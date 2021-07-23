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Basın Bülteni

81 İlin Kütüphaneleri Türk Telekom İle Dijitalleşiyor

Türk
Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültür mirasını teknolojiye adapte etmeyi amaçlayarak; 81 ilde dijital dönüşüm başlatıyor. Hitit Kültür ve Turizm Projesi kapsamında Türk Telekom, Türkiye’deki 1.000’in üzerinde kütüphaneyi, kültür merkezlerini, ören yerlerini, İl Kültür Müdürlükleri’ni, müzeleri ve tüm Kültür Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nı dijitalleştiriyor.

‘Hitit Kültür ve Turizm Projesi’ hayata geçiyor

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda veri merkezi, altyapı yönetimi, siber güvenlik ve daha pek çok kurumsal hizmet sunan Türk Telekom, Türkiye’deki kültür dünyasında yeni bir çığır açmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ‘Hitit Kültür ve Turizm Projesi’ni hayata geçiriyor. Türk Telekom ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki bu büyük iş birliği 2024 yılının sonuna kadar devam edecek.
Proje ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tüm birimlerinde gereksinim duyulan uygulamalar tek bir sistem altında birleştirilirken, ek fiber kablolama yapılarak Merkez Teşkilat, Devlet Tiyatroları, Kültür Varlıkları, Yazma Eserler Kütüphanesi, Müzeler ve İl Müdürlükleri’ne fiber hızı ile hizmet verilecek. Birimler arasında kesintisiz ve güvenli internet sağlayacak olan Türk Telekom, Türkiye’nin 81 ilindeki 1.085 kütüphaneyi de dijitalleştirecek. Tüm lokasyonlarda misafirlere Wi-Fi hizmeti ve gezici kütüphanelere de TT Mobil üzerinden internet erişimi sunulacak.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerindeki tüm uygulamaları tek bir sistem altında topluyoruz”

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna hız verdiklerini belirterek, “Türkiye’nin internet erişimini artırırken, kamu alanlarında topluma en iyi hizmeti sunmak için bu projeyi başlattık. Çünkü tüm çalışmalarımızda hayatın merkezine insanı alarak, teknolojiyi insanın ekonomik, sosyal ve ruhsal iyilik hâllerine hizmet etmek için kullanıyoruz. Bu dijital dönüşümle, yönetilebilir bir altyapının yanı sıra daha geniş ve zengin bir veri kaynağına erişilebilecek. Yenilikçi dijital servislerimiz ve millî teknoloji girişimlerine yönelik yatırımlarımızla ülkemizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.
Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı da dijitalleşecek

Tarihi yerleri de kapsayan Hitit Kültür ve Turizm Projesi ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı da ileri teknolojik imkânlarla donatılacak. Arkeologlar gözetiminde yapılacak kazılarla alana yıl sonuna kadar 30 kilometre fiber kablo döşenecek ve tarihi alan uçta uca dijitalleştirilecek.
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Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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Basın Bülteni

Türk Telekom İle Artık Şehirler Daha Akıllı Ve Daha Güvenli

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Türk Telekom’un Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında 10 kentte hayata geçirdiği 55 akıllı çözüm; yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

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Türk Telekom’dan yeni nesil şehir dönüşümüne katkı

Türk Telekom, yeni nesil şehir dönüşümüne yapay zekâ teknolojileriyle öncülük etmeyi amaçlıyor. Yeni Nesil Şehircilik İnisiyatifi ile 10 kentte hayata geçirilen çözümlerle, trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlandı. Türk Telekom, IoT (Nesnelerin İnterneti) platformunda işlediği verilerle kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlarken, sürdürülebilir bir kent yaşamına da destek oluyor. Türk Telekom’un ‘Yeni Nesil Şehir Platformu’ adı altında yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında 10 kette hayata geçirdiği 55 akıllı çözüm, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyor.

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Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan kentlerde trafikte zaman kaybı, kaza sayısı ve yol çalışmalarından kaynaklanan gecikmeler büyük oranda azalıyor. Türk Telekom, son olarak kısa süre önce Aksaray Belediyesi ile ‘Yeni Nesil Bisiklet Projesi’ni hayata geçirdi. Proje ile kent sakinlerine alternatif, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım imkânı tanındı.

Belediyelerde elektrikte %40, sulamada %30 tasarruf sağlandı

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, konuyla ilgili açıklamasında “Türk Telekom olarak teknolojinin insanların ekonomik, sosyal ve ruhsal iyilik hâllerine hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizim için hayatın merkezi insan. Bu yaklaşımla, Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştıran çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda o kentte yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler sunmayı hedefliyoruz. Yapay zekâ çözümleriyle, sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alanda kent sakinlerine daha iyi bir yaşam sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle belediyelerde bugüne kadar elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30 kaynak tasarrufu sağlandı. 5G ve yapay zeka konusunda da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser

