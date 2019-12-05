Escobar ailesinden ilginç telefon: Escobar Fold 1!

Tarihin en büyük uyuşturucu satıcılarından biri olan Pablo Escobar, Netflix’in çektiği Narcos dizisi sayesinde geniş kitlelerce tanınırlık kazandı. El Patron’un kardeşi olan Roberto Escobar ise “Escobar Fold 1” adlı katlanabilir akıllı telefon ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Pablo Escobar’ın kardeşinden katlanabilir telefon: Escobar Fold 1!

Roberto Escobar, Kolombiya’da bir döneme damgasını vuran Medellin Karteli’nin muhasebecisi olarak biliniyor. Aynı zamanda Pablo Escobar’ın kardeşi olan isim, farklı bir konu ile teknoloji sektörünün gündemine oturdu. Escobar Fold 1 adlı akıllı telefon modelini duyuran Roberto Escobar, dünyanın en ucuz katlanabilir telefonunu ürettiklerini iddia ediyor.

Detaylara geçmeden önce Escobar Fold 1’in özelliklerine değinmekte yarar var. Katlanabilir yapıda olan Fold 1, 7.8 inçlik Full HD+ çözünürlüklü esnek AMOLED bir ekrana sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden alan telefonda 6/8 GB RAM ve 128/512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 16+20 megapiksel çözünürlüklü çift kameranın hem ön, hem de arka kamera yerine geçtiği katlanabilir telefonda 4.000 mAh kapasiteli bataryaya yer veriliyor. İddialı cihazda işletim sistemi olarak ise Android 9.0 Pie bulunuyor.

Escobar Fold 1, kağıt üzerinde üst seviye özellikler sunan oldukça başarılı bir akıllı telefon olarak görünüyor. Ancak daha fazla detaya inildikçe telefon ile ilgili bazı çelişkiler ortaya çıkıyor. Royole Flexpai ile yan yana getirildiğinde özellikleri tamamen aynı olan cihaz, tasarım yönünden de neredeyse aynı denilebilecek benzerlikler taşıyor. Üstelik telefonun 349 dolarlık fiyat etiketi de kuşkuları bir hayli artırıyor.

Roberto Escobar ise verdiği demeçlerde amacının “Apple’ı yenmek” olduğunu belirterek çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. Maliyetleri azaltmak için sadece online kanala yöneldiklerini söyleyen Escobar, Apple ve Samsung’un yüksek kâr elde ederek insanları dolandırdığını iddia ediyor. Şu anda ön sipariş verilebilen Escobar Fold 1’in nasıl bir sonuç alacağı ise merakla bekleniyor.