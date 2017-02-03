Acer’ın 37.5 inç Boyutundaki Kıvrımlı Oyuncu Monitörü Satışa Çıktı

Acer, 2016 yılının Haziran ayında 37.5 inç büyüklüğündeki kıvrımlı ekrana sahip XR342CQK modeli oyuncu monitörünü duyurmuştu.

Acer’ın tanıttığı model bugün 1300 dolardan satışa çıktı. Son derece iyi özelliklere sahip olan monitörün bu parayı hak edip etmediği ise tartışılan bir konu.

Monitörün ekranı 2.300R kıvrıma sahip ve 21:9 en boy oranı var. 3440 x 1600 QHD çözünürlüğe sahip olan monitörün 75 Hz tazeleme hızı bulunuyor. AMD FreeSync teknolojisini desteklemekte. Ayıca 5 milisaniye gecikme hızına sahip. Monitörün üzerinde 1 adet HDMI 2.0 ve 1 adet DisplayPort 1.2 giriş yer alıyor. Cihaz 4 adet USB 3.0 ve 1 adet USB Type C girişe sahip. Cihazın bir diğer güzel özelliği ise üzerinde 7W stereo hoparlörlerin bulunması.

Şirket yeni monitörünü bu sene düzenlenen Consumer Electronics Show’un hemen ardından satışa çıkardı. Bu sene CES’te ön plana çıkan ürünler ekranlar oldu. Neredeyse bütün şirketler kıvrımlı ekrana sahip oyuncu monitörü duyurdu. XR342CQK ise gördüğümüz monitörlerin arasında en büyüklerden ancak en pahalılardan bir tanesi.