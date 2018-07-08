960 FPS super slow-mo karşılaştırma (XZ2 Compact vs P20 vs Galaxy S9+)

960 FPS super slow-mo karşılaştırma videomuzda, günümüzde bu kabilyete sahip üç amiral gemisi modelini kıyaslıyoruz. Bakalım Xperia XZ2 Compact, Huawei P20 ve Galaxy S9+ modellerinin 960 FPS video kabiliyetlerinde ne gibi farklar var?

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Ham 960 FPS videolar:

Xperia XZ2 Compact – https://youtu.be/iyLR6DnZW8I

Galaxy S9+ – https://youtu.be/jSJ1DoMBvJU

Huawei P20 – https://youtu.be/vCdqWCQb-9U

960 FPS super slow-mo karşılaştırma

Üç telefon arasındaki en temel fark çözünürlük. Zira Huawei P20 ve Galaxy S9+ modelleri 960 FPS super slow-mo videoları 720p HD olarak kaydedebiliyorken, Xperia XZ2 Compact modeli 1080p Full HD olarak kayıt yapabiliyor.

Öte yandan arayüz ve çekim şeklinde de birçok farkılık mevcut. Örneğin Galaxy S9+ modelinde hareketi yakalayıp otomatik kaydetme ve çekim sonrası direkt olarak kamera arayüzünden videonuza müzik ekleme gibi ekstra seçenekler var. XZ2 Compact modelinde ise önce video kaydına giriş yapıyor ardından yavaş çekim yapılacak zamanı sizin elinizle ayarlamanız gerekiyor. Huawei P20 modelinde de benzer bir durum söz konusu.