Genel
Exxen Hesapları satışa çıktı iddiası
Acun Medya’nın sorunlu yayın platformu Exxen, korkunç bir iddia ile gündemde. Platforma kayıt yapmış olan kullanıcıların hesaplarının çalındığı iddia ediliyor.
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Exxen, Acun Ilıcalı tarafından 900 milyon lira yıllık bütçe ile kurulmuş bir yayın platformu. İlk olarak Netflix’e alternatif bir rakip olarak çıkacağı iddia edilen platformun, daha sonradan açıklanan içerikleri ile daha çok paralı bir YouTube ve TV8 olduğu ortaya çıkmıştı. 31 Aralık 2020 tarihinde beklenmedik bir şekilde erken çıkışını gerçekleştiren site, çıktığı günden itibaren yaşadığı skandallar ve teknik sorunlarla gündemde. İlk olarak abonelik iptal seçeneği olmaması, BluTV kullanıcı sözleşmesini birebir kopyalaması, HDMI ile TV’ye bağlama seçenekleriyle gündeme gelen site, şimdi de kullanıcıların hesaplarının satışa çıktığı iddiaları ile gündemde.
Exxen hesapları satışa çıktı
Bugün, Ekşi sözlükte bir yazarın ortaya attığı ve internetteki bazı görsellerin desteklediği iddiaya göre, Exxen platformuna kayıt yaptırmış kullanıcıların hesap bilgileri çalınmış ve satışa çıkmış durumda. Refik Risk, adlı Ekşi sözlük üyesi yazdığı yazıda, bu sabah hesabını iptal etmek için siteye girdiğinde şok olduğunu belirtti. Kullanıcı adının ve bazı bilgilerinin değiştiğini ve izlemediği bazı içeriklerin hesabından izlendiğini fark ettiğini belirtti. Kendisinin ön ödemeli bir kart ile alışveriş yaptığını belirten kullanıcı, başka kullanıcıların çalınan hesaplarındaki bilgileri kullanılarak site içi satın alım yapılabileceğini belirtti. Yapılan araştırmalarda, internette bazı sitelerde ve Telegram gruplarında kullanıcı hesaplarının satışta olması da iddiaları destekler nitelikte.
Henüz açıklama yok
Exxen ile ilgili iddialar hakkında, henüz Acun Ilıcalı veya başka bir kurumdan yapılan bir açıklama yok. Platformu kullanan kullanıcıların dikkatli olması ve eğer mevcutsa kart bilgilerini siteden kaldırması tavsiye ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın.
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Akıllı Telefonlar
Samsung’un yeni ekran altı kamera patenti ortaya çıktı!
Samsung, yeni bir ekran altı kamera patenti aldı. Firmanın yeni teknolojisini nasıl kullanabileceğine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
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Samsung üç adet farklı tasarıma sahip ekran altı kamera patenti aldı!
Akıllı telefon dünyası yeni teknolojiler ile kullanıcılarına farklılıklar sunmaya devam ediyor. Özellikle son birkaç yıl içerisinde artan yenilikler ile ilginç bir rekabet ortamı oluşturulurken, firmalar en orijinal yapıyı bulma konusunda tüm hızlarıyla çalışmalara devam ediyorlar. Bu yenilikler arasında en önemli gelişmelerden biri olan ekran altı kamera mevzusu, gün geçtikçe yeni detaylar ile piyasada yer almaya devam ediyor. ZTE Axon 20 5G modeli ile ilk kez karşımıza çıkan bu teknoloji için görünüşe göre Samsung‘un da planları var. Yeni bir patenti ortaya çıkan Güney Kore devi, bu teknoloji için üç farklı senaryo hazırlamışa benziyor.
