Joe Biden, bir günden az sürede 5 milyon twitter takipçisi kazandı!

Joe Biden, geçtiğimiz gün gerçekleşen görev devralma töreni (inauguration) ile birlikte ABD’nin resmi olarak yeni başkanı oldu. Yemin ettikten sonra göreve vakit kaybetmeden başlayan Biden’ın ilk hoşgeldin hediyelerinden biri de ABD resmi twitter başkanlık (@POTUS) hesabı oldu. Bu olağan sürecin pek de olağan olmayan tarafı ise Biden tarafından yönetilen başkanlık hesabının kısa sürede edindiği takipçi sayısı oldu…

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Joe Biden 20 saat içinde 5 milyon takipçi topladı!

Biden ve ekibi, yönetimlerinin resmiyet kazanmasının ardından başkanlıkla ilgili olan tüm resmi Twitter hesaplarını devraldı. Bu gelişmenin en ilgi çekici yanı ise Biden’ın neredeyse 20 saatten bile kısa bir sürede kazandığı 5 milyon Twitter takipçisi oldu. Joe Biden bu kısa sürede aldığı rekor seviyede etkileşime rağmen hala kendi kişisel Twitter hesabının takipçi sayısına ulaşabilmiş değil. ABD’nin çiçeği burnunda başkanının başkanlık yarışındaki kampanya süreci de dahil olmak üzere kullandığı hesabın an itibariyle 26 milyon takipçisi bulunmakta. Başkanlık hesabında henüz 5.6 milyon takipçi toplayabilen Biden’ın, eski başkan Donald Trump’ın 33 milyonunun gerisinde kalmasının nedeni ise biraz kafa karıştırıcı…

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Twitter’dan Biden’a ayrı, Trump’a ayrı muamele

Son 4 senedir eski başkan Donald Trump’ın kullandığı resmi başkanlık twitter hesabı (POTUS), geçtiğimiz gün Biden’a geçmeden önce 33 milyon takipçiye sahipti. Bu 33 milyon rakamı ise sadece Trump’ın 4 yılda topladığı takipçi sayısını ifade etmiyor. Twitter, hesabı o dönemin eski Başkanı Barack Obama’dan Trump’a devrederken Obama’nın kazandığı milyonlarca takipçiyi de Trump’ın hesabına akatarmıştı. Aynı uygulama, bilinmeyen bir sebepten dolayı, yeni başkan Joe Biden için yapılmadı. Biden, Twitter’dan hesabı dün “0” takipçiyle aldı. Yani, Trump ve Obama’nın kazandığı 33 milyon gibi ciddi bir takipçi sayısına merhaba bile diyemeden veda etmek zorunda kaldı. An itibariyle, Twitter neden bu konudaki politikasını birden değiştirdiği ve “çifte standart” olarak yorumlanabilecek bu uygulmayı yaptığını açıklamış değil. Ancak, bilinen o ki, Biden’ın ekibi Twitter’ın bu uygulamasından hiç memnun değil. Bu kadar büyük sayıda takipçiyi kaybetmenin haksızlık ve “maç başlamışken kural değiştirme” olduğunu söyleyen Biden ekibi dijital direktörü Rob Flaherty, Twitter’la konu üstünde hala görüşme halinde olduklarını söyledi.

Kaynak: BusinessInsider, The Verge