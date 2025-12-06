Türkiye yeniden F-35 programına dönebilir mi? Yıllardır çözülemeyen kriz gerçekten kapanmak üzere mi? Son diplomatik temaslar, F-35 cephesinde uzun süredir görülmeyen bir iyimserlik havası yarattı. Şimdilik netleşen tüm detaylar masada değil ancak sürecin yeniden hız kazandığı artık açık şekilde görülüyor.

ABD Büyükelçisi açıkladı, F-35 sorunu çözülecek!

F-35 sürecine dair en dikkat çekici açıklama ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nden geldi. Yapılan son temasların ardından Türkiye’nin yeniden programa dahil edilmesine kapının aralandığı ifade edildi. Açıklamalara göre önümüzdeki 4 ila 6 aylık süreç, meselenin kaderini belirleyecek. Bu çıkış, yıllardır askıda kalan dosyayı bir anda yeniden Ankara’nın öncelikli gündemine taşıdı.

Türkiye, 2019 yılında Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından programdan çıkarılmıştı. Bu süreçte Türkiye için üretilmiş olan 6 adet F-35A savaş uçağı teslim edilmemiş ve ABD’de depoya kaldırılmıştı. Yaklaşık altı yıldır bekletilen bu uçakların, anlaşma sağlanması durumunda Türkiye’ye teslim edilmesi ihtimali yeniden güçlenmiş durumda.

Bu belirsizlik, Türkiye’nin alternatif arayışlara yönelmesine de neden olmuştu. Bu kapsamda 44 adet Eurofighter Typhoon için sipariş planlaması yapıldı ve farklı savunma senaryoları masaya kondu. Ancak F-35, beşinci nesil savaş uçağı teknolojisi, düşük radar görünürlüğü ve ağ merkezli savaş kabiliyetiyle hâlâ eşsiz bir platform olarak öne çıkıyor.

Siyasi cephede de bu konudaki söylemlerinde belirgin bir yumuşama dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan son görüşmelerin ardından, bu konuda “olumlu adımlar” atıldığına yönelik mesajlar verilmişti. Ankara kulislerinde sürecin yalnızca teknik değil, aynı zamanda yoğun bir diplomatik pazarlıkla ilerlediği konuşuluyor.

