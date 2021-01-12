Acun Ilıcalı: Türk yapımlarıyla, EXXEN ile dünyada ses getireceğiz

Oğuzhan Uğur’un yapıp yönettiği PiNÇ programına konuk olan Acun Ilıcalı, EXXEN hakkında gelen eleştirilere ve yorumlara cevap verdi. Ilıcalı, EXXEN’in Netflix’e rakip olduğu söylentilerine ilişkin, “Kendimi bir yarışın içinde gibi hissetmiyorum.” dedi. Acun Ilıcalı, EXXEN ile ulaşmaya çalıştığı hedeflerine yönelik bilgiler de paylaştı.

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Acun Ilıcalı, EXXEN konusunda oldukça iddialı demeçler verdi

1 Ocak 2021’den itibaren resmen hayata gözlerini açan dijital yayın platformu EXXEN, çıkışından bu yana olumlu-olumsuz her türden tepkiyle karşılaştı. Gerek mobil uygulamalarının geç çıkması, gerekse arayüzünün kullanıcı dostu olmaması yönüyle her konuda eleştiri alan EXXEN’le ilgili birinci ağızdan açıklamalar geldi. EXXEN’in kurucusu ve sahibi, Acun Medya’nın da CEO’su olan Acun Ilıcalı EXXEN ile ulaşmaya çalıştığı hedeflerinden bahsetti.

Acun Ilıcalı, BaBaLa TV’de Oğuzhan Uğur tarafından yapılan PiNÇ programının son bölümüne konuk oldu. Kendisine yöneltilen “Netflix’e bir rakip geliyor dediler, Türkiye’deki dijital platformlara rakip geliyor dediler… Fakat, neden bu kadar hızlı, neden 1 Ocak?” sorusuna cevap veren Acun Ilıcalı, Netflix veya diğer platformlarla doğrudan bir yarış içinde hissetmediğini söyledi. “Netflix çok takdir ettiğim bir platform, biz de Netflix ile iş yapıyoruz, çok dostuz ve çok da güzel çalışmalarımız var.” ifadelerini kullanan Ilıcalı, kendisini bir yarışın içinde gibi hissetmediğini dile getirdi.

“Netflix’e rakip geliyor dediler, Türkiye’deki dijital platformlara rakip geliyor dediler… Fakat neden bu kadar hızlı oldu, neden 1 Ocak?”

“Netflix çok takdir ettiğim bir platform, biz de Netflix ile iş yapıyoruz. Çok dostuz, seviyoruz onları, çok da güzel çalışmalarımız var. Şimdi, rakip ne abi? Bu futbol ligi değil. Burada herkes başarılı olabilir. BluTV var, Puhu var, bunların hepsi değerli platformlar. Hepimiz başarılı olabiliriz, o yüzden hani böyle bir yarışın içinde gibi hissetmiyorum kendimi. Kendi kendimize konstantre olup ortaya bir şey koymaya çalışıyoruz.”

Acun Ilıcalı, programda EXXEN ve Türk yapımlarıyla beraber neler yapmak istediğini ve önümüzdeki hedeflerini de anlattı. Kendisine yöneltilen soru üzerine, EXXEN’in dünya çapında bir platform olacağını ve Türk yapımlarının EXXEN’le ses getireceğini söyleyen Ilıcalı, “EXXEN henüz bir bebek gibi…” açıklamasında bulundu.

“Netflix sayesinde biz İspanyol, İtalyan, Meksika dizileriyle karşılaştık; EXXEN sayesinde de Amerikalılar, Meksikalılar, İtalyanlar, İspanyollar Türk dizileriyle mi karşılaşacak?”

“Ben aslında şu anda ülkemizi yurt dışında temsil etmeye aracı olmaya hazırlanıyorum. Ben ve Türk yapımları hep beraber, inşAllah dünyada EXXEN ile ses getireceğiz.”

Acun Ilıcalı, konuşmasında “her doğum sancılı olur” atasözünden yola çıkarak EXXEN’in şu anda “bebek” olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında yakında akıllı TV için EXXEN uygulamalarının çıkacağını söyleyen Ilıcalı, EXXEN’in Avrupa pazarına çok yakında gireceğini ifade etti:

“Açıkçası çok apar topar hızlı bir şekilde bu işe girdik, doğru. Çünkü 1 Ocak’ı kaçırmak istemedim. 1 Ocak, O Ses Yılbaşı idi, yılbaşına ben bunu açacağım diye kafaya koydum. Normal şartlarda 8-9 ay sürecek bir sürecine, ben 4 ay değer biçtim. Bizim ekip de 4 ayda elinden gelen her şeyi koydu, sonucunda bir bebek çıktı.”

Ilıcalı: EXXEN, Avrupa pazarına açılacak

Acun Ilıcalı, EXXEN platformunun dünyaya açılma planlarıyla ilgili olarak “Şu an itibarıyla Avrupa’ya açılmamıza 2-3 gün var.” açıklamasında bulundu. Fakat buradaki bahse konu “2-3 gün”ün tam olarak hangi tarihi ihtiva ettiğini bilemiyoruz. Zira Acun Ilıcalı’nın konuk olduğu PiNÇ programı 11 Ocak 2021’de yayınlanmıştı, fakat program daha öncesinde de çekilmiş olabilir. Bu nedenle resmi bir duyuru yapılana kadar EXXEN’in Avrupa pazarına ne zaman geleceği belli değil.

Acun Ilıcalı, EXXEN’in tutmayacağı eleştirileriyle ilgili olarak da bu eleştirilerle alay etti. Ilıcalı, “EXXEN’i ben dünyada önemli bir konuma getirebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ekip olarak bu arada. Ben diye gördüğünüz, aslında arkada dev bir ekip var. İnşAllah bu sefer de başaracağız.” ifadelerini kullandı.