Yakından izlenen tüketici fiyat endeksi, ABD’de en son 1980’lerin ortalarında görülen seviyelerde seyreden manşet enflasyonu göstermeye devam ediyor.

Yiyecek, uçak bileti ve benzin de dahil olmak üzere çok çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatları, geçen hafta yayınlanan son okumada yükseldi. TÜFE’yi yayınlayan Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre, 12 aylık bazda manşet enflasyon %8.2 arttı. Ancak TÜFE’de izlenen bir ürün kategorisi deflasyonu gösteren %22’lik bir düşüş kaydetti: akıllı telefonlar.

Bu mantık dışı görünebilir. Çoğu telefon pahalıdır ve en iyilerinin fiyatları düşmüyor. Apple, örneğin geçen yılki seçeneklerle aynı ABD fiyatlarında eylül ayında yeni iPhone’ları piyasaya sürdü. Ve Samsung’un ileri teknoloji cihazları bu yıl 1.800 dolara kadar mal oldu.

Akıllı telefonların ortalama satış fiyatları dünya çapındaki pazarlarda yükselmeye devam ediyor. Görünüşe göre akıllı telefonlar ucuzlamıyor, iyileşiyorlar. Ve bu yüzden TÜFE, diğer birçok mal gibi şişirmek yerine söndüklerini gösteriyor.

İşte bunun nedeni: Normalde, TÜFE, fiyatları yıldan yıla fazla değişmeyen aynı ürünler için fiyat karşılaştırmaları içerir. Bu nedenle, örneğin yumurtaları yumurtalarla karşılaştırır. Ancak akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, istatistik bürosunun her yıl cihazları kontrol etmesi gerekiyor. Akıllı telefonlar gelişiyorsa ve fiyat aynı kalıyorsa, büro bir fiyat düşüşü kaydeder.

Büroda ekonomist olan Jonathan Church, “Akıllı telefon endeksinde çok fazla düşüş oldu. Ve bu gerçekten de büyük ölçüde kalite iyileştirmeleriyle ilgili.” dedi. Büro yılda iki kez yeni akıllı telefon modellerini inceliyor ve daha iyi kameralara, ekranlara veya diğer yeni özelliklere sahip olup olmadıklarını nasıl iyileştirdiklerini ölçüyor.

Church, “Akıllı telefonlar için ekran boyutu, RAM, işlemci hızı, kamera veya benzeri şeylerden bahsediyoruz.” dedi.

Ardından büro bir “kalite ayarlaması” yapar. Örneğin yeni bir iPhone’un üretildiğini düşünün. Eğer fiyatı yükselmediyse ancak telefonun yeni özellikleri varsa, TÜFE cihazın eskisinden daha değerli olduğunu belirler. Buna göre de tüketicilerin aynı paraya daha fazla değer elde ettiğini varsayar. Kalite ayarlamalarının boyutunun tahmin edilmesi, hedonik bir modelleme yöntemiyle yapılıyor. Böylece büro, akıllı telefon özelliklerini içeren bir üçüncü taraf veri kümesinden gelen verileri kullanır.

Veya büronun dediği gibi: “Yeni bir akıllı telefon öncekinden farklıysa ve kalite farkının değeri doğru bir şekilde tahmin edilebiliyorsa, kalite farkının tahmini değerini dahil etmek için önceki ürünün fiyatına bir kalite ayarlaması yapılabilir.”

Büro, akıllı telefon teknolojilerini Apple’ın en yeni cihazının iPhone 11 ve Samsung’un en iyisinin Galaxy S10 olduğu 2019’un sonlarında bir başlangıç noktasına endeksledi. Aslında, TÜFE’ye göre akıllı telefon fiyatları 2019’dan beri düşüyor.

Church, sonunda akıllı telefonların fiyat artışlarını ve enflasyonu görecek türden bir ürüne dönüşebileceğini söyledi. Ancak iyileşme hızının yavaşlaması gerekeceğini de belirtti.