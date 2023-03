Film dünyasının enlerinin belirlendiği Oscar Ödül Töreni’nin 95’incisi, bu yıl ABD’nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi. En İyi Film ödülünü “Everything Everywhere All At Once” alırken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Brendan Fraser, En iyi Kadın Oyuncu ödülünü ise Michelle Yeoh aldı!

Kırmızı Halı Kalktı Bej Halı Geldi!

Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti. Bu yıl halının renginde bir değişiklik yapılmasının nedeni ise geleneklerden kurtulmakmış gibi görünüyor.

Törende bazı ünlüler, mavi kurdele takarak BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin “Sığınmacılarla Birlikteyim” kampanyasına destek verdi. Ayrıca geçtiğimiz yıl düzenlenen Oscar töreninde eşi hakkında uygunsuz yorumlarda bulunduğu gerekçesiyle komedyen Chris Rock’ı tokatlayan Will Smith ise törene katılamadı. Hatırlatmak gerekirse Smith, Oscar ödüllerinden 10 yıl süreyle men edilmişti.

Bu yılki Oscar kazananları ise pek şaşırtmadı. Birçok dalda Oscar adayı olarak gösterilen “Everything Everywhere All At Once” filmi ve oyuncuları, 23 dalın 7’sinde ödülün sahibi oldu. “Everything Everywhere All At Once” En İyi Film ödülünü alırken filmin yönetmenleri Daniel Kwan ve Daniel Scheinert ise En İyi Yönetmen ödülünü paylaştı.

İşte 95. Oscar Ödülleri’nin Kazananları:

– En İyi Film: “Everything Everywhere All At Once”

– En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All At Once”

– En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, “The Whale”

– En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All At Once”

– En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All At Once”

– En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All At Once”

– En İyi Uluslararası Film: “All Quite On The Western Front” (Almanya)

– En İyi Özgün Senaryo: “Everything Everywhere All At Once”

– En İyi Uyarlama Senaryo: “Women Talking”

– En İyi Belgesel: “Navalny”

– En İyi Kısa Belgesel: “The Elephant Whisperers”

– En İyi Animasyon Filmi: “Pinocchio”

– En İyi Sinematografi: James Friend, “All Quite On The Western Front”

– En İyi Görsel Efekt: “Avatar: The Way of Water”

– En İyi Film Kurgusu: “Everything Everywhere All At Once”

– En İyi Film Müziği: “All Quite On The Western Front”

– En İyi Özgün Şarkı: RRR, “Naatu Naatu”

– En İyi Ses Kurgusu: “Top Gun: Maverick”

– En İyi Yapım Tasarımı: “All Quite On The Western Front””

– En İyi Kısa Film: “An Irish Goodbye”

– En İyi Kısa Animasyon: “The Boy, The Mole, The Fox and The Horse”

– En İyi Kostüm Tasarımı: “Black Panda: Wakanda Forever”

– En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: “The Whale”

