AB Tüm Telefonlar İçin USB-C Şarj Cihazı Zorunluluğu Getiriyor

Üreticiler, Avrupa Komisyonu (AK) tarafından önerilen yeni bir kural uyarınca telefonlar ve küçük elektronik cihazlar için evrensel bir şarj çözümü oluşturmaya zorlanacak. Amaç, tüketicileri yeni bir cihaz satın alırken mevcut şarj cihazlarını yeniden kullanmaya teşvik ederek israfı azaltmak. Teklif, AB’de satılan tüm akıllı telefonların USB-C şarj cihazlarına sahip olması gerektiği üzerine.

Apple, böyle bir hareketin yeniliğe zarar vereceği konusunda uyardı. Teknoloji devi, iPhone serisinde Apple yapımı bir “Lightning” konektörü kullandığından, özel bir şarj bağlantı noktası kullanan akıllı telefonların ana üreticisi. Firma verdiği demeçte, “Yalnızca bir tür konektörü zorunlu kılan katı düzenlemenin yeniliği teşvik etmek yerine onu boğmasından ve bunun da Avrupa’daki ve dünyadaki tüketicilere zarar vereceğinden endişe duyuyoruz.” 2030 yılına kadar her Apple cihazını ve kullanımını karbon nötr hale getirmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Çoğu Android telefon, USB mikro-B şarj bağlantı noktalarıyla birlikte geliyor. Daha yeni modeller ise daha modern olan USB-C şarj cihazlarıyla birlikte geliyor.

iPad ve MacBook’un yeni modelleri, Samsung ve Huawei gibi popüler Android üreticilerinin ileri teknoloji telefon modellerinde olduğu gibi USB-C şarj bağlantı noktalarını kullanıyor. Değişiklikler, cihaz gövdesindeki şarj bağlantı noktası için geçerli olurken, bir fişe bağlanan kablonun ucu USB-C veya USB-A olabilir.

Avrupa Birliği’nde 2018’de cep telefonları ile satılan şarj cihazlarının yaklaşık yarısında bir USB mikro-B konektörü, %29’unda USB-C konektörü ve %21’inde Lightning konektörü vardı.

Önerilen kurallar aşağıdakiler için geçerli olacak:

akıllı telefonlar

tabletler

kameralar

kulaklıklar

taşınabilir hoparlörler

el tipi video oyun konsolları

Kulak içi kulaklıklar, akıllı saatler ve fitness takip cihazları gibi diğer ürünler, boyut ve kullanım koşullarına bağlı teknik nedenlerle dikkate alınmadı. Teklif ayrıca hızlı şarj hızlarını da standartlaştırıyor. Yani hızlı şarj edebilen cihazlar aynı hızlarda şarj edilecek.

İsrafı önleme

AB’li politikacılar, on yıldan fazla bir süredir ortak bir standart için kampanya yürütüyor. Komisyonun araştırması, atılan ve kullanılmayan şarj kablolarının yılda 11.000 tondan fazla atık ürettiğini tahmin ediyor. Avrupa Birliği’nde geçen yıl yaklaşık 420 milyon cep telefonu ve diğer taşınabilir elektronik cihaz satıldı. Ortalama bir insan, ikisini düzenli olarak kullandığı yaklaşık üç cep telefonu şarj cihazına sahip. 2009’da 30’dan fazla farklı şarj cihazı vardı. Oysa artık çoğu model USB-C, Lightning ve USB micro-B olmak üzere üç tane ile sınırlı.

CCS Insight analisti Ben Wood, “Ortak bir şarj standardına sahip olmak, tüketicilerin gözünde sağduyu için bir zafer olacaktır” dedi. “Apple, bir milyar aktif iPhone kullanıcısı göz önüne alındığında, Lightning konektörünü korumak için güçlü bir argüman sunsa da, Mac ve iPad dahil olmak üzere bazı ürünleri artık USB-C’yi destekliyor.”

Önerilerin yürürlüğe girmesi birkaç yıl alabilir. Direktif olarak bilinen yasama teklifi, Avrupa Parlamentosu ve ulusal hükümetler tarafından tartışılacak. MEP’ler ve üye devletler teklifte değişiklik önerebilir. Avrupa Komisyonu bu değişiklikleri kabul ettiğinde, direktif yürürlüğe girecek. AK, bunun 2022’de gerçekleşmesini umuyor. Bundan sonra üye devletlerin kuralları ulusal yasalara sokmak için genellikle iki yılı var ve üreticilerin şarj bağlantı noktalarını değiştirmek için 24 ayı olacak.

Komisyon Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, “Sektöre kendi çözümlerini bulması için bolca zaman verdik, şimdi ortak bir şarj cihazı için yasal eylem zamanı geldi. Bu, tüketicilerimiz ve çevre için yeşil ve dijital hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir kazanım.” dedi.