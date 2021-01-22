Sosyal medya

Genel

Joe Biden, bir günden az sürede 5 milyon twitter takipçisi kazandı!

Joe Biden, geçtiğimiz gün gerçekleşen görev devralma töreni (inauguration) ile birlikte ABD’nin resmi olarak yeni başkanı oldu. Yemin ettikten sonra göreve vakit kaybetmeden başlayan Biden’ın ilk hoşgeldin hediyelerinden biri de ABD resmi twitter başkanlık (@POTUS) hesabı oldu. Bu olağan sürecin pek de olağan olmayan tarafı ise Biden tarafından yönetilen başkanlık hesabının kısa sürede edindiği takipçi sayısı oldu…

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Joe Biden 20 saat içinde 5 milyon takipçi topladı!

Joe Biden

Biden ve ekibi, yönetimlerinin resmiyet kazanmasının ardından başkanlıkla ilgili olan tüm resmi Twitter hesaplarını devraldı. Bu gelişmenin en ilgi çekici yanı ise Biden’ın neredeyse 20 saatten bile kısa bir sürede kazandığı 5 milyon Twitter takipçisi oldu. Joe Biden bu kısa sürede aldığı rekor seviyede etkileşime rağmen hala kendi kişisel Twitter hesabının takipçi sayısına ulaşabilmiş değil. ABD’nin çiçeği burnunda başkanının başkanlık yarışındaki kampanya süreci de dahil olmak üzere kullandığı hesabın an itibariyle 26 milyon takipçisi bulunmakta. Başkanlık hesabında henüz 5.6 milyon takipçi toplayabilen Biden’ın, eski başkan Donald Trump’ın 33 milyonunun gerisinde kalmasının nedeni ise biraz kafa karıştırıcı…

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Twitter’dan Biden’a ayrı, Trump’a ayrı muamele

Joe Biden

 

Son 4 senedir eski başkan Donald Trump’ın kullandığı resmi başkanlık twitter hesabı (POTUS), geçtiğimiz gün Biden’a geçmeden önce 33 milyon takipçiye sahipti. Bu 33 milyon rakamı ise sadece Trump’ın 4 yılda topladığı takipçi sayısını ifade etmiyor. Twitter, hesabı o dönemin eski Başkanı Barack Obama’dan Trump’a devrederken Obama’nın  kazandığı milyonlarca takipçiyi de Trump’ın hesabına akatarmıştı. Aynı uygulama, bilinmeyen bir sebepten dolayı, yeni başkan Joe Biden için yapılmadı. Biden, Twitter’dan hesabı  dün “0” takipçiyle aldı. Yani, Trump ve Obama’nın kazandığı 33 milyon gibi ciddi bir takipçi sayısına merhaba bile diyemeden veda etmek zorunda kaldı. An itibariyle, Twitter neden bu konudaki politikasını birden değiştirdiği ve “çifte standart” olarak yorumlanabilecek bu uygulmayı yaptığını açıklamış değil. Ancak, bilinen o ki, Biden’ın ekibi Twitter’ın bu uygulamasından hiç memnun değil. Bu kadar büyük sayıda takipçiyi kaybetmenin haksızlık ve “maç başlamışken kural değiştirme” olduğunu söyleyen Biden ekibi dijital direktörü Rob Flaherty, Twitter’la konu üstünde hala görüşme halinde olduklarını söyledi.

Kaynak: BusinessInsider, The Verge

 

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Akıllı Telefonlar

Infinix Hot 10 Play modeli duyuruldu

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Infinix Hot 10 Play

Infinix, Hot 10 Play modelini resmi olarak duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

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Infinix Hot 10 Play

Akıllı telefon pazarının mütevazi üreticilerden olan Infinix, geçtiğimiz yıl Hot 10 ve Hot 10 Lite cihazlarını piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket seriye Hot 10 Play versiyonlu bir üye daha ekliyor.

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Infinix Hot 10 Play modeli, 6.82 inç büyüklüğünde damla çentikli IPS HD + çözünürlük sunan bir TFT IPS ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.

Arka tarafta dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan Infinix Hot 10 Play, kullanıcılara ikili kamera kurulumu sunuyor. Bu ikili kurulum, 13MP ana kamera ve yapay zeka destekli bir derinlik algılayıcı sensörde şeklinde sunuluyor.

