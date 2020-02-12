ABD Hükumeti, Huawei’yi ağları hukuksuz kullanmakla suçluyor

ABD Hükumeti, Huawei’yi elinde bulundurduğu telefon ağlarında bulunan açık kapıları hukuksuz olarak kullanmakla suçluyor.

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Huawei’nin Amerika ile olan ticari gerginliği sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, firmaya getirilen yaptırımları yenileri engellenmiş. ABD Ticaret Departmanı tarafından ülke içine ithal edilen ürünlere limit getirilmişti.

Şimdi ise bir suçlama daha geldi. İşin hukuksal tarafında daha büyük suçlamalar Çinli şirkete yöneltilmeye devam etti. Bildiğiniz gibi, dünyanın en büyük ağ altyapı şirketlerinden biri Huawei ve iştirakı olduğu şirketler bütünü.

Tüm dünyada olduğu gibi Amerika’da da uzun zamandır iletişim altyapısını Huawei geliştiriyor. Her ne kadar rekabet içerisinde de olsa yükün büyük bir kısmını marka omuzluyor.

ABD Fedaral Yönetimi; Huawei’yi sahip olduğu çeşitli telefon ağlarının içerisindeki arka kapıları, yasa dışı yollarda kullandığını iddia ediyor.

The Wall Street Journal’in yayınladığı son rapora göre, Amerikan Hükumeti, dünya çapında kolluk kuvvetlerinin kullanımına yönelik olarak geliştirilmiş telefon ağlarının Huawei tarafından izinsiz ve yasa dışı yollarla kullanıldığını iddia ediyor.

Önceki aylarda da, benzer suçlamalara tutulan şirket en son; firma içinde askeri personel çalıştırmak ve firmaya gönderilen kişisel verileri Çin Hükumeti’ne sızdırmakla suçlanmıştı.

Huawei tarafı ise gelen suçlamalara ilişkin yaptığı açıklamada tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ayrıca bu teknolojilerin casusluk yöntemi olarak kullanmadığını da belirtti. ABD Hükumeti’nin yine suçlamalarını herhangi bir somut delil sunmadan yönelttiğini söylediler.

Suçlamalar, bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Huawei’de Google’dan artık ümidini kesmiş durumda. Kendi uygulaması olan App Gallery Market’ine yöneldi ve ayrıca HMS adı verilen Play Services alternatif geliştiriyor.

Her ne kadar, bu kadar suçlama ve ambargo süreçlerine karşılık şirket, büyüme istatistiklerini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Google’ın dünyadaki tekeli, böyle giderse tamamen kırılmış olacak.