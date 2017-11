Google Docs, Kullanıcılarının Dosyalarını Rastgele İşaretlemeye Başladı

Motherboard ekibinin bir üyesi ve Twitter’da ki bir çok sayıda kullanıcı, belgelerinin herhangi bir neden olmadan kilitlendiğini bildirmeye başladı. Bir belge işaretlendiğinde, belgenin sahibi artık onu diğer kullanıcılarla paylaşamıyor ve işaretlenmiş bir belgede daha önce paylaşılan kullanıcılar atılarak o dosyaya artık erişememelerine sebep oluyor.

Literally my worst nightmare. Google Docs is randomly locking people out of their docs. More here: https://t.co/Hk18wuxchl pic.twitter.com/vO8wj3tPBL

Bir MotherBoard ekibi üyesi makalesine Pazartesi sabahı yazarken kilitlendiğini gördü ve “Bu öğe uygunsuz olarak işaretlendi ve artık paylaşılamaz” yazan bir ileti aldı. Bunun nedeni şimdilik belli değil, ancak Google’ın Google Dokümanları izlemek için kullandığı sistemdeki aksaklığın bir sonucu olabilir. DownDetector şu anda sorunların bir parçası olabilecek ABD ve Avrupa’da ki Google Drive sorunlarını da bildirmeye başladı.

We understand your concern, Vel. Our product team is aware of this issue and is investigating on it. Appreciate your patience.

