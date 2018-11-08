Samsung S8, S8+ ve Note 8 yeni One UI tasarımını almayabilir!

Samsung tarafından açıklanan ve önümüzdeki yılın başlarında kullanıma sunulması planlanan kullanıcı arayüzü One UI, kolay kullanıma odaklı yapısı ile dikkat çekiyor.

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Ocak ayında güncellemeler gelmeye başlayacak

Yeni tasarım Kasım ayından itibaren Beta kullanıcısı olan ABD, Almanya ve Güney Kore’deki kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak. Kolay kullanım ve tek elle kullanım özelliklerinin daha da geliştiği bu kullanıcı arayüzü diğer cihazlara ise Ocak 2019’da gelecek.

Ocak 2019’da Galaxy S9, S9+ ve Note 9’a Android Pie güncellemesi gelmesi beklenirken bu güncelleme ile birlikte saydığımız cihazlar One UI tasarımına da geçmiş olacak.Ayrıca Galaxy S8, S8+ ve Note 8 bu yeni tasarımı almayabilir. Samsung tarafından bu konuda bir açıklama gelmezken, yapılan konferansta bu modellerden hiç bahsedilmedi. Lakin yapılan yorumlara göre firma bu konuda karar değiştirmezse bu modellere bu güncelleme gelmeyecek.