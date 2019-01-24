Acer TravelMate B114-21’i tanıttı!

Acer, Londra’da düzenlenen BETT Show’da yeni Acer TravelMate B114-21 modelini duyurdu. Eğitim sektöründeki müşterilere yönelik serinin en yeni üyesi olan bu güçlü ve sağlam 14 inç dizüstü bilgisayar, okul ortamının zorluklarına karşı koruyan sağlam tasarımı ve geniş ekranıyla hem okulda hem de okul dışında kullanım için ideal.

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Üst düzey eğitim araçları ve 10 saate varan pil ömrü

Eğitim odaklı multimedya uygulamalarına ve kaynaklara destek veren Acer TravelMate B114-21, öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitim araçlarını sunmak için tasarlandı. Radeon R5 Grafikli 7. Nesil AMD A6-9220C APU modeline kadar işlemci seçeneklerine sahip olan ürün, eğitim ve öğretim faaliyetlerine güçlü bir şekilde destek veriyor. TravelMate B114-21, 256 GB’a kadar çift hat PCIe NVMe SSD veya 64 GB eMMC flash bellek ile zengin depolama seçenekleri sunuyor. Acer TravelMate B114-21 tek bir şarj ile 10 saate kadar pil ömrü sunarak öğrencilerin tüm gün boyunca güvenebileceği bir yardımcı haline geliyor.

Daha geniş ekran, birlikte daha iyi çalışma

Daha geniş ekran boyutu öğrencilerin derslerde daha geniş bir perspektif elde etmesi için gereken alanı sağlıyor. 14 inç boyutundaki geniş FHD ekran ile projelerde birlikte çalışmak kolaylaşıyor. Cihazın 180 derece dönebilen menteşesi sayesinde tamamen yatırılabilen ekranı, sınıf arkadaşlarının birlikte çalışıp içerik paylaşılmalarına imkan veriyor.

Kauçuk bir koruyucuya ve darbelere dirençli gövdeye sahip olan Acer TravelMate B114-21, hareketli okul ortamında her şeyle başa çıkabiliyor. Sıkı ABD Askeri Standardına (MIL-STD 810G) uyumlu olan cihaz, aşırı sıcaklıklara, kötü hava koşullarına, 122 cm yüksekten düşmelere ve darbelere dayanabiliyor.

Bağlantılı eğitim

Bağlantılı eğitim için güvenilir bağlantı seçenekleri büyük önem taşıyor. Bu nedenle Acer TravelMate B114-21, öğrencilerin kesinti yaşamaması için 802.11ac kablosuz bağlantıya ve RJ-45 Ethernet girişine sahip. Cihaz ayrıca 1 adet HDMI, 1 adet USB 3.1 Gen1, 2 adet USB 2.0 ve bir SD kart okuyucunun dahil olduğu geniş giriş çıkış seçenekleriyle ekranlara, televizyonlara, projektörlere ve diğer çevre birimlerine bağlanabiliyor.

Okul ortamı için tasarlandı

Eğitim için Microsoft Intune ile BT yöneticileri her ölçekten okulda cihazları kolaylıkla yönetebiliyor. Yazılımda, içeriğin güvenli olduğundan emin olmayı sağlayan Autopilot gibi dağıtım ve yönetim araçları bulunuyor. S modundaki Windows 10 ile öğrenciler Microsoft onaylı güvenli uygulamalara ve ihtiyaç duydukları eğitim kaynaklarına erişebiliyor.

TravelMate B114-21, TravelMate dizüstü bilgisayar serisinin bir parçası. Seride geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen TravelMate B118 ve dönüştürülebilir TravelMate Spin B1 modelleri de yer alıyor.

Acer TravelMate B114-21, 2019’un ikinci çeyreğinde eğitim kuruluşları ve kurumsal müşteriler için piyasaya çıkacak. Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Henüz fiyat konusunda açıklanmış bir durum yok.