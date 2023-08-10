ABD Başkanı Joe Biden, belirli Çinli teknoloji firmalarına yatırım yapanlara yeni sınırlamalar getiren bir kararnameyi imzaladı. Bu kararname, yarı iletkenler, kuantum bilişim ve yapay zeka gibi “hassas teknolojilerle” uğraşan şirketlerin ulusal güvenlik endişelerini ele almayı amaçlıyor. ABD ve Çin arasındaki soğuk savaşta ipler geriliyor!

Biden, Hassas Teknoloji Şirketlerine Yatırım Sınırlamaları Getirdi!

Kararnamede, ilerleyen teknolojik gelişmelerin silah sistemlerinin daha sofistike hale gelmesi, kriptografik kodların kırılması ve askeri avantajlar sağlayabilecek diğer uygulamaların ortaya çıkmasına yol açabileceği vurgulanıyor. Beyaz Saray, bu hamlenin çok geniş kapsamlı olmadığını ve özellikle ulusal güvenlik risklerini oluşturan teknoloji alanlarına yönelik finansmanı engellemeyi amaçladığını belirtti. Kararnamenin uygulanmasından ise Hazine Bakanı sorumlu olacak.

Kararda yer alan ifadeler ise şu şekilde:

“Bu sektörlerdeki hassas teknolojiler ve ürünlerdeki ilerlemeler, daha sofistike silah sistemlerinin geliştirilmesi, kriptografik kodların kırılması ve bu ülkelere askeri avantajlar sağlayabilecek diğer uygulamalar gibi önemli ulusal güvenlik riskleri oluşturan yeni uygulamaları mümkün kılacak gelişmiş hesaplama yeteneklerinin geliştirilmesini hızlandıracaktır.”

2024’e kadar yürürlüğe girmesi planlanan bu kararname, ABD’nin Çinli teknoloji firmalarının etkisini sınırlamaya yönelik ilk çabası değil. Başkan Biden ve önceki yönetim döneminde de Huawei gibi devlere önemli kısıtlamalar getirilmişti. Ayrıca, Çinli firmalara süper bilgisayar teknolojisi satışı sınırlanmış, gelişmiş çip üretim ekipmanlarına erişim engellenmeye çalışılmış ve TikTok gibi popüler uygulamaların Çinli sahiplerine uygulamanın satılması yönünde baskı yapılmıştı.

Biden yönetimi, ulusal güvenliği koruma ve hassas teknoloji alanlarında Amerikan çıkarlarını savunma amacıyla bu tür adımları atmaya devam ediyor. Bu yeni kararname, Amerika’nın teknolojik üstünlüğünü ve ulusal güvenliğini koruma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

ABD’nin bu konudaki endişeleri bazı kesimler tarafından paranoyaklık olarak adlandırılsa da, ABD’de ulusalcı bazı kesimler bunun çok yerinde bir karar olduğunu ve ABD ile ilgili bilgilerin Çinli şirketlerin eline verilmemesinin en doğru karar olduğunu savunuyor.

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