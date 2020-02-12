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ABD Hükumeti, Huawei’yi ağları hukuksuz kullanmakla suçluyor
ABD Hükumeti, Huawei’yi elinde bulundurduğu telefon ağlarında bulunan açık kapıları hukuksuz olarak kullanmakla suçluyor.
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Huawei’nin Amerika ile olan ticari gerginliği sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, firmaya getirilen yaptırımları yenileri engellenmiş. ABD Ticaret Departmanı tarafından ülke içine ithal edilen ürünlere limit getirilmişti.
Şimdi ise bir suçlama daha geldi. İşin hukuksal tarafında daha büyük suçlamalar Çinli şirkete yöneltilmeye devam etti. Bildiğiniz gibi, dünyanın en büyük ağ altyapı şirketlerinden biri Huawei ve iştirakı olduğu şirketler bütünü.
Tüm dünyada olduğu gibi Amerika’da da uzun zamandır iletişim altyapısını Huawei geliştiriyor. Her ne kadar rekabet içerisinde de olsa yükün büyük bir kısmını marka omuzluyor.
ABD Fedaral Yönetimi; Huawei’yi sahip olduğu çeşitli telefon ağlarının içerisindeki arka kapıları, yasa dışı yollarda kullandığını iddia ediyor.
The Wall Street Journal’in yayınladığı son rapora göre, Amerikan Hükumeti, dünya çapında kolluk kuvvetlerinin kullanımına yönelik olarak geliştirilmiş telefon ağlarının Huawei tarafından izinsiz ve yasa dışı yollarla kullanıldığını iddia ediyor.
Önceki aylarda da, benzer suçlamalara tutulan şirket en son; firma içinde askeri personel çalıştırmak ve firmaya gönderilen kişisel verileri Çin Hükumeti’ne sızdırmakla suçlanmıştı.
Huawei tarafı ise gelen suçlamalara ilişkin yaptığı açıklamada tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ayrıca bu teknolojilerin casusluk yöntemi olarak kullanmadığını da belirtti. ABD Hükumeti’nin yine suçlamalarını herhangi bir somut delil sunmadan yönelttiğini söylediler.
Suçlamalar, bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Huawei’de Google’dan artık ümidini kesmiş durumda. Kendi uygulaması olan App Gallery Market’ine yöneldi ve ayrıca HMS adı verilen Play Services alternatif geliştiriyor.
Her ne kadar, bu kadar suçlama ve ambargo süreçlerine karşılık şirket, büyüme istatistiklerini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Google’ın dünyadaki tekeli, böyle giderse tamamen kırılmış olacak.
Samsung
Galaxy S9 / S9 Plus için Android 10, Türkiye’de dağıtıma çıktı!
Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için uzun zamandır beklenen ve dünya çapında dağıtım süreci neredeyse 2 ay süren güncelleme sonunda Türkiye’de dağıtıma açıldı.
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S9 ailesi, 2018 yılının amiral gemisi modeli cihazları olarak karşımıza çıkıyorlar. Bayrak gemisi cihazlar için Samsung, hatırlarsanız ki güncelleme takvimini değiştirmiş ve tarihleri geriye almıştı.
Normal şartlarda, Mart 2020 tarihinde dağıtım sürecinin başlamasını beklediğimiz akıllı cihazların yükseltmeleri Aralık ayının sonunda başlamış ve 2 aylık süreç içerisinde cihazlara ulaşabilmiş oldu.
Dünkü, “Galaxy Unpacked 2020″ etkinliğinden sonra, artık 2018’in amiralleri için son büyük güncelleme tamamlanmış oldu. Firma, 2017’de tanıttığı Galaxy S8 cihazı için Android 10 yükseltmesini vermeyeceğini açıklamıştı.
Yani, toplamda Galaxy S9 ailesi Android 8.0 (Samsung Experince Final) > Android 9.0 (OneUI 1.0) > Android 10 (OneUI 2.0) sürümlerini edindiler. Tabii ki kutudan çıkan sürümü saymazsak toplam 2 büyük Android yazılım güncellemesine sahip olmuş oluyorlar. Muhtemelen bu cihazlar, S8’in ortak kaderini mahkum edilerek son güncellemelerini almış olacaklar.
