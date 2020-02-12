Samsung
Galaxy S9 / S9 Plus için Android 10, Türkiye’de dağıtıma çıktı!
Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için uzun zamandır beklenen ve dünya çapında dağıtım süreci neredeyse 2 ay süren güncelleme sonunda Türkiye’de dağıtıma açıldı.
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S9 ailesi, 2018 yılının amiral gemisi modeli cihazları olarak karşımıza çıkıyorlar. Bayrak gemisi cihazlar için Samsung, hatırlarsanız ki güncelleme takvimini değiştirmiş ve tarihleri geriye almıştı.
Normal şartlarda, Mart 2020 tarihinde dağıtım sürecinin başlamasını beklediğimiz akıllı cihazların yükseltmeleri Aralık ayının sonunda başlamış ve 2 aylık süreç içerisinde cihazlara ulaşabilmiş oldu.
Dünkü, “Galaxy Unpacked 2020″ etkinliğinden sonra, artık 2018’in amiralleri için son büyük güncelleme tamamlanmış oldu. Firma, 2017’de tanıttığı Galaxy S8 cihazı için Android 10 yükseltmesini vermeyeceğini açıklamıştı.
Yani, toplamda Galaxy S9 ailesi Android 8.0 (Samsung Experince Final) > Android 9.0 (OneUI 1.0) > Android 10 (OneUI 2.0) sürümlerini edindiler. Tabii ki kutudan çıkan sürümü saymazsak toplam 2 büyük Android yazılım güncellemesine sahip olmuş oluyorlar. Muhtemelen bu cihazlar, S8’in ortak kaderini mahkum edilerek son güncellemelerini almış olacaklar.
Güncellemeyle birlikte, OneUI versiyonu da değişiklik gösteriyor ve 1.0’dan 2.0’a güncelleniyor. Yükseltmenin en ilgi çekici değişikleri ise şünlar:
- Daha akıcı animasyonlar
- Yeni navigasyon hareketleri
- Geliştirilmiş karanlık mod sistemi
- Dijital sağlık modu ve getirilen yeni opsiyonlar
Bunların dışında cihaz ailesi için “Dex Masaüstü Modu” kullanım imkanı da cihaza eklenen en önemli özelliklerin arasında yerini aldı.
Güncellemeyi, “Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > Güncellemeleri Kontrol Et” kısmından edinebilir, eğer temiz bir kurulum yapmak istiyorsanız da SamMobile’ın sitesine dahil ettiği Odin kurulum dosyasını indirebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31’in özellikleri ortaya çıktı
Samsung geçen sene tanıttığı Galaxy M serisine yeni telefonlar eklemeye devam etmekte. Firmanın 25 Şubat‘ta tanıtacağı Galaxy M31‘in özellikleri ortaya çıktı.
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Galaxy M31 bizlere neler sunacak?
Geçtiğimiz sene Samsung tarafından tanıtılan M30‘un bir nevi abisi olarak görülen Galaxy M31, 25 Şubat tarihinde tanıtılacak. Samsung‘un Hindistan sayfasında Galaxy M31‘in özellikleri gösterildi. Gösterilen özelliklere göre cihaz, 64 MP‘lik kamera ve 6000 mAh batarya ile geliyor. Ekranda ise süper AMOLED panel kullanan Samsung, tasarımında damla çentiğe yer veriyor. Cihaz gücünü Snapdragon 665 SoC veya Exynos 9611‘den alacak. Aynı şekilde RAM‘in 6 GB depolama alanının ise 64 GB olacağını tahmin etmekteyiz. Arkada kullanılacak 64 MP‘lik kameranın 4 adet olacağı ve bunların sırasıyla, ana kamera, ultra geniş açı kamerası, derinlik sensörü ve makro kamera olarak adlandırılacağı gelen bilgiler arasında. Ancak ana kamera dışında ki kameraların kaç MP ile geleceği netlik kazanmamış gözüküyor. Parmak izi okuyucusunu da Galaxy A serisinin aksine burada arka tarafta görmekteyiz.
Samsung, pil kapasitesi ve fiyatının uygunluğu sebebiyle, Galaxy M serisi ülkemizde oldukça olumlu satış rakamlarına ulaştı. Bu sebeple Galaxy M 31’in de ülkemizde satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. 25 Şubat‘ta tanıtımının yapılacağını bildiğimiz Samsung Galaxy M31, şüphesiz ki orta seviye telefonların yeni rakibi olarak raflarda ki yerini alacak. Fiyatı hakkında kesin bir şeyin söylenmediği cihazın tanıtımından sonra yorumlamak daha doğru olacak gibi gözüküyor.
