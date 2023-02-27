Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy S22 Ultra’nın kamera yeteneklerini göstermek için Oscar ödüllü yönetmen Charlie Kaufman ile işbirliği yapmış ve S22 Ultra ile çekilen “Çakallar ve Ateşböcekleri” kısa filmi çok dikkat çekmişti. Firma, şimdi de 2023 yılındaki amiral gemisi olan Galaxy S23 Ultra modelinin kamera yeteneklerini göstermek için ünlü yönetmen Na Hong-jin ile anlaştı!

“Faith”: Bir Galaxy S23 Ultra Filmi!

S23 Ultra ile çekilen kısa film “Faith”, aralarında gazeteciler, film yorumcuları ve film severlerin de bulunduğu 300 kişilik bir galada seyircilerle buluştu. Firma, bu etkinlikte “Faith” filminin kamera arkası görüntülerinin yanında, yine Galaxy S23 Ultra ile çekilen ve yapım aşamasında olan Ridley Scott imzalı “Behold” filminin de kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Faith’in kısa süre önce tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisinin Ultra modeliyle çekilmiş olması filmin en çok dikkat çeken yönü olmuş diyebiliriz. Galaxy S23 Ultra’nın kamerasının düşük ışık koşullarında bile ayrıntıları oldukça keskin bir şekilde yakalayabilmesi, Koreli yönetmen Na Hong-jin’den çokça övgü aldı.

Film yapımcısı Na Hong-jin, gala sonrası verdiği bir röportajda Galaxy S23 Ultra’nın düşük ışıkta ayrıntıları “ustalıkla yakalayabildiğini” söyledi. Ünlü yönetmen, Galaxy S23 Ultra’nın detayları çok iyi göstermesi nedeniyle filmin sanat yönetmeninden sahadaki dekorlara özen göstermesini özellikle rica etti.

Galaxy S23 Ultra için “Raflarda sergilenen gerçek nesneler vardı. Efektleri düzenlerken ve görüntülerken, dekorun her bir çizgisi çok hassas bir şekilde gösteriliyor ve profesyonel çekim ekipmanlarıyla karşılaştırıldığında hiçbir fark yok.” ifadelerini kullanan ünlü yönetmen, telefonun kamerasından gerçekten çok memnun kalmış.

Koreli yönetmen ayrıca Galaxy S23 Ultra’nın odak testindeki performansına da hayran kaldığını belirtmiş. Hareketli sahnelerde kameranın hareketlere hemen uyum sağlayabildiğini ve hızlıca odaklama yapabildiğini belirten yönetmen, Galaxy S23 Ultra’ya kamera testinden tam not vermiş.

Samsung’un bu hamleyle beraber Apple’a gözdağı verdiğini söyleyelim. Zira Apple, “Shot on iPhone” etiketiyle benzer çalışmalara imza atıyor ve kamera yetenekleri konusunda iPhone’ların yenilmez olduğunu iddia ediyor. Samsung ise buna dünyaca ünlü yönetmenlerle çektiği kısa filmlerle iyi bir cevap veriyor.

S23 Ultra ile çekilen Faith kısa filmini çok beğendiğimizi söylemeliyiz. Galaxy S22 Ultra’nın çektiği film bile profesyonel kameraları aratmayacak düzeydeyken, S23 Ultra çıtayı bir adım ileri taşımış.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un kısa filmlerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!