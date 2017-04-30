Acer özellikle fitness ve spor kullanıma yönelik geliştirdiği yeni akıllı saati Leap Ware’i tanıttı ancak pek fazla detay açıklamadı.

Acer’ın açıklamasına göre Leap Ware diğer aktivite takipçilerinden çok daha farklı olacak. Şirket daha önce Liquid Leap isimli bir saat daha duyurmuştu. Bu saat galvanik deri tepkisini ölçerek kullanıcıların stres seviyelerini görebiliyordu ve sürekli olarak kalp ritmi takibi yapıyordu. Şirketin bu teknolojisi diğer cihazlara yansımamıştı.

Leap Ware’in üzerinde çizilmeye dayanıklı Gorilla Glass yer alıyor. Ancak cihazın içinde nasıl bir teknoloji yatıyor ya da neler yapabiliyor bilmiyoruz. Saatin fiyatı da açıklanmadı. Ancak gördüğümüz kadarıyla cihaz Fitbit’ten daha çok bir akıllı saate benziyor.

Şirket ayrıca Holo 360 adını verdiği 360 derece çekim yapabilen kamerasını duyurdu. Kamerada Wi-Fi ve LTE desteği bulunuyor. Ancak şirket kamera için de herhangi bir detay açıklamadı.