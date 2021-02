Activision Modern Warfare karakteri Mara yüzünden davalık oldu!

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket; bugünden itibaren bir haftalığına For the King ve Metro Last Light Redux oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 63,00 TL olan For the King ve Metro Last Light Redux oyunlarını ücretsiz yaptı.

For the King oyunu için sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 x64

İşlemci: Intel Core2 Duo E4300 (2 * 1800) / AMD Athlon Dual Core 4450e (2 * 2300) veya dengi

Bellek: 4096 MB RAM

Ekran Kartı; GeForce 8800 GTX (768 MB) / Intel HD 4600 / Radeon HD 3850 (512 MB)

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 3 GB boş alan

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Metro Last Light Redux oyunu için sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows Vista, 7 ya da 8 (64-bit )

İşlemci: Dual Core CPU (2.2+ GHz Dual Core CPU veya üstü)

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı; DirectX 10, Shader Model 4 uyumlu kart (GeForce 8800 GT 512 MB ya da GeForce GTS 250, vs)

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 10 GB boş alan

Son olarak For the King ve Metro Last Light Redux oyunlarını henüz indirmediyseniz 11.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games kütüphanenize eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