Güncellemeyle birlikte, OneUI versiyonu da değişiklik gösteriyor ve 1.0’dan 2.0’a güncelleniyor. Yükseltmenin en ilgi çekici değişikleri ise şünlar:
- Daha akıcı animasyonlar
- Yeni navigasyon hareketleri
- Geliştirilmiş karanlık mod sistemi
- Dijital sağlık modu ve getirilen yeni opsiyonlar
Bunların dışında cihaz ailesi için “Dex Masaüstü Modu” kullanım imkanı da cihaza eklenen en önemli özelliklerin arasında yerini aldı.
Güncellemeyi, “Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > Güncellemeleri Kontrol Et” kısmından edinebilir, eğer temiz bir kurulum yapmak istiyorsanız da SamMobile’ın sitesine dahil ettiği Odin kurulum dosyasını indirebilirsiniz.
Mobil
Samsung Galaxy S20 Ultra fiyatı ve özellikleri
Samsung’un bugün gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde ürün portföyünde en tepeyi temsil eden model Samsung Galaxy S20 Ultra resmi olarak tanıtıldı. Özellikle kamera yetenekleri ile dikkat çeken modelin tüm özelliklerine yakından bakalım.
Samsung Galaxy S20 Ultra fiyatı ve özellikleri
Tasarım ve ekran özellikleri
Yeni tanıtılan Samsung Galaxy S ailesinin boyut ve fiyat bakımından tepe üyesi olan Samsung Galaxy S20 Ultra, markanın iddalı olduğu ekran tarafında bize pek çok özellik sunuyor. Galaxy S ailesinin en büyük boyuta sahip akıllı telefonu olan Galaxy S20 Ultra, 6.9 inç boyutunda Dinamik Amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Quad HD (1440×3200 piksel) çözünürlük sunan ekran HDR 10+ desteğine sahip ve Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme oranına da sahip. 167 x 76.1 x 8.8 mm boyutlarındaki cihaz, ülkemizde Kozmik Gri, Kozmik Siyah renkleri ile satışa sunuldu.
Yonga seti özellikleri
Samsung Galaxy S20 Ultra, işlemci tarafında gücünü 7nm EUV üretim teknolojisine sahip Samsung Exynos 990’dan alıyor. 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex A55, 2 adet 2.6 GHz hızında çalışan ARM Cortex A76 ve 2 adet 2.73 GHz hızında çalışan M5 performans çekirdeği olmak üzere 8 çekirdeğe sahip işlemci, grafik yongası tarafında Mali-G77’nin 11 çekirdekli sürümünü barındırıyor. Ülkemizde satılan versiyon LPDDR5 teknolojisine sahip 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olsada cihazın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip bir versiyonu da mevcut. Bunun yanında cihaz depolaması MicroSD kart ile 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor.
Kamera özellikleri
Unpacked etkinliğinde Samsung’un en çok dikkat çektiği, kamera özelliklerine baktığımızda cihaz arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 108 megapiksel çözünürlük sunuyor. 48 megapiksel çözünürlüğündeki telefoto lens ise f/3.5 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 12 megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Bu sensörlere ek olarak Tof sensörü de bu cihazın kamera modülünde yerini almış. 3x optik yakınlaştırma ve 30x dijital yakınlaştırma yeteneklerinin yanı sıra Space Zoom adını verdiği özellik ile 100x dijital yakınlaştırma yeteneğine sahip olan Galaxy S20 Ultra, 4K 60 FPS ve 8K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Single Take adı verilen özellik ile yapay zeka yaptığınız çoklu çekimlerden sizin için en iyi kareyi seçebiliyor. Cihazın ön tarafında 40 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı selfi kamerası yer alıyor. Cihazın ön kamerası da 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor.
Pil özellikleri
Samsung Galaxy S20 Ultra, 5000 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Oldukça büyük pilin dolumu içinse 45 W gücünde hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Cihaz şarj ve veri aktırımı için USB-C portuna sahip ve aynı zamanda kablosuz şarj paylaşım özelliği de bulunuyor.
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Güvenlik özellikleri
Güvenlik tarafında telefon ekran altından ultrasonik parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özellikleri sunuyor. Galaxy S20 Ultra, IP68 sertifikası ile 1,5 metre derinlikte 30 dakika su içinde kalabiliyor.
Bağlantı özellikleri
Galaxy S20 Ultra, ailenin diğer telefonları ile aynı şekilde bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE ve 5G bağlantı teknolojilerine destek veriyor.
