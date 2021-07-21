Genel
Türk Telekom görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor
Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi uygulaması, Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonu ile görme engelliler için daha erişilebilir bir yaşam sağlıyor.
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Türk Telekom; görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran uygulamaların yanında onların sanatla buluşmasına olanak sağlayan projelere de imza atıyor. Bu kapsamda, 31 Mayıs 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ziyarete açılan, görme engellilerin sanatla buluşmasını sağlayan Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi de ziyaretçilerini kabul ediyor.
Türkiye’nin dijital dönüşümünde etkili rol oynayan markalardan birisi olan Türk Telekom, insanı merkeze alan yaklaşımı ile teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Türk Telekom’un bu kapsamda 10 yıl önce hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması sürekli geliştirilerek görme engellilere sesli kitap dinleme özelliği dışında da kolaylıklar sağlayan bir teknolojiye dönüştü.
Para Tanıma ve İlaç Barkodu Okuma özelliği görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor
Türkiye’de 2017 yılında bir ilk gerçekleştirilerek uygulamaya eklenen Para Tanıma fonksiyonu, görme engellilerin ihtiyaç duydukları her an ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine olanak sunuyor. Uygulamanın Para Tanıma fonksiyonundan sıklıkla faydalandığını belirten görme engelli kullanıcı Amine Enner Akay, “Yapacağımız ödemeler, aldığımız para üstleri gibi küçük hesaplar için bile bizlerin büyük ihtiyacını karşılayan bu özelliği çok işlevsel buluyorum” diye konuştu. Sağlık sektörünün dijitalleşmesiyle ilgili çalışmalarına ağırlık veren Türk Telekom, ayrıca bir ilki daha gerçekleştirerek 2020’de RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliği ile İlaç Barkodu Okuma özelliğini hayata geçirdi. Bu özellik ile 6 binden fazla ilacın kullanma talimatı sesli erişimle hizmete sunuldu. İlaç Barkodu Okuma özelliğini kullanan görme engelli Ali Öztürk, “Bu uygulamadan önce brail isim etiketinin yardımını alıyorduk. Ama biz ilacın yan etkilerini göremiyorduk, anlayamıyorduk. Sadece ismi görüyorduk ama bu uygulamayla hem ilacın ismini hem de kullanıma talimatlarını kimseye ihtiyaç duymadan öğrenebiliyoruz” dedi.
Görme engellileri sanatla buluşturan sergi: Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi
Türk Telekom; görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran uygulamaların yanında onların sanatla buluşmasına olanak sağlayan projelere de imza atıyor. Bu kapsamda Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamındaki ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ Emine Erdoğan’ın katılımı ile ziyarete açıldı. Sesli betimlemeli tablolardan oluşan eserler, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sergileniyor.
Sergiye; sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinden ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi.
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Akıllı Telefonlar
OPPO, Alt Markalarıyla Mayıs 2021’de Küresel Bazda İki Numara Oldu
Counterpoint Research’ün Mayıs Aylık Piyasa Nabzı Raporuna göre, OPPO ve alt markaları OnePlus ve realme markaları) Mayıs 2021’de birim satışlarda %16 payla küresel akıllı telefon pazarında ikinci sırayı aldı ve %15 pay ile birim satışlarda OPPO’yu Apple takip etti. Xiaomi ise birim satışlarda %14 pay ile dördüncü oldu.
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Counterpoint Research kıdemli analisti Jene Park, “OPPO ve yan kuruluşlarının birleşik küresel akıllı telefon satışları, Nisan ve Mayıs aylarında Apple ve Xiaomi’yi geride bırakarak markayı küresel olarak ikinci sıraya yükseltti. Bu, premium bir telefon arayışında olanlar için OnePlus ve daha erişilebilir fiyatlı akıllı telefon isteyen kıllancılar için ise realme’yi içeren çok markalı satış stratejisinin birleşik sonucudur.” sözlerinde bulundu. Ek olarak ileriye dönük olarak Park, “OPPO ailesi muhtemelen Huawei’den bu yana akıllı telefon pazarında dünyadaki Çin menşeili olan bir diğer baskın marka olabilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.
OPPO, küresel satış stratejisinin bir parçası olarak bünyesindeki markaları ise şu şekilde kullanıyor:
- OPPO – Üst seviye akıllı telefonlarla birlikte orta-düşük seviye akıllı telefonlar,
- realme – Alt seviye akıllı telefonlar ile birlikte fiyat/performans oranı yüksek olan akıllı telefonlar ,
- OnePlus – birinci sınıf akıllı telefonlar; şimdi ise OPPO ile birleşti.
