Oyun
Activision Modern Warfare karakteri Mara yüzünden davalık oldu!
Activision firmasının başı yine davalar ile belada. Firma Modern Warfare oyununda yer alan Mara karakteri nedeniyle davalık oldu.
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İddialara göre Activision Mara karakterini bir hikayeden arakladı!
Activison Call of Duty Modern Warfare oyunu yüzünden davalık oldu. Oyunda yer alan Mara karakteri ile alakalı açılan davanın kaynağı ise bir hikaye. November Renaissance isimli bir hikaye yer alan Cade Janus karakterinin, oyuna izinsiz uyarlandığı iddia ediliyor. Cyberpunk evreninde geçen hikaye için KickStarter‘da destek için hayranlardan bağış toplanmıştı.Hikayenin yazarı Clayton Haugen, dilekçe ile mahkemeye başvurdu. Karakterin yaratılışı için daha önceden fenomen Alex Zarden ve kendisi ile anlaşıldığını belirten yazar, yapımcı firmanın daha sonrasında kendisini devre dışı bıraktığını iddia etti.
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Bununla birlikte Clayton Haugen, konunun kendisinin saf dışı bırakılması ile sonuçlanmadığını belirtti. İddialara göre Activision Cade Janus karakterini tasarlayan makyaj ekibini de yazarın elinden almış. Bununla ilgili olarak iddiasını resimlerle güçlendiren yazar, karakterin kopyalama sürecini mahkemeye sundu. Karakter üzerinden para kazanmaya devam eden yapımcı firma ise konu ile alakalı henüz bir açıklama yapmadı. Ancak ilk izlenimler firmanın başının bir süre daha ağrıyacağı yönünde. Bakalım firma ile yazar arasındaki gerginlik nasıl sonuçlanacak bekleyip göreceğiz.
Genel
Valve Steam Controller sebebiyle Corsair’e 4 milyon dolar ödeyecek
Valve, Steam Controller tasarımı ve üretimi esnasında yaptığı telif ihlali nedeniyle Corsair’e 4 milyon dolarlık tazminat ödeyecek.
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Valve, dünyadaki en büyük online oyun satış platformunun sahibi. Şirket, Steam sayesinde yıllardır doğru düzgün oyun geliştirmemesine rağmen oldukça yüksek gelirler elde ediyor. Tabi bu durum şirketin yeni şeyler denemesine engel değil. ABD’li şirket, zaman zaman tüketicilere sunduğu yeni ürünlerle bazı denemeler yapıyor. Ancak Valve, henüz bu ürünlerden pek bir başarı elde etmiş değil. Örneğin şirket geçmişte temelde bir bilgisayar olan Linux’un özelleştirilmiş bir versiyonunu çalıştıran bir “konsol” çıkarmıştı. Benzer bir şekilde yine bir süre önce Valve, Steam Controller adındaki kablosuz oyun kumandasını da tanıttı. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan Steam Controller, Şirketin başına adeta bela oldu. Başlangıç olarak satışları oldukça kötü olan ve işin sonunda stok eritmek için 5 dolara satılan kumanda, yeni sorunlar çıkardı. Valve, Corsair’e kaybettiği bir dava sonucunda 4 milyon dolar ödeyecek.
Valve Steam Controller sebebiyle 4 milyon dolar ödeyecek
ABD’li oyun şirketi özellikle ilginç bir dava ile gündemde. Valve, Steam Controller ile ilk piyasaya çıktığında ciddi bir hata yaptığı keşfedildi. Şirketin kablosuz kontrolcüyü geliştirdiği esnada, bir başka şirkete ait olan bir patenti ihlal ettiği ortaya çıktı. Bu konu hakkında Valve’ı uyaran şirket, Valve satışları durdurmayınca soluğu mahkemede aldı. Henüz dava sonuçlanmadan Corsair’e satılan şirketin bıraktığı yerden davaya Corsair devam etti. Konuyu bugün sonuca bağlayan Washington Bölge Mahkemesi, Valve’ın 4 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. İşin ilginç tarafı ise bu davanın ve tazminatın oldukça kolay bir şekilde kaçınılabilir olması. Davayı açan söz konusu şirketi geliştirdikleri teknolojileri hali hazırda Microsoft gibi firmalara kiralıyor. Valve’ın süreçte tek yapması gereken söz konusu firma ile anlaşmaktı. Ancak oyun geliştiricisi, bunu yerine zor yolu seçti ve kaybetti. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Epic Games, iki oyunu birden ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket; bugünden itibaren bir haftalığına For the King ve Metro Last Light Redux oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 63,00 TL olan For the King ve Metro Last Light Redux oyunlarını ücretsiz yaptı.
For the King oyunu için sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 x64
- İşlemci: Intel Core2 Duo E4300 (2 * 1800) / AMD Athlon Dual Core 4450e (2 * 2300) veya dengi
- Bellek: 4096 MB RAM
- Ekran Kartı; GeForce 8800 GTX (768 MB) / Intel HD 4600 / Radeon HD 3850 (512 MB)
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 3 GB boş alan
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Metro Last Light Redux oyunu için sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows Vista, 7 ya da 8 (64-bit )
- İşlemci: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU veya üstü)
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı; DirectX 10, Shader Model 4 uyumlu kart (GeForce 8800 GT 512 MB ya da GeForce GTS 250, vs)
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 10 GB boş alan
Son olarak For the King ve Metro Last Light Redux oyunlarını henüz indirmediyseniz 11.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games kütüphanenize eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
Yeni Amazon CEO’su oyun stüdyolarının arkasında
Yeni Amazon CEO’su Andy Jassy, şirketin başarısız oyun stüdyolarını kapatılmayacağını açıkladı. Şirket, oyun geliştirilmeye devam edecek.
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Amazon, dünyadaki en değerli şirketlerden biri. Pek çoğumuzun sadece alışveriş platformu olarak bildiği şirket, oyun, film ve dizi gibi pek çok alanda hizmet veriyor. Hatta AWS (Amazon Web Service), adı verilen bulut tabanlı sunucu hizmetleriyle ABD’li şirket, bildiğiniz internetin bel kemiklerinden biri. Şirket uzun zamandır kurucu Jeff Bezos tarafından yönetiliyordu. Ancak Jeff, yaptığı bir açıklamayla adeta herkesi şok etti. Jeff Bezos, şirketin CEO’su olarak görevinden ayrılacağını ve sadece Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacağını duyurdu. Bunun üzerine Yeni Amazon CEO’su, Andy Jassy, olarak açıklandı. Jassy bundan önce AWS’nin başında duruyordu. Yeni CEO için merak edilen ilk şeylerden biri yapacağı değişikliklerdi. Bunlardan biri şirketin uzun zamandır başarı getirmeyen oyun stüdyosu. Andy Jassy, yaptığı açıklamada Amazon oyun stüdyoları için desteğini dile getirdi.
Yeni Amazon CEO’su oyun stüdyolarının arkasında
Amazon Game Studios, ABD’li şirketin oyun tarafında rekabetçi olmak için kurduğu bir birim. Ancak kurulduğu günden itibaren umduğunu bulamayan şirketin geleceği, özellikle geçtiğimiz yılın Haziran ayında Crucible oyunu iptal ettikten sonra tehlikeye girmişti. Uzun süredir geliştirilen oyun, ortaya kabul edilemez bir iş olarak çıktı. Harcanan onca emek ve paradan sonra bu kabul edilemez bir durum. Şirketin elindeki bir başka proje olan New World ise, ertelendi. Amazon, bu sorunlar için ellerindeki CryTek oyun motorunu suçlasa bile, bu durum şirketin başarısız olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Konuyla ilgili ne yapacağı merak edilen yeni Amazon CEO’su, yaptığı açıklamada sorunların giderileceğini belirtti. AGS’yi sonuna kadar destekliyorum. Google gibi büyük bir şirketin bile, oyun stüdyosunu bir yıldan kısa sürede kapattığını düşünürsek; AGS ne kadar süre güvende kalır bilinmiyor. Son olarak AGS’nin 2012 yılında kurulduğunu ve bu tarihten itibaren hiçbir başarısının olmadığını belirtmekte yarar var. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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