1,2 milyon kullanıcıya ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Türk Telekom’un yeni nesil şehircilik çalışmaları kapsamında Elektronik Denetleme Sistemi ile Karaman, Kars, Antalya, Kırşehir, Mersin, Edirne ve Denizli’de, Yeni Nesil Kavşak ile de Elazığ’da trafikte olumlu sonuçlar alındı. Ayrıca Kütahya Belediyesi Halka Açık Wi-Fi, Yeni Nesil Şehir Mobilyaları ve Mobil uygulama ile yeni nesil şehir çözümlerine kavuşturulurken, Sosyal Medya Yönetim Yazılımı ile ‘Dijital ve İnteraktif Belediyecilik’ vizyonu desteklenen belediye sayısı 29’a yükseldi. Yeni nesil şehirlerde öncelikli ihtiyaç olan Wi-Fi hizmeti ise açık alanlarda 1,2 milyon kullanıcıya toplam 523 TB veri kullanımı ile ücretsiz sunuldu.

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Basın Bülteni

LG, Mobil Telefon Birimini Kapatmasına Rağmen Tarihinin En Karlı Çeyreğini Yaşadı!

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LG

LG, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %48,4 artış ve şirket tarihindeki en yüksek çeyrek geliri olan 17,1 trilyon Kore Wonu değerinde geçici konsolide gelir bildirdi.

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Akıllı telefon departmanının faaliyetlini sonlandırmaya karar veren LG’den şaşırtıcı başarı

LG, çok da uzun olmayan bir süre önce akıllı telefon departmanının faaliyetlerine son vereceğini açıklamıştı. Bunun üzerinden çok da zaman geçmemesine rağmen şirketin elektronik tarafında rekor kırması ise birçok insanı şaşırttı. LG Electronics Inc. (LG) 2021’in ikinci çeyreğine ilişkin ön kazanç sonuçlarına göre LG, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %48,4 artış ve şirket tarihindeki en yüksek çeyrek geliri olan 17,1 trilyon Kore Wonu geçici konsolide gelir bildirdi. 1,1 trilyon KRW’lik faaliyet karının, bir yıl önceki ikinci çeyreğe göre %65,5 daha yüksek olması bekleniyor.

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LG mobil telefon akıllı telefon

Peki LG Mobil Telefon departmanının kapanmasının etkileri ne olacak?

LG Mobil Telefon İş Birimi’nin ay sonunda resmi olarak kapanmasıyla birlikte, birimin kazançları bu çeyreğin kazanç raporuna yansıtılmayacak ve durdurulan faaliyet zararları olarak değerlendirilecek. 2021’in ilk çeyreğine ilişkin kazançlar da bu değişikliği yansıtacak şekilde, gelirlerde 17,8 trilyon KRW ve işletme karında 1,8 trilyon KRW’ye ayarlanacak.

Bu rakamlar, LG Electronics’in net kâr dahil nihai kazanç sonuçlarından önce yatırımcılara bir hizmet olarak sunulan K-IFRS’ye dayalı geçici konsolide kazançlar. Yani açıklanan rakamlar resmi verilere ışık tutsa da; gerçekte neler olup bittiğini tam anlamıyla bilmiyoruz fakat açıklanan geçici rakamların dışında büyük bir değişim beklenmiyor.

LG’nin diğer birimleri ile ilgili ayrıntıların da bu ay içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bakalım LG’nin mobil telefon birimini kapatmış olması negatif bir durum gibi gözükse de; LG bu hamlenin sonrasında daha güçlü hale gelmeyi başarabilecek mi?

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Basın Bülteni

Oppo Telefonlar Artırılabilir RAM İle Geliyor!

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Oppo RAM Artırma

Oppo, Android üzerine kurduğu işletim sistemi olan arayüzü ColorOS’un 11.3 sürümüne güncellenmesiyle birlikte bazı akıllı telefon modelleri için bellek (RAM) genişletme özelliği sunmaya başladı.

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Artırılabilir RAM ile telefon modelinize göre RAM kapasitenizi yükseltebilirsiniz

Kullanıcıların bellek talebinin artması ya da RAM kapasitesini zorlayan uygulamaların kullanılması halinde, dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak akıllı telefonun modeline göre belleğe 1 GB’tan 5 GB’a kadar ekleme yapabiliyor. Örneğin Reno5 ve Reno5 Lite modellerinde bulunan 8GB belleğe, ihtiyaç duyulduğu takdirde 5GB daha eklenebiliyor. Aynı şekilde A Serisi’nde bulunan A74 modelinin 4GB olan belleğine 3GB daha ekleme yapılabiliyor.

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Yeni özellik sayesinde kullanıcılar çok sayıda zorlu uygulama ve oyunu aynı anda performans kaybı olmadan kullanabiliyor. Özellikle daha az kullanılabilir belleğe sahip modellerde RAM+ seçeneği, performansın iyileştirilmesinin bir sonucu olarak bellek parçalanmasını azaltıyor.

RAM düzeyini artırmak isteyen kullanıcılar, ‘Ayarlar’ menüsü altında ‘Telefon Hakkında’ kısmında RAM seçeneğini seçerek RAM yükseltme ayarını kolaylıkla yapabilirler

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