Gücünü MediaTek Helio G25 işlemciden alan cihaz, birden çok RAM seçeneği (2GB veya 4GB) ve 32GB / 64GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca arka bölümde fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 10W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.

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Infinix Hot 10 Play

Infinix Hot 10 Play modelinin teknik özellikleri

  • Ekran: 6,82 inç, 720 x 1640p, TFT
  • İşlemci: MediaTek Helio G25
  • RAM: 2GB / 4GB
  • Depolama: 32GB / 64GB
  • Ön Kamera: 8MP
  • Arka Kamera: 13MP ana kamera, AI derinlik algılayıcı sensör
  • Batarya: 6.000mAh, 10W şarj
  • Boyutlar: 171,82 x 77,96 x 8,90 mm
  • Ağırlık: Belirtilmemiş
  • İşletim Sistemi: Android 10 Go Edition
  • Bağlantı: 3,5mm kulaklık girişi, microUSB 2.0
  • Renkler: Mavi, Yeşil, Siyah, Mor
  • Fiyat: 90 / 105

Infinix Hot 10 Play

Mavi, Yeşil, Siyah, Mor renkleri olmak üzere dört farklı renk seçenekleriyle gelen Infinix Hot 10 Play modeli Filipinler’de, 2 GB RAM / 32 GB dahili depolama versiyonu 90 dolar, 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama versiyonu ise 105 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Son olarak söz konusu cihazın ülkemizde satışa  sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefonteknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!

 

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Genel

Epic Games, Galactic Civilizations III oyununu ücretsiz yaptı

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Epic Games

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Galactic Civilizations III’ü ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

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Epic Games

Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 61,00 TL olan Galactic Civilizations III adlı oyunu ücretsiz yaptı.

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Stardock tarafından geliştirilen Galactic Civilizations III, 2015 yılında PC platformu için piyasaya sürüldü. 4X sıra tabanlı strateji türündeki yapım, çıktığı dönemde birçok yerden pozitif yorumlar ve yüksek puanlar almıştı. Oyuncular tarafından da oldukça beğenilmişti.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Galactic Civilizations III’te oyuncular yeni teknolojiler geliştirip, yıldız gemileri tasarlayabiliyor. Yeni gezegenleri kolonileştirip, imparatorluklarını genişletebiliyorlar. Savaşlar dışında casusluk, ticaret görüşmeleri ve antlaşmalar ve daha birçok detay oyun mekaniklerinde bulunuyor.

Epic Games

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Galactic Civilizations III oyunu için sistem gereksinimleri

Minimum  

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / 8 / 7
  • İşlemci: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo / AMD K10 Dual-Core
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: 512 MB DirectX 10.1 Ekran Kartı (AMD Radeon HD5x00 Serisi / Nvidia GeForce 500 Serisi / Intel HD 4000)
  • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Önerilen

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / 8 / 7
  • İşlemci: 2.3 GHz Intel Core i5 İşlemci ya da dengi
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: 1 GB DirectX 10.1 Ekran Kartı
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Epic Games

Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Galactic Civilizations III oyununu henüz indirmediyseniz 28.01.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefonteknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!

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Genel

VİVO çift ana kameralı yeni telefonunu tanıttı !

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X60 Pro plus

Geçtiğimiz günlerde X60 serisinin lansmanını gerçekleştiren Vivo, bugün itibariyle serinin en tepe modeli X60 Pro Plus’ı tanıttı. Cihaz kamera özellikleri ve Zeiss optikleri ile dikkat çekiyor.

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Dikkat çekici tasarım ve özellikler

Vivo X60 Pro+, bizleri 6.56 inç FHD+ Amoled kavisli bir ekranla karşılıyor. Ekran 120 Hzyenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile de dikkat çekiyor.

1300 bit maksimum parlaklık, HDR10+, DCI-P3 renk gamı desteği, E3 lümenisans malzeme ekranın dikkat çekici özelliklerinden. Üretici, ekranın ortalama AE puanının 0,506 olduğunu ve her bir ekranın ayrı ayrı kalibre edildiğini iddia ediyor.

