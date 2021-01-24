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ABD, vatandaşlarının konum bilgilerini satın aldığını itiraf etti!
ABD, WhatsApp dolayısıyla kişisel veri gizliliğini konuştuğumuz bugünlerde manidar bir itirafta bulundu. Amerikan Savunma İstihbarat Servisi (The Defense Intelligence Agency), vatandaşlarını izlediğini ve hatta gerektiğinde ücretini verip konum verilerini satın aldığını söyledi. İşte detaylar…
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ABD konum bilgilerine ulaşmak için veri brokerlarını kullandı
Amerikan Savunma İstihbarat Servisi, Senatör Ron Wyden’a (D-OR) gönderdiği notta vatandaşlarının konum bilgilerini satın aldığını açıkça itiraf etti. Bu satın alma işlemi için özel veri brokerlarına yüksek ücretler ödeyen servis, bu konum bilgilerinin ABD vatandaşlarının cep telefonlarından toplandığını söyledi. İşin daha korkutucu olan tarafı ise bu konum bilgisine erişme işleminin ülke dışında yaşayan ABD vatandaşlarını da kapsaması. Senatöre gönderilen notta, istihbarat servisi bu konum bilgisi toplama işlemini sadece özel olarak yetkilendirildiklerinde yapabildiklerini söyledi. Bu yetkilendirilme işleminin ise hem Office of Oversight and Compliance (Gözetim ve Uyum Masası), hem de Office of General Counsel’dan (Genel Danışman Ofisi) geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu özel yetkilendirilme, son 2,5 yılda, istihbarat servisine 5 kere sağlandı.
Ancak durum istihbarat servisinin ifade ettiği kadar basit değil. Amerikan anayasasının değişmez kurallarından birine göre, böyle bir kişisel veri toplanmadan önce, yetkilendirilme dışında bir de izin çıkarılması gerekiyor. Amerikan Sivillerin Özgürlükleri Sendikası’nın (American Civil Liberties Union) The Verge’e yaptığı açıklamaya göre, istihbarat servisinin bu yaptığı anayasayı çiğnemek. Sendika, bu gibi illegal aksiyonların devlet kurumu tarafından bile olsa yapılmaması ve insanların temel gizlilik haklarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.
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ABD’ye bilgi satan bu “veri broker” şirketleri kim?
Veri brokerları (data brokers), adlarından da anlaşılacağı üzere, veri toplayan özel şirketler. Bu firmaların verilerimize ulaşma yolu ise bir hayli ürpertici. Veri brokerları, hepimizin kullandığı ve kişisel bilgilerini emanet ettiği uygulama ve internet sayfalarına yüklü miktarda para ödeyerek kişisel verilerimizi satın alıyorlar. Bu aldıkları verileri de kim parayı verirse, gerek devlet kurumu gerekse özel şirketler, ona satıyorlar. Bu gibi olayların var oluşu da WhatsApp konusundaki endişelerimizin aslında pek de yersiz olmadığını gösteriyor.
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Telegram Apple’ı davalık etti!
Telegram, WhatsApp’ın gizlilik politikasına getirmeyi planladığı değişikliklerden sonra en çok konuştuğumuz mesajlaşma uygulamalarından biri. Öyle ki, gizlilik konularında WhatsApp kadar eleştiri toplayan uygulamanın, son günlerde bir başka derdi daha var. Tıpkı Parler gibi, Rus mesajlaşma uygulaması da ABD’deki Capitol (Kongre Merkezi) saldırılarını düzenleyen aşırı sağcı gruplara karşı yeteri kadar önlem almamakla suçlanıyor. Telegram’ın yetersiz önlemlerinden payını Apple da alacak gibi görünüyor. Nasıl sorusunun cevabı ise haberimizde…
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Telegram Apple’ın başını mı yakacak?
