9 Milyon Dolar Değerinde Ön Sipariş Alan Plastc İflas Açıkladı

Plastc, 2014 yılında 20 kredi ya da ön ödemeli kartı dijital olarak bir arada bulunduracak ve kullanıcı bu kartların arasından istediğini kullanabilecekti.

Plastc başlattığı kitlesel fon kampanyası ile ön sipariş başlatmış ve 9 milyon dolardan fazla ön sipariş almıştı. Şirket bir kart bile sipariş etmeden kapandığını ve iflas başlattığını açıkladı. Ödeme yapanlar herhangi bir kart sahibi olmazken paralarını da kaybettiler.

Firma iflas durumunu bugün internet sitesinden açıkladı. Ayrıca tüm çalışanların işten ayrıldığı belirtildi. Şirketin bütün müşteri hizmetleri servisi ve sosyal medya hesapları da kapatıldı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada şirket çalışanlarının üzgün olduğu ve bu kartı hayata geçirmek için ellerinden gelen herşeyi denediği belirtil.