Samsung
Samsung Galaxy M20 için Android 10, Türkiye’de dağıtıma çıktı!
Samsung Galaxy M20 için OneUI 2.0 tabanlı Android 10 güncellemesi firma tarafından Avrupa ülkelerine dağıtıma sunuldu. Bu ülkelerin içinde öncelikli olarak Türkiye’de dahil edildi.
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Firmanın orta segment akıllı telefon modeli olarak, geçtiğimiz sene Şubat ayında tanıtılan Galaxy M20 uygun fiyatı ve özellikleriyle kullanıcısından geçer not alabilmeyi başarmıştı.
OneUI 2.0 tabanlı Android 10 güncellemesinin dağıtım sürecine alınan cihaz, ilk olarak Hindistan topraklarında güncel yazılıma kavuşmuştu.
Geçtiğimiz senenin Aralık ayında Hindistan’da başlayan güncelleme dağıtım süreci, Şubat ayı itibariyle Avrupa topraklarında devam ediyor. Şu anda, Almanya, Yunanıstan ve Türkiye’de kullanıcılar, yazılım güncellemesine cihazlarına yükleyebiliyorlar. Önümüzdeki günlerde bu listenin daha da genişlemesi bekleniyor.
Samsung Galaxy M20, Android 10 ile hangi özelliklere kavuşuyor?
Samsung, kullanıcılara bildiğiniz gibi kendi özelleştirilmiş arayüzünü sunuyor. OneUI olarak adlandırılan bu yazılım sürümü M20’de OneUI 1.0’dan 2.0’a güncelleniyor.
OneUI 2.0 yenilikleri ise sırasıyla aşağıdaki gibi şekilleniyor:
- Ekran kaydı uygulaması, sisteme dahil edildi. İsterseniz, bildirim paneline de ekleyebiliyorsunuz.
- Dijital sağlık ile gelen Odak moduyla, anlık olarak telefon kullanım istatistiklerini daha detaylı görüntüleyebiliyorsunuz.
- Navigasyon sistemine yeni bir kullanım şekli daha ekleniyor. Artık, soldan çekerek gezinti esnasında geri gidebilir, aşağıdan hafif bir yukarı çekme hareketiyle ana ekrana dönebilir. Uzun bir çekme hareketiyle son uygulamalara erişebilirsiniz.
Güncel yazılımı, ister telefonunuzda bulunan “Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım güncellemesi” sekmesinden gerçekleştirebilir. İsterseniz de, anlık olarak Samsung’un FOTA sistemini takip eden Sammobile’den Android 10 yamasını indirip, sitedeki yükleme talimatlarından cihazınızı yükseltebilirsiniz.
Samsung
Samsung Galaxy Buds Plus kulaklığının fiyatı belli oldu
Samsung Galaxy S20 serisi ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy Buds Plus kablosuz kulaklıkların özellikleri ve fiyatı belli oldu. Kablosuz kulaklık pazarındaki liderliği elinde bulunduran Apple‘a karşı elini güçlendirmek isteyen Samsung, yeni ürünü ile birlikte pazara iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.
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Güney Koreli şirket, bir önceki kablosuz kulaklığa göre geliştirilmiş versiyonu olan Galaxy Buds Plus sürümü ile kullanıcılarının karşısına çıkmak için hazırlanıyor. 11 Şubat’ta Galaxy S20 ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy Buds Plus, artmış fiyatıyla dikkat çekiyor.
Şirket, yeni kablosuz kulaklıklarında önceki modele göre 2 kat daha fazla batarya ömrü sunacak. Üstelik batarya performansı artarken kulaklıklar da çok fazla ağırlaşmadığını söylemek gerekiyor. Her biri sadece 6,3 gram ağırlığa sahip olacak kulaklıklar ergonomik açıdan kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor.
Yeni kulaklıklarda 85 mAh batarya yer alırken, kutuda ise 270 mAh batarya bulunacak. Ayrıca gürültü engelleme teknolojisine sahip olacak olan Galaxy Buds Plus, birden fazla cihaz tarafından kullanılabilme özelliğine sahip olurken, gürültü önleme özelliğiyle sesin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesini sağlayacak. Aynı zamanda Galaxy Buds Plus, iOS ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda rahatlıkla kullanılabilecek.
Samsung Galaxy Buds Plus, gerçek görüntüleri sızdı (Güncelleme)
11 Şubat’ta Galaxy S20’lerle birlikte tanıtılması beklenen yeni kulaklığın, 149 dolardan satışa sunulması planlanıyor. Kullanıcıların iyileştirilmiş yeni Samsung Galaxy Buds Plus kulaklıkların tercih edip etmeyeceğini zaman gösterecek.