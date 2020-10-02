Haber
Abonelik iptal işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra; internet hizmetleri, mobil hizmetler, uydu televizyon hizmetleri gibi abonelik gerektiren hizmetlerin iptali e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Söz konusu abonelik sözleşmelerinin iptali için istenen faks, imzalı dilekçe ve kimlik beyanı dönemi sona eriyor. Kullanıcılar için büyük zorluk teşkil eden iptal işlemi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilecek.
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e-Devlet ile 48 saat içerisinde abonelik iptal işlemi tamamlanacak
“Abonelik tesisini sağlayan yöntemden daha ağır bir yöntemle fesih yapılamaz.” mevzuatına rağmen; fesih işlemleri çok daha karmaşık bir şekilde ilerliyordu. Yeni sistem ile birlikte, kullanıcılar e-Devlet üzerinden abonelik fesih bildiriminde bulunabilecekler. Firma, 24 saat içerisinde fesih bildirimi aldığına dair müşteriye geri dönüş sağlayacak. 48 saat içerisinde de hizmet sonlandırılacak. Eğer hizmet sonlandırılmaz ise, firma tarafından müşteriye fatura kesilemeyecek.
An itibarıyla Türkiye’de 160 milyon abonelik bulunuyor. 2020 yılında olmamıza rağmen; abonelik iptal işlemlerinde faks çekilmesini isteyen firmalar, müşteriler için zorlu bir süreç oluşmasına zemin hazırlıyorlardı. Yeni sistem ile birlikte, kullanıcıların rahat bir nefes alacakları kesin.
Akıllı Telefonlar
Oppo, MediaTek işlemcili A93 modelini duyurdu!
Oppo , MediaTek Helio P95 işlemcisinden güç alan AMOLED ekranlı A93 modelini duyurdu. Cihaz Oppo F17 Pro ve Reno4 Lite ile aynı tasarım çizgisinde yer alıyor. Ayrıca söylentiler göre şirket çok yakında Akıllı TV pazarında da yer alabilir.
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Oppo bünyesinde yer alan modellere yenilerini eklemeye devam ediyor. Kısa süre önce tanıtmışı olduğu Reno4 serisinin ardından şirket MediaTek işlemcili yeni modeli A93’ü resmen duyurdu. Cihazda altı adet kamera yer alırken ekran tarafında ise AMOLED panel tercih edilmiş. A93 tasarım açısında ise pek de özgün sayılmaz. Cihaz, Oppo’nun F17 Pro ve Reno4 Lite modelleriyle aynı tasarımı taşıyor.
MediaTek Helio P95 ile geliyor
6,4” büyüklüğündeki FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED panelde ön kameralar için geniş bir delik mevcut. Bu geniş deliğin içerisine yerleştirilen 16MP ve 2MP değerindeki ikili kamera ile şirket özçekim severleri mutlu edecek gibi görünüyor. Bokeh efektinin daha iyi sağlanabilmesi adına 2MP’lik sensörün derinlik hesaplaması için kullanıldığı söylenebilir. MediaTek Helio P95 işlemcisinden güç alan modelde 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor. 4000 mAh batarya kapasiteli A93, 18W hızlı şarj desteğine sahip.
Arka tarafa geçildiğinde ise dörtlü kamera dizilimi, kare bir alan içerisinde yer alıyor. 48MP+8MP+2MP+2MP olarak sıralanan kameraların hemen sağ yanında ise flaş yer alıyor. Bluetooth 5.0 gibi modern bağlantı teknolojilerine de sahip olan A93, 323$ fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak.
Oppo, Akıllı televizyon pazarında da yer almak istiyor
GizChina’da yer alan bir diğer habere göre Oppo, rakiplerinin halihazırda içinde bulunduğu bir başka pazara da dahil olmak istiyor. Xiaomi, Nokia, OnePlus ve Realme gibi markaların yer aldığı Akıllı TV pazarından pay almak isteyen şirket, çok yakında ilk ürününü piyasaya sürebilir.
OPPO's first Smart TV is coming in October, officially announced in OPPO developers conference#OPPOSmartTV #OPPO #SmartTV pic.twitter.com/gZJSFBMfFH
— Venkatesh Babu.G (@smartvenkat95) September 24, 2020
CEO Yi Wei tarafından henüz resmi bir açıklama ya da söylem bulunmasa da Oppo’nun bağlı bulunduğu BBK Grup, OnePlus ve RealMe markalarıyla bir süredir Akıllı TV pazarına ürün sağlıyor. Söylentilere göre ise Oppo, 55” ve 65” olmak üzere iki farklı büyüklük ve çeşitli özelliklere sahip TV modellerini Ekim ayı içersinde duyurabilir. Şirketin BBK Grup içerisinde yer almasın karşın neden TV pazarına şimdiye kadar girmediği ise merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 modeli için yeni patent başvurusu!
Samsung Galaxy S21 için Samsung yapımı 3D ToF sensörü için patent başvuruları görüntülendi.Samsung Galaxy S20 serisinde başarısız bulunduğu için 3D ToF sensörünün kaldırılıcağı düşünülüyordu, bunun tam aksine bir hareketle, Samsung kendi yapımı ISOCELL Vizion sensör için patent başvurusu yaptı.
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Samsung Galaxy S21 modeline Samsung yapımı sensör yetişecek mi?
Samsung Galaxy S21 modeli, sızıntılara göre, Exynos 1000 işlemcisinden güç alıyor , işlemcinin grafik bölümünde ise Mali-G78 GPU’su yer alıyor bu yonga setini 8 GB RAM destekliyor. Ayrıca zamanda telefon Android 11 işletim sistemiyle gelecek. Bu sızıtınlara ISOCELL Vizion 3D ToF sensör de eklendi. Gelecek Galaxy S serisinde bu sensörü görecek miyiz? Henüz bilmiyoruz ama bu patentler henüz ticarileştirilmediği için Samsung Galaxy S21 modeline yetişmeyebilir. Bu da Galaxy Note serisini işaret ediyor.
ISOCELL Vizion, alternatif olarak Galaxy Note 21 ile çıkabilir!
Aksesuar
Google Nest Audio akıllı hoparlörünün özellikleri ortaya çıktı!
Google Nest Audio akıllı hoparlörü, Google’ın sanal ortamda düzenlediği Launch Night In etkinliğinde Pixel 5 ve Pixel 4a 5G akıllı telefonları ile beraber duyuruldu. Cihazının resmi çıkış tarihi ise 5 Ekim 2020.
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Google Nest Audio akıllı hoparlörünün ürün detayları neler?
Google Nest Audio hoparlörü, selefi Google Home‘dan yüzde elli daha fazla bas ve yüzde elli daha fazla ses seviyesi içeriyor. Tabi bu ürünün lansmanında söylendi, doğruluğunu incelemelerde göreceğiz.
Bu akıllı hoparlör, yüzde 70 geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor . Her evde şık görünmesi için sarmal bir kumaş ızgaraya sahip oval bir tasarıma sahip. Ürün, açık mavi, yeşil, kömür grisi, açık gri, açık pembe dahil olmak üzere bir dizi şık pastel renkte satışa sunulacak. Ancak ön siparişte yalnızca açık gri veya kömür grisi seçenekleri bulunuyor.
Nest Audio ,müzik çalmanın yanı sıra, Google Asistan’ın tüm akıllı özellikleri ile birlikte , sorular sormanıza,müziğinizi ellerinizi kullanmadan kontrol etmenize, haberleri dinleminize, takvim etkinlikleri ayarlamanıza, ve daha çok şeye olanak tanıyan , akıllı bir hoparlör-asistan . Ayrıca, Google Nest Audio ile diğer akıllı ev cihazlarınızı da kontrol edebileceksiniz. Örneğin, evinizdeki akıllı ışıklarınızı yakmak ve dış kapınızı kilitlemek gibi şeyler yapabilirsiniz. (tabii ki bu cihazlar Google Assistant uyumluysa.)
Google Nest Audio’nun ses kalitesi ve bağlantı özellikleri
Hoparlörün içinde, tiz frekansları sağlayan 19 mm’lik bir tweeter ve güçlü bas deneyimi için ise 75 mm woofer bulunuyor
Google, Nest Audio‘nun sesini “net,doğal ve tam” olarak tanımlarken, özel tasarlanmış tweeter ile müziğin tizlerini çok net duyabiliyorsunuz. Ayrıca, Google, kumaş ızgaranın “bozulmadan müzik dinleyebilmeniz için” tasarladığını söylüyor.
Eğer iki tane Google Nest Audio satın alırsanız, bunları stereo ses için eşleştirebilirsiniz ve müzik keyfinizi arttırabilirsiniz.
Ek olarak, “Hey Google, müziği yatak odası hoparlörüne taşı” diyerek sesi bir odadan diğerine taşıyabilirsiniz. Google Nest Audio’nun evinizdeki arka plan gürültüsüne göre ayarlanmasını sağlayan Media EQ özelliği sayesinde her ne dinliyorsanız ona göre ekolayzır ayarlarınız düzenlenicek. Ses kalitesi açısından, yeni Google hoparlörünün seviyesi ; Google Home ile Google Home Max arasında olduğu söyleniyor.
Nest Audio için bağlantı seçenekleri konusuna gelirsek, cihaz WiFi ve Bluetooth 5 teknolojilerini destekliyor. Son olarak; Google Nest Audio’nun kurulumu, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilen Google Home uygulaması aracılığıyla yapılıyor.