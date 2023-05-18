Çerçevesiz tasarımı, geniş ve kavisli ekranı sayesinde film izlerken ve oyun oynarken kesintisiz görüş sağlıyor.

Oyunlarda kusursuz netlik ve gerçekçi renkler

Oyuncular için sunduğu özelliklerle dikkat çeken Nitro ED322Q P, kusursuz netlik ve gerçekçi renklerle üstün bir oyun performansı sunuyor. Monitör, AMD FreeSync™ Premium teknolojisinin sunduğu yüksek yenileme hızıyla kırılma, takılma, bozulma ve titremeleri ortadan kaldırıyor. 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi ile yüksek tempolu oyunlarda bile daha az fark edilebilir bulanıklık ile oyuncuların rekabet gücünü yükseltiyor.

Full HD 1920 x 1080 çözünürlüklü ve 100.000.000:1 kontrast oranına sahip çerçevesiz tasarımlı ekranıyla Nitro ED322Q P, kullanıcılarına keskin ve sınırsız bir görüntü kalitesi sağlıyor. Monitörün 31,5 inçlik 1500 R kavisli ekranı 178°’ye varan geniş görüş açısıyla aslına sadık gölge ve kontrastlar elde etmek mümkün hale geliyor. Bu özellik hangi açıdan görüntülemeyi seçerseniz seçin, monitörünüz renkleri mükemmel şekilde göstermesini sağlarken, bu sayede kullanıcılar tüm ihtiyaçları için kullanabilecekleri daha büyük bir ekran alanından faydalanabiliyor. Monitörün, sahip olduğu Visual Response Boost (VRB) teknolojisi, hızlı hareketler içeren sahnelerdeki bulanıklığı azaltmak için arka ışığı hızlı bir şekilde kapatıyor ve kareler arasına yanıp sönen boş siyah sahneler ekliyor.

Göz sağlığınızı koruyan özellikleri dikkat çekiyor

Acer Nitro ED322Q P, oyuncular gibi uzun süre ekran başında kalan kullanıcıların göz sağlığını koruyacak çeşitli özellikleri bünyesinde barındırıyor.

ComfyView özelliği ekran yansımalarını önlerken, Acer Flickerless teknolojisi sağladığı sabit güç kaynağıyla ekran titremesini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Kullanıcılar ayrıca Acer BlueLightShield özelliğiyle, ekranlardan yayılan ve göze zararlı olan mavi ışığın oranını basit ve hızlı biçimde ayarlayarak uzun süre rahat görüntüleme sağlayabilirler.

Fiyat ve bulunabilirlik

Acer ED322Q P, Türkiye’de Amazon.com.tr üzerinde 4 bin 249 TL fiyatla satışa sunuluyor.