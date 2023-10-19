Acer’ın yer tasarrufu sağlayan ve kablo karmaşasını ortadan kaldıran hepsi bir arada bilgisayarı Acer Aspire C27 (C27-1751), üstün performansı, kolay kurulumu ve şık tasarımıyla hem ev hem de ofis kullanıcıları için ideal bir seçenek oluşturuyor. Siyah ve platin detaylara sahip şık tasarımıyla dikkat çeken cihaz, internette gezinirken, içerik oluştururken ya da oyun oynarken mükemmel hepsi bir arada bilgisayar deneyimi sunuyor.

Gücünü 12 çekirdekli 4.70 GHz 12. Nesil Intel i7-1260P işlemciden alan Acer Aspire C27, 8 GB DDR4 bellek ve 512 GB SSD sabit disk içeriyor. Windows 11 işletim sistemiyle beraber gelen hepsi bir arada bilgisayar, güncel uygulamaları rahatça çalıştırabiliyor, içeriklerin düzenlenmesini kolaylaştırıyor, fotoğraflar ve videolar için yeterli depolama alanı sunuyor.

Büyük ekranıyla hepsi bir arada deneyimini en üst düzeye çıkarıyor

Acer Aspire C27, FullHD çözünürlüğe sahip 27 inç ekranıyla son derece net ve gerçekçi görüntüler sunuyor. Ekran/gövde oranını yüzde 91’in üstüne çıkaran dar çerçevesiyle ekran deneyimini bir üst seviyeye taşıyan cihaz, 178° görüş açısıyla film izlemeyi, oyun oynamayı ya da internette gezinmeyi daha keyifli hale getiriyor. -5° ila 25° arası eğilebilen ekranı ideal izleme pozisyonunu ayarlamayı sağlarken, V şeklindeki sağlam standı ekstra denge katarak kullanımı daha keyifli bir hale getiriyor. Aspire C27, birden fazla ekran kullanmayı tercih eden kullanıcılar için ayrıca bir adet HDMI bağlantı noktası içeriyor.

Acer Aspire C27 (C27-1751), 1 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.2 Gen 1 Type C, 3 adet USB 3.2 Gen 1 Type A olmak üzere toplamda beş adet USB ve bir adet Thunderbolt 4 bağlantı noktasıyla çevre birimleri ve depolama cihazlarını kolayca bağlama olanağı tanıyor. Wi-Fi 6 (802.11ax) kablosuz bağlantı özelliği ve yerleşik Ethernet bağlantı noktasıyla kullanıcılar sorunsuz bağlantı deneyimi yaşıyor.

Kullanıcıların göz sağlıklarına odaklanan Acer Bluelight Shield™ teknolojisi kullanıcıların mavi ışığa maruz kalma seviyesini minimuma indirirken Flickerless™ teknolojisi ise LED panelin doğasında olan titreşimi en aza indirerek kullanıcıların çok daha rahat bir ekran deneyimi yaşamasına yardımcı oluyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Acer Aspire C27-1751, 39.210 TL fiyatla satışa sunuldu.