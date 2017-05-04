Acaipbidukkan.com Türkiye’de “Bi Eşi Olmayan İşler” ile Geliyor

Acaipbidukkan.com Türkiye’de “Bi Eşi Olmayan İşler” ile Geliyor

4 Mayıs, 2017 Diğer 0 yorumlar

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Yurt içine ve yurt dışına satış yapan ilk ve tek tasarım ürünleri sitesi olan acaipbidukkan, www.acaipbidukkan.com ve www.aweirdshop.com hizmete girdi.

Acaipbidukkan’da benzerleri varolan ancak üretim biçimleri ve doğaları gereği bir eşi daha olmayan tasarım ürünleri bulunuyor. Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk El Sanatçıları’nın da aralarında yer aldığı pek çok atölyeyi bir araya getirerek ürünlerini hem Türkiye’de hem de dünyada satışa çıkaran www.acaipbidukkan.com dünya pazarına www.aweirdshop.com adresi ile açılıyor.

Yerlerine yenisi yetişmediği için giderek azalan Geleneksel El Sanatları ustalarından modern sanat dallarının yeni temsilcilerine kadar bir çok tasarımcıya ait çalışmaların yer aldığı sitede ürünler üretim materyallerine göre kategorilendiriliyor. Bunun sayesinde kullanıcılar kolay bir şekilde aradıkları ürünlere erişebiliyor.

Bi’ eşi olmayan işlerin sunulduğu bu online tasarım dükkanının aynı zamanda Ankara’da faaliyet göstermekte olan bir de fiziki mağazası bulunuyor.

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