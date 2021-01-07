Exxen Hesapları satışa çıktı iddiası

Acun Medya’nın sorunlu yayın platformu Exxen, korkunç bir iddia ile gündemde. Platforma kayıt yapmış olan kullanıcıların hesaplarının çalındığı iddia ediliyor.

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Exxen, Acun Ilıcalı tarafından 900 milyon lira yıllık bütçe ile kurulmuş bir yayın platformu. İlk olarak Netflix’e alternatif bir rakip olarak çıkacağı iddia edilen platformun, daha sonradan açıklanan içerikleri ile daha çok paralı bir YouTube ve TV8 olduğu ortaya çıkmıştı. 31 Aralık 2020 tarihinde beklenmedik bir şekilde erken çıkışını gerçekleştiren site, çıktığı günden itibaren yaşadığı skandallar ve teknik sorunlarla gündemde. İlk olarak abonelik iptal seçeneği olmaması, BluTV kullanıcı sözleşmesini birebir kopyalaması, HDMI ile TV’ye bağlama seçenekleriyle gündeme gelen site, şimdi de kullanıcıların hesaplarının satışa çıktığı iddiaları ile gündemde.

Exxen hesapları satışa çıktı

Bugün, Ekşi sözlükte bir yazarın ortaya attığı ve internetteki bazı görsellerin desteklediği iddiaya göre, Exxen platformuna kayıt yaptırmış kullanıcıların hesap bilgileri çalınmış ve satışa çıkmış durumda. Refik Risk, adlı Ekşi sözlük üyesi yazdığı yazıda, bu sabah hesabını iptal etmek için siteye girdiğinde şok olduğunu belirtti. Kullanıcı adının ve bazı bilgilerinin değiştiğini ve izlemediği bazı içeriklerin hesabından izlendiğini fark ettiğini belirtti. Kendisinin ön ödemeli bir kart ile alışveriş yaptığını belirten kullanıcı, başka kullanıcıların çalınan hesaplarındaki bilgileri kullanılarak site içi satın alım yapılabileceğini belirtti. Yapılan araştırmalarda, internette bazı sitelerde ve Telegram gruplarında kullanıcı hesaplarının satışta olması da iddiaları destekler nitelikte.

Henüz açıklama yok

Exxen ile ilgili iddialar hakkında, henüz Acun Ilıcalı veya başka bir kurumdan yapılan bir açıklama yok. Platformu kullanan kullanıcıların dikkatli olması ve eğer mevcutsa kart bilgilerini siteden kaldırması tavsiye ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın.

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