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LetsGoDigital isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Samsung, üç farklı tasarım ile birlikte farklılık oluşturmayı amaçlıyor. Firma her ne kadar tasarım anlamında farklılık planlasa da, teknoloji olarak Oppo ve ZTE’nin yaptıklarından farklı bir şey sunmayı vadetmiyor. Görüntü aygıtı adını alan patent ile firma ekran panelinin belli bir bölümüne ilave olarak kızıl ötesi sensör ve flaş koymayı planlıyor. Bunun için ekranın ortası ve köşesi olarak iki ayrı tarzda üç tasarım hedefleyen akıllı telefon üreticisi, kameranın yer alacağı bölgede daha düşük çözünürlüğe sahip bir patent kullanarak ışık verimini arttırmayı hedefliyor. Tam olarak ne zaman kullanılacağını bilmediğimiz ekran altı kamera teknolojisinin artık piyasada daha fazla cihazda olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 3 modelinde görüleceği iddia edilen teknoloji için firma cephesine ise henüz kesinleşmiş bir gelişme ortaya çıkmadı.
Genel
Türk Telekom, İstanbul dahil 6 şehirde internet kesintisi yapacak
Türk Telekom, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuru ile vatandaşlara internet kesintisi uyarısında bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul dahil 6 ilde, belirli bölgelerde ve saatlerde internet kesintisi yaşanacak.
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Türk Telekom, 6 şehrin sabit internetinde kapsamlı altyapı çalışması yapacağını duyurdu. İstanbul dahil olmak üzere 6 şehrin 8 ilçesinde internet kesintisi yaşanacak. Türk Telekom’un altyapısını kullanan diğer firmaların müşterileri de bu kesintiden etkilenecek. Mobil internette ise kesinti olmayacak.
Türk Telekom, söz konusu kesintilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir.” ifadelerini kullandı.
Türkiye mobil internet hızında 36.79 Mbps ile 58. sırada yer alırken sabit internet hızında da 28.74 Mbps ile 102. sırada bulunuyor. En hızlı sabit internet altyapısı 229.42 Mbps ile Singapur’da bulunuyor. En hızlı mobil internet altyapısı ise 145.03 Mbps ile Güney Kore‘de yer alıyor.
Türk Telekom tarafından 7-8 Ocak tarihlerin altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler:
- İstanbul, Ümraniye – 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00
- Bitlis, Mutki – 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00
- Hatay, Antakya – 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00
- Hatay, Hassa – 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00
- Antalya, Akseki – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00
- Adıyaman, Merkez – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
- İstanbul, Beykoz – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
- Trabzon, Ortahisar – 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
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Genel
Playstation 5 kumandası artık Linux işletim sisteminde de çalışıyor
Sony, Playstation 5 DualSense kumandası için Linux sistemine özel bir sürücü yayınladı. Yayınlanan sürücü, Linux işletim sistemindeki oyunlarda kumandayı kullanmaya imkan tanıyor.
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Linux sistemi her geçen gün oyunlarla olan uyumluluğunu artırmaya devam ediyor. Birkaç gün önce Sony tarafından yayınlanan Linux kernel sürücüsü de Sony Playstation 5 DualSense kumandası desteğini önemli işlevleriyle birlikte sisteme getiriyor. Phonorix tarafından gelen bilgilere göre bu desteklerin içerisinde gamepad, touchpad ve hem USB hem Bluetooth modları için hareket sezme özellikleri de yer alıyor. Bununla birlikte sürücü henüz kumandanın Adaptive Triggers ve VCM tabanlı haptik, yani temas işlevleri gibi daha gelişmiş özellikleri desteklenmiyor.
Sony PlayStation konsollarının zaten çok uzun süredir Linux dostu olduğu biliniyor ve yıllardır Linux kullanıcıları işletim sistemlerini PlayStation cihazlarına kuruyorlardı. Dolayısıyla PS5 DualSense kumandalarının kısa sürede Linux desteği alması pek de şaşırtıcı bir şey değil. PlayStation 5 cihazlarında Linux kurulumu yapılmasının ise daha zamanı var gibi gözüküyor; ancak kumanda desteğinin alınmasıyla ilk adım atıldı diyebiliriz.
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Kısaca Linux işletim sisteminde oyun oynayanlar için PlayStation 5 DualSense desteğinin gelmesi kumandanın oyunlarda kullanabileceği anlamına geliyor. Aynı şekilde bu hareketin, Sony firmasının PS5 konsolu ile alakalı başka özellikleri de Linux işletim sistemine uyumlu hale getirebileceğine işaret olduğunu muhtemelen söyleyebiliriz.
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