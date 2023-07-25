Acer, üstün teknik özellikleri ve farklı kullanım modlarıyla kullanıcıların özgürce çalışabilmelerine ve üretebilmelerine olanak tanıyan dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarı Aspire 5 Spin 14’ü Türkiye’de satışa sunuyor. İllüstrasyon, fotoğrafçılık ve video düzenleme gibi iki boyutlu görsel tasarım üzerine çalışan kullanıcılara yönelik cihaz, hassas dokunmatik ekranı, Active Stylus kalemi ve tablet ya da dizüstü bilgisayar gibi farklı çalışma modlarıyla tasarım süreçlerini hızlandırıyor ve daha keyifli bir hale getiriyor.

İnce ve çok yönlü

Yalnızca 17,99 mm kalınlığında ve yaklaşık 2 kg ağırlığındaki cihaz, metal kapağı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Çok yönlü 360 derece çevrilebilen ve döndürülebilen menteşe tasarımıyla kolayca dizüstü bilgisayar veya tablet modu arasında geçiş yapılabilen cihaz, kullanıcıların çalışma şekline kolayca uyum sağlıyor. Cihaz kolayca çevrilebiliyor, katlanabiliyor, dik duruma getirilebiliyor ve döndürülebiliyor. Kullanımı kolay ve son derece hassas 14 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS dokunmatik ekranı, kullanıcıların kolayca not almalarını, çizim yapmalarını ve çalışmalarını paylaşmalarına olanak tanıyor. Wacom AES 2.0 teknolojisi ile donatılan ince uçlu Acer Active Stylus kalem, hassas basınç hassasiyetiyle (4.096) son derece pürüzsüz bir dokunmatik ekran deneyimi sunuyor. Eğik durumda (55°’de kullanıldığında bile) dahi doğru imleç konumlandırmasını korumak için özenle tasarlanan kalem kullanıcılara tam kontrol sağlıyor. 16:10 en boy oranına sahip ekranda yer alan BlueLightShield™ teknolojisi, renk tonunu ve parlaklığı optimize ederek kullanıcıların mavi ışığa daha az maruz kalmalarını sağlıyor ve kullanıcılar uzun süreler boyunca konforlu bir ekran deneyimi yaşayabiliyor.

Üstün performansıyla tasarım süreçlerini hızlandırıyor

Gücünü 13. Nesil Intel® Core™ işlemcilerden ve Intel® Iris® Xe grafik kartından alan cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanıyla tasarım süreçlerini hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Üstün donanım özellikleri sayesinde kullanıcılar cihazı tasarım haricinde video izlemeden müzik dinlemeye, oyun oynamaya, uzaktan çalışmaya, eğitim ve iş uygulamalarına kadar her türlü amaç için kullanabiliyor.

Biri cihaz kapalıyken şarj edebilden iki adet USB 3.2 Nesil 1 Type-A ve bir adet Thunderbolt™ 4 bağlantı noktasıyla en yeni cihazları bağlayabilmeye olanak tanıyan Acer Aspire 5 Spin 14, ayrıca harici ekran bağlantısı için bir adet HDMI 2.1 bağlantı noktası ve sorunsuz kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6 teknolojisini içeriyor.

Akıllı teknolojilerle üretkenliği artırıyor

Windows 11 işletim sistemiyle üretkenliği artıran Acer Aspire 5 Spin 14, 1080p FHD kamera ve yapay zeka destekli gürültü önleme özelliğine sahip Acer PurifiedVoice™ teknolojisiyle net bir görüntülü görüşme deneyimi sunuyor. Cihaz, gürültülü pikselleri algılayıp tanılayarak ve bunları zaman içinde diğer karelere karıştırarak daha iyi web kamerası görüntüsü elde edilmesini sağlayan Acer TNR (Geçici Gürültü Azaltma) teknolojisiyle düşük ışık koşullarında bile görüntülü arama kalitesini en üst düzeye çıkarıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Aspire 5 Spin 14, 35.141 TL fiyatla satışa sunuldu.