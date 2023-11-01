Monitörlerin sıfır çerçeve tasarımı görselliği en üst düzeye çıkarıyor

Geri dönüştürülmüş ve okyanusa bırakılmış plastikler kullanılarak üretilen monitörler çevreyi korumaya yardımcı oluyor

Ultra ince yapısıyla öne çıkan RL2 serisi 23,8 inç RL242YE ve 27 inç RL272E monitörler, 6,5 mm kalınlığında olağanüstü ince bir profile ve sıfır çerçeve tasarımına sahip. Minimalist tasarımı ekran alanını en üst düzeye çıkararak sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Mükemmel bir şekilde dengelenen halka standı sayesinde çalışma alanını modern bir hale getirirken masada minimum alan kaplıyor. Full HD 1920 x 1080 IPS ekran ve 100.000.000:1 kontrast oranı ile her karede keskin, canlı görseller, net görüntü kalitesi ve geniş görüntüleme desteğiyle hem iş hem de eğlence amaçlı kullanımı keyifli bir hale getiriyor.

AMD FreeSync™ teknolojisiyle gecikme süresini, görüntü kırılmalarını ve takılmayı ortadan kaldırarak akıcı görseller ve gelişmiş görüntüleme sağlayan Vero RL2 serisi monitörler ayrıca daha hızlı karelerde daha az bulanıklık için 1 ms (VRB) tepsi süresi sunuyor ve yüzde 99 sRGB renk gamıyla kullanıcıları mükemmel ve renkli bir dünyaya taşıyor. IPS ekranın geniş görüntüleme açısı, renkleri 178 dereceye kadar doğru bir şekilde koruyarak her açıdan mükemmel bir görüntüleme sağlıyor.

Hem çevreci hem de göz sağlığını koruyor

TUV Eyesafe® onaylı RL2 serisi monitörler Acer VisionCare 2.0 özelliğini içeriyor. Mavi ışık koruması, titreşim azaltma ve Low Dimming teknolojisi, tüm görsellerin doğru renkte olmasını ve rahatça görüntülenebilmesini sağlıyor. RL2 Serisi, net ve bulanık olmayan görseller için Visual Response Boost (VRB) teknolojisine sahip. VRB, ekran titremesini ortadan kaldırarak ve kullanıcıların gözlerinin daha az yorulmasına olanak tanıyarak uzun süreli kullanım için daha rahat bir izleme deneyimi sunuyor.

Attığı tüm adımlarda çevreye olan etkiyi en aza indirmeyi misyon edinen Acer, Vero RL2 serisi monitörlerin üretiminde sürdürülebilir operasyonlara ve çevre üzerindeki etkiyi azaltmaya olan bağlılığının bir parçası olarak yüzde 85 tüketim sonrası dönüştürülmüş plastik (PCR) ve yüzde 5 oranında okyanusa bırakılmış plastikler kullanarak üretiyor. RL2 serisi dahil olmak üzere tüm Acer Vero ürünleri yüzde 85 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış tamamı yüzde 100 geri dönüştürülebilen sürdürülebilir ambalajlarda geliyor. Paket içerisinde monitörleri korumak için kullanılan koruyucu kılıf ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET’ten yapılıyor. Aynı zamanda ENERGY STAR®, TCO ve EPEAT sertifikalı bu ürünler Acer’ın sürdürülebilir bir gelecek hedefini ortaya koyuyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

23,8 inç Acer Vero RL242YE 3.999 TL, 27 inç Acer Vero RL272E 4.999 TL fiyatla satışa sunuldu.