Coalition for a Safer Web (Güvenli İnternet Koalisyonu) isimli kar amacı gütmeyen kuruluş, Apple’a, Telegram uygulamasını AppStore’da tuttuğu için dava açıyor. Bu derneğin iddiası ise, Telegram’ın, Amerikan halkı için yarattığı tehlike açısından Parler’dan farksız olduğu. Coalition for a Safer Web, davayı geçtiğimiz pazar günü, Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi aracılığıyla açtı. Dava metnine göre, Apple, Telegram’ın Capitol saldırılarında yer alan nefret odaklı gruplar ve aşırı radikaller tarafından kullanıldığını bilmesine rağmen, uygulamayı AppStore’da hala barındırmakla suçlanıyor. Buna ek olarak dernek, Apple’ın uygulamayı mağazasından kaldırmamasının, kendi AppStore hüküm ve koşullarını da ihlal ettiğini iddia ediyor. Ayrıca derneğin bir yetkilisi, geçtiğimiz Temmuz ayında, Tim Cook’a aynı gerekçelerden dolayı Telegram’ı AppStore’dan kaldırmasını isteyen bir mektup yazmıştı.
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Apple aynı gerekçeyle Parler’ı AppStore’dan kaldırmıştı
Geçtiğimiz hafta, Apple’ın da aralarında bulunduğu birçok teknoloji devi Parler’ı Capitol saldırısına zemin hazırlamasından dolayı platformlarından kaldırmıştı. Coalition for a Safer Web’in açtığı dava ile birlikte, Apple Telegram’ı da daha yakından inceleyecek gibi duruyor. Aslında, Telegram konusunda daha ciddi bir tavır alması konusunda Apple’a geçen seneden beri baskıya maruz kalıyor. Yukarıda bahsettiğimiz Tim Cook’a yazılan mektup gibi, Telegram’ın Neo-Nazi, ırkçı ve Rusya destekçisi gruplar tarafından dezenformasyon kampanyaları yapmak ve Amerika’da toplumsal huzursuzluk yaratmak için kullanıldığı uzun süredir dile getirilen bir iddia. Derneğe göre Apple, Telegram hakkındaki bu gerçekleri uzun süredir görmezden gelmeye devam ediyor. Apple’ın bu baskılar karşısında, Telegram konusunda da Parler kadar ciddi davranıp davranmayacağı ise merak konusu…
Kaynak: AppleInsider
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Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirildi
Japon araştırmacıların sivrisineğin koklama duyusuyla geliştirdiği kanser dedektörünün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.
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ABD Bilimsel İlerlemeler Dergisi’nde yayımlandı
Japon bilim insanları sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi.
Japonya‘da ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Üniversitesinden Prof. Takeuçi Şoji’nin liderliğindeki ekip, sivrisineklerin insan terinde bulunan “oktenol” kimyasalını saptayabilen koku alıcılarını inceledi.
Ekip sivrisineğin, insan terinde bulunan ve karaciğer kanserinin biyogöstergesi kabul edilen “oktenolü” tespit edebilen koku alıcısını yerleştirerek, bir yapay hücre zarı üretti.
Yapay zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilen sensör de geliştiren ekip, beslenme çantası büyüklüğünde prototip ile milyarda yarım yoğunlukta nefes numunelerindeki “oktenolü” 10 dakika içinde saptayabildi.
Kanser hastalarının nefeslerinde bulunan koku yayan maddeyi tespit amacıyla düşük maliyetle üretilmesi planlanan dedektörün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.
Sivrisinek anteni yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip ve her biri özel koku yayan maddeyi tespit ediyor. Tüm bu alıcılar koku alma hücrelerinin yüzeyinde bulunuyor. Koku alıcı reseptörler, özel koku molekülleriyle birleştiğinde, iyonları hücre içine alabilmek için hücre zarının yüzeyinde delik açılıyor ve böylece koku saptanıyor.
Araştırmanın detayları ABD’de Bilimsel İlerlemeler Dergisinde de yayımlandı.
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MediaMarkt’ta Teknoloji Festivali başladı!
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