Fiyat
Samsung Galaxy S20 Ultra’nın ülkemizde çift sim ve LTE destekli modeli ön siparişe özel Galaxy Buds+ hediyesi ile birlikte 11.999 TL fiyat ile samsung.com üzerinden siparişe açık. Fiyatı 1.399$ olan 5G destekli versiyon ise ilk etapta ülkemize gelmeyecek.
Mobil
Samsung Galaxy S20 Plus fiyatı ve özellikleri
Samsung’un heyecanla beklenen akıllı telefonu Samsung Galaxy S20 Plus bugün itibari ile resmi olarak tanıtıldı. Kamera özellikleri ile öne çıkan amiral gemisi modelin tüm özelliklerine ve fiyatına haberimizde yakından bakıyoruz.
Samsung Galaxy S20 Plus fiyatı ve özellikleri
Tasarım ve ekran özellikleri
Yeni tanıtılan Samsung Galaxy S ailesinin boyut ve fiyat bakımından ortanca üyesi olan Samsung Galaxy S20 Plus, bir önceki model olan Samsung Galaxy S10 Plus’ın barındırdığı pek çok özelliğin üstüne yeni ve daha gelişmiş özellikler ekleyerek geldi. Cihaz ekran tarafında 6.7 inç boyutunda Dinamik Amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Quad HD (1440×3200 piksel) çözünürlük sunan ekran HDR 10+ desteğine sahip ve Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme ve 20:9 en boy oranına sahip. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi S10 Plus modelinin köşeden delikli ekranının tersine S20 Plus ortadan delikli bir ekran (Infinity-O) sunuyor. 161,9 x 73,7 x 8,9 mm boyutlarındaki cihaz, ülkemizde Kozmik Gri, Kozmik Mavi ve Kozmik Siyah renkleri ile satışa sunuldu.
Yonga seti özellikleri
Samsung Galaxy S20 Plus, işlemci tarafında gücünü 7nm EUV üretim teknolojisine sahip Samsung Exynos 990’dan alıyor. 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex A55, 2 adet 2.6 GHz hızında çalışan ARM Cortex A76 ve 2 adet 2.73 GHz hızında çalışan M5 performans çekirdeği olmak üzere 8 çekirdeğe sahip işlemci, grafik yongası tarafında Mali-G77’nin 11 çekirdekli sürümünü barındırıyor. LPDDR5 teknolojisine sahip 8 GB RAM seçeneği sunan telefon 128 GB depolama alanı ile geliyor. Bunun yanında cihaz depolaması MicroSD kart ile 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor.
Kamera özellikleri
Unpacked etkinliğinde Samsung’un en çok dikkat çektiği, kamera özelliklerine baktığımızda cihaz arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. 64 megapiksel çözünürlüğündeki telefoto lens ise f/2.0 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 12 megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Bu sensörlere ek olarak Tof sensörü de bu cihazın kamera modülünde yerini almış. 3x optik yakınlaştırma ve 30x dijital yakınlaştırma yeteneklerine sahip olan S20 Plus, 4K 60 FPS ve 8K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Cihazın ön tarafında ise 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı selfi kamerası yer alıyor. Cihazın ön kamerası da 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor.
Pil özellikleri
Samsung Galaxy S20 Plus, 4500 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Oldukça büyük pilin dolumu içinse 25 W gücünde hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Cihaz şarj ve veri aktırımı için USB-C portuna sahip ve aynı zamanda şarj paylaşım özelliği de bulunuyor.
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Güvenlik özellikleri
Güvenlik tarafında telefon ekran altından ultrasonik parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özellikleri sunuyor. Galaxy S20 Plus, IP68 sertifikası ile 1,5 metre derinlikte 30 dakika su içinde kalabilecek.
Bağlantı özellikleri
Galaxy S20 Plus bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE ve 5G bağlantı teknolojilerine destek veriyor.
Fiyat
Samsung Galaxy S20 Plus’ın ülkemizde çift sim ve LTE destekli modeli ön siparişe özel Galaxy Buds+ hediyesi ile birlikte 9.299 TL fiyat ile samsung.com üzerinden ön satışta. Fiyatı 1.199$ olan 5G destekli versiyon ise ilk etapta ülkemize gelmeyecek.