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  Vivo X60 Pro+ 0.5mm kalınlığında düz deri arka yüzeye sahip iki renk seçeneğini bizlere sunuyor. Bunlar: Klasik Turuncu ve Hayalet Mavi

Vivo x60 Pro+Vivo x60 Pro+Vivo x60 Pro+Vivo x60 Pro+

İddialı ortaklık: Vivo ve ZEISS
 Kamera tarafında çok konuşulacak bir işbirliğine giden Vivo, en tepe modelinde Zeiss ile özel bir çalışma yürütmüşe benziyor. Çift ana kamerasıyla karşımıza çıkan modelde sensörler Sony ve Samsung imzası taşıyor.

 Ana sensörlerden ilki 48MP Sony IMX598: 14mm odak uzunluğu sunan, f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı bu sensör 4 eksenli OIS desteği, mikro gimball özelliği ile geliyor.

 İkinci ana sensör 50MP Samsung GN1: 23mm odak uzunluğu sunan, f/1.57 diyaframa sahip bu sensör bir önceki önceki nesle kıyasla ışık hassasiyetini %38,8 ve odak doğruluğunu %22 artırıyor. 1/1.3 sensör büyüklüğü olan GN1 oldukça büyük bir sensöre benziyor.  Süper Gece Modu 2.0 buna dayanıyor – sadece 0.01 lux’te çalışabiliyor.

 Cihaz 50 mm odak uzaklığına sahip 32MP f/2.08 portre  (2x telefoto) kamerası ve OIS’li 5x optik yakınlaştırma ve 60x süper yakınlaştırmaya sahip 8MP f/3.4 periskop kamerası ile de iddialı fotoğraflar çekeceğe benziyor.

 Cihaz 32MP f/2.45 özçekim kamerasını da bünyesinde barındırıyor.

 Vivo, 4 arka kameranın da AF otomatik odaklama ve video sabitlemeyi desteklediğini söylüyor. Ayrıca 8K’da kayıt yapabilir ve 1080p’ye kadar ağır çekim videolar kaydedebiliyorsunuz.

Vivo x60 Pro+Vivo x60 Pro+


X60 Pro+, ZEISS optiklerin yanı sıra Zeiss T* kaplamaya da sahip. Bu teknolojiyi Sony haricinde kullanan ilk üretici Vivo oluyor. Bu kaplamanın eklenmesi, telefonla çekilen görüntülerin kalitesinde önemli bir fark yaratıyor. Ayrıca akıllı telefonda türünün ilk örneği olan nano kristal yapı da var.

Vivo x60 Pro+

Snapdragon 888 ile üstün performans

  Vivo X60 Pro+, gücünü Snapdragon 888’den alıyor. 8GB ve 12GB RAM desteğine sahip olan cihaza LPDDR5 RAM teknolojisi eşlik ediyor.

 12 GB’lık sürüm, depolama alanından 3 GB’ı ek RAM olarak kullanmanıza izin veren Memory Fusion Teknolojisi adlı bir özelliğe sahip.

 Cihazda 4200mAh bataryaya 55w flaş şarj eşlik ediyor. Ancak maalesef  kablosuz şarj ve stereo hoparlör bulunmuyor.

 Vivo X60 Pro +, çift SIM desteğine (yalnızca Nano), ekranda parmak izi tarayıcıya, yüz tanıma kilidine, NFC, SBC, AAC, aptX HD ve LDAC destekli Bluetooth 5.2’ye sahip ve Wi-Fi 6 desteğine de sahip.

 Deri olmasına rağmen 9.10mm kalınlığa ve 190.6g ağırlığa sahip olan X60 Pro+ Android 11 tabanlı OriginOS ile çıkıyor.

X60 Pro plusX60 Pro plus
Fiyatlandırma

Vivo X60 Pro+

8GB / 128GB 4998 CNY (5700 TL)

12GB / 256GB 5998 CNY (6850 TL)

Vivo X60 Pro+ teknik özellikler

  • Ekran: 6,56 inç, Full HD+ (2376 x 1080), 120 Hz ekran yenileme, 240 Hz örnekleme, HDR10+
  • İşlemci: Snapdragon 888 (5 nm)
  • Bellek: 8 / 12 GB LPDDR5
  • Depolama: 128 / 256 GB UFS 3.1
  • Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 32 MP + 8 MP
  • Ön Kamera: 32 MP
  • Batarya: 55 W hızlı şarj destekli 4.200 mAh
  • Boyutlar: 158,59 x 73,35 x 9,10 mm
  • Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C
  • Renkler: Mavi, Turuncu
  • İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0
  • Ağırlık: 190 gram

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