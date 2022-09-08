Biden yönetimi, federal fon alan ABD teknoloji şirketlerinin Çin’de 10 yıl boyunca “ileri teknoloji” tesisleri inşa etmesinin yasaklanacağını söyledi.

Kılavuzlar, yerel yarı iletken endüstrisini geliştirmeyi amaçlayan 50 milyar dolarlık bir planın parçası olarak açıklandı. İş gruplarının Çin’e olan bağımlılığı azaltmak için daha fazla hükümet desteği için baskı yapmasıyla geldi.

Teknoloji şirketleri, üretimi yavaşlatan küresel bir mikroçip sıkıntısı ile karşı karşıyalar.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD Yongaları ve Bilim Yasasını şöyle açıkladı: “CHIPS fonunu alanların ulusal güvenliği tehlikeye atmamasını sağlamak için bunu uygulayacağız. Bu paranın Çin’e yatırım yapmak için kullanılmasına izin verilmiyor. Bu şirketler, Çin’de en son teknolojilerini on yıl boyunca geliştiremezler. Yalnızca, önceden kurdukları fabrikalarını Çin pazarına hizmet etmek için genişletebilirler.”

ABD ve Çin, ticaret ve teknoloji konusunda uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık yaşıyor.

Ağustos ayında, ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin teknolojik üstünlüğünü Çin’e kaptırdığına dair korkular arasında yüksek teknoloji üretimi ve bilimsel araştırmalara 280 milyar dolar taahhüt eden bir yasayı imzalamıştı. Yatırımlar, ABD’de bilgisayar yongası üretim tesisleri kuran şirketler için vergi indirimlerini içeriyor.

ABD şu anda, otomobillerden cep telefonlarına kadar her şeyin anahtarı olan küresel yarı iletken arzının kabaca %10’unu üretiyor(bu sayı 1990’da %40 civarındaydı).

Washington’daki Çin Büyükelçiliği, yarı iletken yasa tasarısına karşı çıkarak onu “Soğuk Savaş zihniyetini” anımsatan bir durum olarak nitelendirdi.

Bazı ABD’li yonga üreticileri, Washington’un ABD teknolojisini Çin’e satma üzerindeki baskısının etkisini şimdiden deneyimliyor. Bu ayın başlarında ABD’li yetkililer Nvidia ve AMD’ye Çin’e yapay zeka yongalarının satışını durdurmalarını söyledi.

Wedbush Securities’den Dan Ives, kısıtlamaları Nvidia için “içten gelen bir yumruk” olarak nitelendirdi. Ives verdiği demeçte, “Bu gerçekten Çin’de pruvadan bir atış ve jeopolitik gerginlikler açısından bu alevleri gerçekten körükleyecek” dedi.