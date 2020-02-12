Galaxy S9 / S9 Plus için Android 10, Türkiye’de dağıtıma çıktı!

Samsung geçen sene tanıttığı Galaxy M serisine yeni telefonlar eklemeye devam etmekte. Firmanın 25 Şubat‘ta tanıtacağı Galaxy M31‘in özellikleri ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy M11, M31, A11 geliyor!

Galaxy M31 bizlere neler sunacak?

Geçtiğimiz sene Samsung tarafından tanıtılan M30‘un bir nevi abisi olarak görülen Galaxy M31, 25 Şubat tarihinde tanıtılacak. Samsung‘un Hindistan sayfasında Galaxy M31‘in özellikleri gösterildi. Gösterilen özelliklere göre cihaz, 64 MP‘lik kamera ve 6000 mAh batarya ile geliyor. Ekranda ise süper AMOLED panel kullanan Samsung, tasarımında damla çentiğe yer veriyor. Cihaz gücünü Snapdragon 665 SoC veya Exynos 9611‘den alacak. Aynı şekilde RAM‘in 6 GB depolama alanının ise 64 GB olacağını tahmin etmekteyiz. Arkada kullanılacak 64 MP‘lik kameranın 4 adet olacağı ve bunların sırasıyla, ana kamera, ultra geniş açı kamerası, derinlik sensörü ve makro kamera olarak adlandırılacağı gelen bilgiler arasında. Ancak ana kamera dışında ki kameraların kaç MP ile geleceği netlik kazanmamış gözüküyor. Parmak izi okuyucusunu da Galaxy A serisinin aksine burada arka tarafta görmekteyiz.

Samsung, pil kapasitesi ve fiyatının uygunluğu sebebiyle, Galaxy M serisi ülkemizde oldukça olumlu satış rakamlarına ulaştı. Bu sebeple Galaxy M 31’in de ülkemizde satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. 25 Şubat‘ta tanıtımının yapılacağını bildiğimiz Samsung Galaxy M31, şüphesiz ki orta seviye telefonların yeni rakibi olarak raflarda ki yerini alacak. Fiyatı hakkında kesin bir şeyin söylenmediği cihazın tanıtımından sonra yorumlamak daha doğru olacak gibi gözüküyor.