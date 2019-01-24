Acer yeni Chromebook modelini tanıttı!

Acer 12 inç boyutundaki ilk Chromebook modelleri olan, öğrencilere ve eğitim kuruluşlarına yönelik Acer Chromebook Spin 512 ve Acer Chromebook 512 modellerini tanıttı. Ekranı 3:2 en boy oranındaki modeller, kâğıt kalem kullanmaya benzer bir deneyim sunuyor.

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Kalemi ile not tutmak kolaylaşıyor

Dönüştürülebilir Acer Chromebook Spin 512’nin (R851TN) 360 derece dönebilen menteşeleri sayesinde, öğrenciler Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass2,3 ekranı kapaklı, tablet, ekran ve çadır modlarında kullanabiliyor. Elektromanyetik rezonanslı Wacom ekran kalemi doğal bir şekilde not tutma ve çizim yapma imkânı sunuyor. Birlikte gelen bu kalemi cihazdaki özel yuvada rahatlıkla saklayabiliyorsunuz. Acer Chromebook 512 (C851/C851T) dokunmatik ve dokunmatik olmayan ekran seçenekleriyle geleneksel bir dizüstü bilgisayar tasarımı kullanıyor.

“Yeni Acer Chromebook 512 ve Spin 512’de bulunan 3:2 ekranlar sayesinde öğrenciler yeni şeyler öğrenip başarıya ulaşmak için birlikte çalışırken, araştırma yaparken ve projeler üzerinde çalışırken daha fazla içerik görüntüleyebiliyor.” Acer BT Ürünleri İş Birimi Kurumsal ve Dönüştürülebilir Dizüstü Bilgisayarlar Genel Müdürü James Lin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dayanıklı tasarımları ve çift web kamerası, Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass2,3 ekran ve çocuklara uygun klavyeler gibi benzersiz özellikleriyle bu yeni Acer Chromebook modelleri, eğitim ortamlarında sıkça rastlanan zorlukların üstesinden gelebiliyor.”

Üretkenliği artıran performans, daha uzun ekran

Yeni Acer Chromebook’lardaki ekranlar üretkenliği artıran 3:2 en boy oranına sahip ekranlarıyla aynı ölçüdeki 16:9 ekranlara göre yüzde 18 daha fazla dikey alan sunuyor. Sonuçta öğrenciler tek bir ekranda daha geniş metin, harita, fotoğraf ve ödev görüntüleyebiliyor. 12 inç boyutundaki HD+ ekranlar 1366 x 912 çözünürlük ve IPS teknolojisine sahip. Ayrıca, daha uzun olan ekranı daha fazla içerik görmeyi ve web sayfalarını yukarıdan aşağıya okuyabilmeyi sağlıyor.

Dört çekirdekli Intel Pentium Silver N5000 veya Intel Celeron N4100 işlemci ile donatılan ürünler, hızlı açılma süreleriyle öğrencilerin hemen çalışmaya başlamasını sağlıyor, daha az güç harcıyor ve ekstra performans sunuyor. Yoğun grafik içerikli sınıf projeleri akıcı bir şekilde çalışabiliyor ve çabuk tepki veren yazılımlar öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasını önlüyor. Bunların yanı sıra Acer Chromebook 512’de çift çekirdekli Intel Celeron N4000 işlemci seçeneği de bulunuyor.

Acer Chromebook 512, okul projeleri veya birlikte çalışan öğrencilerin paylaşabilmesi için 180 derece açılarak masaya tam olarak yatırılabiliyor. Ayrıca, Acer Chromebook 512’de mekanik olarak bağlı tuşlar kullanılıyor. Sökmesi zor ama değiştirmesi kolay olan bu tuşlar, cihazı sınıf ortamında kullanım için ideal hale getiriyor.

Acer Chromebook Spin 512’nin kapağında dışa dönük 8 MP kamera bulunuyor. Kapaklı sürümde ayrıca tercihe bağlı bir de 5 MP kamera yer alıyor. Öğrenciler bu sayede okul projeleri için yüksek kaliteli görüntüler ve videolar çekebiliyor. Bunların yanı sıra öğrenciler ekranın üzerindeki Acer HD web kamerası ile video görüşmeleri ve Google Hangouts üzerinden diğerleriyle iletişim kurabiliyor.

Askeri sınıf dayanıklılık, oyuncak güvenliği standartlarına uyum

Yeni Acer Chromebook Spin 512 ve Acer Chromebook 512 sıkı ABD MIL-STD 810G askeri standartlarına uyum sağlıyor. Güçlendirilmiş tasarım ve şok emici bölüm sayesinde 122 cm (48 inç) yüksekten düşmeye ve 60 kg basınca dayanabiliyorlar. Bunlara ek olarak, yeni Acer Chromebook modelleri küçük çocukların kullanımına da uygun. Suyu iç bileşenlerden uzaklaştıran ve kasanın altından dışarı atan oluklu sistem sayesinde klavye, 330 ml’ye kadar sıvı sıçramasına karşı koruma sağlıyor. Touchpad’lerin de neme dayanıklı.

