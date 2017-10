Sony, Paris Games Week Konferansında Birbirinden Güzel Fragmanlar Yayımladı

Tıpkı E3’te yaptığı gibi Sony God of War, Spider-Man ve Detroit de dahil olmak üzere 2018 ve sonrasında planlanan PlayStation 4 oyunlarından bazılarının yeni görüntülerini bugün sergiledi.

İşte Paris Games Week etkinliğinde sergilenen bazı nefes kesici fragmanlar:

İlk önce Horizon: Zero Dawn‘ın genişleme paketi olan Frozen Wilds’ın fragmanı karşımızda. 7 Kasım‘da çıkacak olan ek paket, Horizon Zero Dawn’ın gerçekten ne kadar harika olduğunu hatırlatıyor:

Call of Duty hayranlarının adeta nefeslerini tutarak beklediği Call of Duty: WWII – Carentan fragmanı:

6 Şubat 2018‘de çıkacak olan, Shadow of the Colossus adlı oyunun PS4 Remake fragmanı:

İşte Detroit: Become Human adlı oyunun yeni fragmanı. Beyond: Two Souls ve Heavy Rain gibi efsane oyunların direktörü David Cage’in eseri olan oyun, gelecek nesil oyunlar için bir kaç kapı aralayacak gibi duruyor:

PS4 oyunlarının en çok beklenenler listesinde bulunan Marvel’s Spider-Man oyunu. Şimdilik çıkış tarihi açıklanmamış olsa da, fragman inanılmaz gözüküyor:

Herkesin en sevdiği babası olan Kratos’un yeni oyunu God of War‘ın fragmanı:

Hikayesi ve atmosferi ile oyunların gönüllerini fetheden The Last of Us’ın ikinci oyunu, The Last of Us: Part II fragmanı:

Son olarak, bugün duyurulduğu gibi çıkış yaparak diğer oyunlar içinde “keşke” dedirten, macera oyunu Oure var: