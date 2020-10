Abonelik iptal işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Oppo , MediaTek Helio P95 işlemcisinden güç alan AMOLED ekranlı A93 modelini duyurdu. Cihaz Oppo F17 Pro ve Reno4 Lite ile aynı tasarım çizgisinde yer alıyor. Ayrıca söylentiler göre şirket çok yakında Akıllı TV pazarında da yer alabilir.

Oppo bünyesinde yer alan modellere yenilerini eklemeye devam ediyor. Kısa süre önce tanıtmışı olduğu Reno4 serisinin ardından şirket MediaTek işlemcili yeni modeli A93’ü resmen duyurdu. Cihazda altı adet kamera yer alırken ekran tarafında ise AMOLED panel tercih edilmiş. A93 tasarım açısında ise pek de özgün sayılmaz. Cihaz, Oppo’nun F17 Pro ve Reno4 Lite modelleriyle aynı tasarımı taşıyor.

6,4” büyüklüğündeki FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED panelde ön kameralar için geniş bir delik mevcut. Bu geniş deliğin içerisine yerleştirilen 16MP ve 2MP değerindeki ikili kamera ile şirket özçekim severleri mutlu edecek gibi görünüyor. Bokeh efektinin daha iyi sağlanabilmesi adına 2MP’lik sensörün derinlik hesaplaması için kullanıldığı söylenebilir. MediaTek Helio P95 işlemcisinden güç alan modelde 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor. 4000 mAh batarya kapasiteli A93, 18W hızlı şarj desteğine sahip.

Arka tarafa geçildiğinde ise dörtlü kamera dizilimi, kare bir alan içerisinde yer alıyor. 48MP+8MP+2MP+2MP olarak sıralanan kameraların hemen sağ yanında ise flaş yer alıyor. Bluetooth 5.0 gibi modern bağlantı teknolojilerine de sahip olan A93, 323$ fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak.

GizChina’da yer alan bir diğer habere göre Oppo, rakiplerinin halihazırda içinde bulunduğu bir başka pazara da dahil olmak istiyor. Xiaomi, Nokia, OnePlus ve Realme gibi markaların yer aldığı Akıllı TV pazarından pay almak isteyen şirket, çok yakında ilk ürününü piyasaya sürebilir.

OPPO's first Smart TV is coming in October, officially announced in OPPO developers conference#OPPOSmartTV #OPPO #SmartTV pic.twitter.com/gZJSFBMfFH

— Venkatesh Babu.G (@smartvenkat95) September 24, 2020