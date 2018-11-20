ADATA’dan yeni SSD: Ultimate SU630 3D QLC NAND SSD

ADATA Technology, SATA III veriyolu kullanan 2.5” boyutundaki yeni SSD modeli Ultimate SU630 3D QLC NAND SSD’yi tanıttı. Yeni nesil QLC (Quad-Level Cell) 3D NAND Flash yongalar kullanan SU630 kullanım kolaylığı, performansı ve dayanıklılığıyla, sistemlerini güncellemek isteyen kullanıcılara HDD yerine harika bir alternatif sunuyor.

Ultimate SU630 3D QLC NAND SSD özellikleri

3D QLC NAND Flash yongalara sahip SU630, TLC SSD’lere göre daha iyi güvenilirlik, dayanıklılık ve performans sunuyor. SSD’nin performansını daha da artıran SLC önbellekleme teknolojisi sayesinde SU630 saniyede 520MB’a kadar okuma ve 450MB’a kadar yazma* hızı sunabiliyor. Böylelikle kullanıcılar hızlı açılış sürelerinin, dosya transferlerinin, daha kısa indirme sürelerinin tadını çıkarabiliyor.

Enerji verimliliği ve sessiz çalışma bakımından hard disklerden çok daha iyi bir performans sergileyen SU630, 1500G/0.5ms düzeyinde şoklara dayanabiliyor ve 0 ila 70 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor.

ADATA Ultimate SU630 kullanıcılara sunduğu SSD kontrol yazılımı ile eski hard disklerdeki verileri işletim sistemleri dâhil, olduğu gibi yeni SSD’ye kopyalamaya imkân tanıyor. ADATA SSD Toolbox ve Migration Utility adlı yazılım yalnızca kolayca taşınmayı sağlamıyor, ürünün durumunu, yıpranma durumunu ve kullanım ömrünü de görme imkânı veriyor. LDPC (Düşük Yoğunluklu Parite Kontrolü) ECC (Hata Düzeltme Kodu) gibi teknolojiler sayesinde olası hataları tespit edip düzeltebilen ürün böylelikle hem kullanıcı verilerinin bozulmasını önlüyor hem de uzun bir kullanım ömrü sunuyor.