Acer Chromebook Spin 512’deki dokunmatik ekran Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass2,3 ile kaplı. Antimikrobiyal bir malzeme ile daha temiz ve sağlam hale gelen cam, dokunmatik ekranda mikroorganizma birikimiyle oluşan koku ve lekeleri engelliyor. Çizilmelere karşı da dayanıklı olan ekran öğrencilerin gün içinde farklı ortamlarda kullanması için ideal.

Daha çok sayıda kablosuz cihaza destek

Öğrenciler Intel Wireless-AC 2×2 802.11ac MU-MIMO (Çok Kullanıcılı Çok Giriş, Çok Çıkış) ile hızlı ve güvenilir Gigabit Wi-Fi bağlantısına kavuşuyor. MU-MIMO standardı aynı anda daha çok sayıda kablosuz cihaza destek vererek daha yüksek kablosuz bağlantı hızlarına ulaşmayı sağlıyor.

Çevre birimleri Bluetooth 5.0 veya iki adet USB 3.1 Type-C Gen 1 girişi üzerinden bağlanabiliyor. Cihazı ve diğer ürünleri şarj etmek için kullanılabilen bu girişlerle 5 Gbps’e kadar ulaşan hızlarla veri aktarımı yapmak ve HD ekranlara bağlanmak mümkün. Acer Chromebook modellerinde ayrıca iki adet USB 3.0 girişi yer alıyor.

Dört farklı kullanım şekliye birlikte daha iyi çalışın

Acer Chromebook Spin 512’nin 360 derece dönebilen menteşeleri dört farklı kullanım modu sunuyor. Dijital kitapları okumak için tablet modu, klavye kullanmak için dizüstü bilgisayar modu, görüntülere daha yakın olmak için ekran modu, video ve sunum izlemek ve birlikte çalışmak için ise çadır modu kullanılabiliyor. Bu dört kullanım modu, dışa dönük 8MP otomatik odaklamalı kamera ve 88 derece görüş açılı HDR webcam’den en iyi şekilde yararlanmanızı sağlıyor.

Acer Chromebook Spin 512’de cihaza yerleştirilebilir bir Wacom EMR ekran kalemi bulunuyor. Bununla öğrenciler notlar alabiliyor, projeler oluşturabiliyor, fikirlerini yazabiliyor, uygulamalar ve web sayfalarıyla doğal bir şekilde etkileşime geçebiliyor. Kalemi özel yuvasında güvenle saklamak da mümkün.

12 saate varan pil ömrü

Acer Chromebook Spin 512 ve Chromebook 512, 12 saate varan uzun pil ömrü sunuyor. Bu süre sınıflarda günlerce kullanmak veya 1:1 programlar için öğrencilerin gün boyu kullanması için yeterli.

Google Play desteği

BT yöneticileri web tabanlı yönetim özellikleri sayesinde kolaylıkla güncelleme ve ayar yapabiliyor, uzantılar ve politikaları uygulayabiliyor. Bu da Chromebook modellerinin kurulumunu ve yönetimini kolaylaştırıyor. Kensington kilit yuvası ise ürünlerin laboratuvar ya da masalarda güvenle saklanmasını sağlıyor.

Otomatik olarak güncellenen Chrome OS, öğrencileri virüsler ve zararlı yazılımlar gibi sürekli değişen tehditlere karşı koruyor. Chromebook’larda bulunan yeni Family Link uygulamasını yükleyen ebeveynler, interneti keşfeden çocukları için kolaylıkla dijital kurallar koyabiliyor. Anne babalar ekran başında geçirilecek süre için sınır belirleyebiliyor, çocuklarının kullanabileceği web sitelerini ve uygulamaları ayarlayabiliyor ve Chromebook’taki denetlenen hesapları gerektiğinde uzaktan kilitleyebiliyor.

Acer Chrome OS cihazlarına birden fazla kullanıcı giriş yapabiliyor. Böylece her öğrenci kendi hesabını kullanıp kendi projesi üzerinde çalışabiliyor. Chromebook kaybolsa veya çalınsa bile Gmail ve diğer bilgiler güvende kalıyor. Google Drive; dosyaları, belgeleri ve fotoğrafları bulutta güvenle saklıyor ve en yeni sürüme her zaman erişebilmeyi sağlıyor.

Erişilebilirlik ayarları da tüm Chrome OS cihazları arasında senkronize ediliyor. Böylece öğrenciler paylaşımlı cihazlar arasında geçiş yaptığında veya Eğitim için G Suite hesaplarıyla evden giriş yaptığında erişilebilirlik ayarları otomatik olarak güncelleniyor. Yeni Acer Chromebook modelleri çıkar çıkmaz Google Play desteği sunacaklar. Bu sayede öğrenciler eğitim, araştırma, eğlence ve daha fazlası için Android ve Chrome uygulamalarına erişebilecek.

Acer, 23 – 26 Ocak tarihleri arasında Londra’daki BETT Show’da stant B100 Salon N1-19’da Acer Chromebook 512 ve Spin 512 modellerini sergileyecek.

Yeni Acer Chromebook modelleri, 32 veya 64 eMMC depolama ve 4 veya 8 GB RAM seçenekleriyle EMEA bölgesi ve Kuzey Amerika’da eğitim kuruluşları ve kurumsal müşteriler için 2. çeyrekte piyasaya sürülecek.