Her marka kendi alanında bağımsız olarak marka bilinirliğini artırıyor ve bu strateji şu ana kadar elde edilen satış rakamlarına ve pazar payına bakılacak olursa iyi sonuçlar vermiş gözüküyor.
OPPO’nun kendi içerisindeki pazar payı ve satış dağılımına bakacak olursak eğer OPPO markalı telefonların yoğunlukta olduğunu görmekteyiz. realme’nin uygun fiyatlı telefonlar çıkarttığını göze alırsak %5’lik bir pay az gibi görünse de ileriki dönemde bu payın daha da fazla artacağını söylersek yanlış olmaz. OnePlus ise premium segmente oynadığı ve üst seviye akıllı telefonlar ile yarıştığı için pazar payının düşük olması ve buna bağlı olarak satış grafiğinin de marka içeresindeki diğer markalara oranla az olması normal olarak karşılanabilir.
Hali hazırda OnePlus ülkemizde bu ay içerisinde Nord N10 5G modeliyle giriş yapmışken gelişmekte olan ülkelerde orta seviye ve üst seviye telefonlarını da satmak istiyor. Bu sayede hem üst segmente hem de alt segmente oynayarak pazar payını arttırma hedefinde. Önümüzdeki aylarda ise OnePlus, üst seviye cihazlarından OnePlus 9 serisi ile ülkemizde satışa çıkarak raflardaki yerini alacak.
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ASUS
ASUS, yeni mesh router sistemi ZenWiFi ET8’i duyurdu
ASUS, yeni WiFi 6E mesh router sistemi ZenWiFi ET8’i duyurdu. Bu sistem tüm evde yüksek performanslı WiFi ağı kurulmasını sağlıyor. ASUS ZenWiFi ET8 çok sayıda cihazın kullanıldığı, yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan içeriklerin tüketildiği ve kalabalık frekans bantlarına sahip modern ev ortamları için geliştirilen bir ağ çözümü.
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Broadcom WiFi 6E teknolojisinden yararlanan ZenWiFi ET8, yeni 6 GHz frekans bandındaki yedi adede kadar ekstra 160 MHz kanalıyla cihaz kapasitesini önemli ölçüde artırıyor ve ağdaki gecikmeyi azaltıyor. 6 GHz bandı yalnızca WiFi 6E cihazlarına açık olduğundan, bu frekans router’lar arasında parazit olmadan bağlantı için ideal. Kullanıcılar ayrıca bu ara bağlantı için kablolu Ethernet bağlantısını da kullanabiliyor. Bu esnekliğin yanı sıra kolay kurulum ve yönetim imkanı da sunan ZenWifi ET8, tüm evi kaplayan son teknoloji bir WiFi ağı kurmak isteyen kullanıcıların tercihleri arasında olacak.
ZenWiFi ET8 hem evde hem dışarıda koruma sunuyor. Evde değilken, ASUS Instant Guard özelliği ZenWiFi ET8’e uzaktan VPN bağlantısı kurarak herkese açık WiFi bağlantılarını güvenli hale getiriyor. Evdeyken ise Trend Micro™ destekli ASUS AiProtection Pro yazılımı tüm bağlı cihazları koruma altına almanın yanı sıra ebeveyn denetimi özellikleri de sunuyor.
ASUS, dünyanın ilk WiFi 6E router’ı olan ROG Rapture GT-AXE11000’i piyasaya sürdükten sonra WiFi 6E ağ çözümleri için Broadcom ile yakın iş birliğini sürdürdü. Broadcom Kablosuz İletişim ve Bağlantı Birimi Kıdemli Ürün Pazarlama Direktörü Manny Patel, “Broadcom teknolojisinden destek alan yeni bir WiFi 6E ürünü piyasaya süren ASUS’u tebrik ediyoruz. ZenWiFi ET8; ASUS ile Broadcom arasındaki güçlü teknolojik iş birliğinin sonucu olan en yeni ürün. WiFi 6E ve ağ sistemlerinin avantajlarını benzersiz biçimde bir araya getiren bu ürün, tüm evde 6 GHz bandıyla gigabit bağlantı deneyimi yaşatıyor.” dedi.
WiFi 6E şimdi ASUS router’ları, PCI® kablosuz bağlantı adaptörleri, akıllı telefonları ve anakartları ile kullanılabiliyor. 2021’de piyasaya çıkacak yeni ürünlerle de birlikte, ZenWiFi ET8 çok sayıda cihazın kullanıldığı geniş evler için iyi bir tercih olabilir. ASUS’un ağ teknolojileri alanında yeniliklere öncülük etme kararlılığının bir göstergesi niteliğindeki bu ürün, şirketin yeniliklerini devam ettiriyor.
