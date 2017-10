ASUS ZenBook UX490UA İncelemesi

Taşınabilirlik yanında zarafeti iyi bir biçimde sunan Asus ZenBook UX490U (veya UX490UA olarak da geçebiliyor) yeni nesil bağlantı arayüzünü ince bir tasarımla birleştiriyor.

İncecik ve yetenekli bir gövdeye sahip olan yeni nesil ZenBook, kullanıcıların ilgisini çekmek konusunda iddialı. Öncelikle cihaz için seçilen renk derin bir mavi ve kenarlarında sarı, altın rengi bir şerit var. Aynı zamanda bu rengi klavyenin üzerinde de görüyoruz. Klavye arka ışığı açıldığında tuşların üzerindeki yazılarda da bu rengi görebiliyoruz.

Intel’in 7. nesil Core i7-7500U işlemcisine sahip olaun ZenBook UX490U 8 GB RAM ve 512 GB NVMe depolama sistemiyle sunuluyor. NVMe depolama konusunda Asun’un bu üst seviye ZenBook modellerinin hem yüksek performanslı hem de geniş depolama alanına sahip şekilde sunuluyor olması önemli bir artı.

İşlemci konusunda gündelik işler için yeterli ve bu denli ince bir gövdede rahatlıkla soğutulabilecek bir model seçilmiş. Çift çekirdkeli ve dört izlekli Core i7-7500U birçok kullanım senaryosunda yeterli bir mobil işlemci. Tümleşik grafik işlemcisi bulunan bu bilgisayarda temel oyun gereksinimlerini de karşılayabilirsiniz.

Oyun demişken cihaz üzerindeki Thunderbolt 3 arayüzü sayesinde Asus’un ROG XG Station 2 harici ekran kartı dokuna bağlanması da mümkün hale geliyor. Bu sayede gündüz iş için taşınabilir bir bilgisayarınız varken akşamları her türlü oyunda marifetlerinizi sergileyebiliyorsunuz.

14 inçlik Full HD ekran dokunmatik değil. Bu sayede çok daha düşük parlaklık seviyelerine izin verilmiş oluyor. Bu da cihazın pil ömrünü artırırken gözlerinizi rahatlatıyor. Ürünün üzerinde 2 tane Thunderbolt 3 ve bir tane PCI Express 3.1 var. Hepsi USB C formunda ve ürünle beraber sunulan USB C uçlu 65 Watt’lık şarj aletini kullandığınızda istediğiniz yuvadan ürünü şarj etmeniz mümkün oluyor. Thunderbolt 3 yuvalarıyla birlikte her türlü harici cihazla ve dokla yüksek performanslı ilerişim kurabilen bir mobil bilgisayar arıyorsanız ZenBook UX490U sizin için en doğru tercihlerden bir tanesi.