Activision Modern Warfare karakteri Mara yüzünden davalık oldu!

Activision firmasının başı yine davalar ile belada. Firma Modern Warfare oyununda yer alan Mara karakteri nedeniyle davalık oldu.

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İddialara göre Activision Mara karakterini bir hikayeden arakladı!

Activison Call of Duty Modern Warfare oyunu yüzünden davalık oldu. Oyunda yer alan Mara karakteri ile alakalı açılan davanın kaynağı ise bir hikaye. November Renaissance isimli bir hikaye yer alan Cade Janus karakterinin, oyuna izinsiz uyarlandığı iddia ediliyor. Cyberpunk evreninde geçen hikaye için KickStarter‘da destek için hayranlardan bağış toplanmıştı.Hikayenin yazarı Clayton Haugen, dilekçe ile mahkemeye başvurdu. Karakterin yaratılışı için daha önceden fenomen Alex Zarden ve kendisi ile anlaşıldığını belirten yazar, yapımcı firmanın daha sonrasında kendisini devre dışı bıraktığını iddia etti.

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Bununla birlikte Clayton Haugen, konunun kendisinin saf dışı bırakılması ile sonuçlanmadığını belirtti. İddialara göre Activision Cade Janus karakterini tasarlayan makyaj ekibini de yazarın elinden almış. Bununla ilgili olarak iddiasını resimlerle güçlendiren yazar, karakterin kopyalama sürecini mahkemeye sundu. Karakter üzerinden para kazanmaya devam eden yapımcı firma ise konu ile alakalı henüz bir açıklama yapmadı. Ancak ilk izlenimler firmanın başının bir süre daha ağrıyacağı yönünde. Bakalım firma ile yazar arasındaki gerginlik nasıl sonuçlanacak bekleyip göreceğiz.