ABD Hükümeti 2040 yılına kadar benzinli ve dizel motorlu ticari araç satışını durdurma kararı verdi. ABD, 2030 yılına kadar yeni ticari araçların %30’unun sıfır emisyonlu olması hedefini kabul etti ve ardından yakıtla çalışan ağır hizmet ve orta hizmet araçlarının üretimini tamamen durdurmak için 10 yılı daha olacak.

Bu, yollarda yaklaşık 2 milyon kamyon, 12.5 milyon otobüs ve ticari araç bulunan bir ülke için büyük bir iddia. Son satış rakamları, 2021’de ABD’de 12.058.515 ticari aracın satıldığını ve 2016’dan beri bu rakamın her yıl 11 milyon adet civarında veya üzerinde olduğunu gösteriyor.

Hükümet, elektrikli ağır vasıta alanlara bazı vergi muafiyetleri getirmeyi planlıyor.

Teşvikler olsa da bu, hikayenin sadece bir tarafı. Diğer taraf ise şarj altyapısı. Tesla, ilk kamyonunu müşterilere teslim etmek üzere ve şirket 2024 yılına kadar bu kamyondan 100.000 adet üretmeyi planlıyor.

ABD’deki 8. Sınıf filo 4 milyondan fazla kamyondan oluşuyor ve her yıl bunların yaklaşık 250.000’i yeni bir araç ile değiştiriliyor. Lion Electric, elektrikli okul otobüsünün üretimine yeni başladı ve yılda 20.000 adet üretmeyi planlıyor. Bu da ABD’deki tüm okul otobüsü filosunun yaklaşık %4’üne tekabül ediyor.

Stratejik lokasyonlarda ticari araçlara ayrılmış binlerce şarj istasyonu ve onlarca şarj cihazı olması gerekecek. Sonrasında artık amacına hizmet etmeyecek 12 milyondan fazla araçla ne yapılacağı sorusu var.

ABD hedefine ulaşmayı başarırsa, yollardaki toplam sera gazı emisyonlarını %28 oranında azaltacakr. Bu plan, dünyanın en büyük ekonomisinin bir fark yaratma konusunda ciddi olduğunu ancak bu farkın bir bedeli olacağının sinyallerini veriyor.