İçindekiler
Geleceğin ağ WiFi sistemi bugün evinizde
ASUS ZenWiFi ET8 sistemi, şık tasarıma sahip bir çift ASUS AXE6600 router’dan oluşuyor. WiFi 6E teknolojisini kullanan bu router’lar hızlı, güvenilir ve güvenli WiFi bağlantıları kuruyor. ZenWiFi ET8, mevcut tüm WiFi standartlarıyla geriye dönük uyumlu çalışıyor. Toplamda 6600 Mbps’e varan bir bant genişliği sunan sistem, üç bant WiFi 5 AC3000 router’lardan 2,2 kata kadar daha hızlı.
ZenWiFi ET8 yeni lisanslanan 6 GHz frekans bandını destekliyor. WiFi 6E cihazlarına ayrılan bu bant sıkışma yaşanmayan bir kanalda hızlı bağlantı sunuyor. 6 GHz bandı ayrıca WiFi 6E düğümleri arasındaki bağlantı için de ideal. ZenWiFi ET8, WiFi veya Ethernet ile düğümler arası esnek bağlantı seçenekleri sunuyor. Router, bağlantı kalitesine göre en güvenilir yöntemi akıllı bir şekilde seçiyor. Kullanıcı dilerse düğümler arası bağlantının türünü manuel olarak seçebiliyor.
WiFi 6E, ağ kapasitesini 6 GHz bandındaki yedi adede kadar ekstra 160 MHz kanallarıyla önemli oranda artırıyor. Böylece hem daha fazla cihaz bağlanabiliyor hem de bant genişliğindeki yoğunluk azalıyor. 6 GHz WiFi 6E bandı Dinamik Frekans Seçimi (Dynamic Frequency Selection – DFS) özelliği olmadan çalışıyor. Bu sayede hava trafik kontrol radarı gibi cihazların oluşturduğu etki önleniyor, cihazlar DFS nedeniyle meydana gelen gecikmelerden etkilenmeden anında bağlanabiliyor.
ASUS ZenWiFi ET8 her zaman, her yerde güvenli
ASUS ZenWiFi ET8’de bulunan ASUS Instant Guard özelliği kahve dükkanlarında, restoranlarda, otellerde ve havalimanlarında herkese açık kullanıma sunulan ücretsiz WiFi bağlantılarını güvenli hale getiriyor. Instant Guard özelliği sayesinde, tek tıklamayla ZenWiFi ET8’in VPN sunucusuna özel bir VPN veri tüneli açılıyor. Böylece kullanıcı açık WiFi bağlantısından olabildiğince güvenli biçimde yararlanıyor.
ZenWiFi ET8, Trend Micro™ destekli AiProtection Pro ile router’ın kullanım ömrü boyunca ağ güvenliği sunuluyor. Düzenli bir şekilde güncellenen güvenlik kriterleriyle her zaman koruma sağlanıyor. Ebeveyn denetimi özellikleriyle donatılan AiProtection Pro, ailelerin kişisel verilerini veya evden çalışanların işle ilgili verilerini korumak için ekstra bir güvenlik katmanı oluşturuyor.
Kolay kurulum, kolay yönetim
ASUS ZenWiFi ET8, teknik bilgisi kısıtlı olanlar tarafından bile kurulup ayarlanabiliyor. Ücretsiz ASUS Router uygulamasındaki üç adımlık kolay kurulum işlemi sayesinde kullanıcılar tüm evi kapsayan Wi-Fi ağını birkaç dakika içinde hazır hale getirebiliyor. Tek sefer yapılan kurulum işleminde paketteki tüm düğümler otomatik senkronize oluyor. Her bir router AiMesh teknolojisini kullandığından, AiMesh özellikli ASUS router ekleyerek ağın kapsama alanını daha da genişletmek mümkün oluyor.
Tecrübeli kullanıcılar WiFi ağ yapılandırmasını kendi ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyor. Kullanıcılar kusursuz dolaşım için tüm ağda tek bir SSID adı seçebiliyor veya her bir frekans bandına ayrı SSID adları atayabiliyor.
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Genel
Tamamen elektrikli BMW i5, kamuflajlı olarak görüntülendi
Son zamanlarda elektrikli model gamını iX ve i4 gibi modellerle genişleten BMW, yeni nesil 5 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu üzerinde çalışıyor. Söz konusu elektrikli 5 Serisi’nin bir prototipi, BMW tesisi otoparkındaki bir nakliyat kamyonuna binerken kamuflajlı olarak görüntülendi.
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Alman üretici, yaklaşık bir yıl kadar önce 5 Serisi’nin tamamen elektrikli bir versiyonunu yapacağını duyurmuştu. Son zamanlarda tanıtılan yeni nesil 4 Serisi‘nin, elektrikli versiyonuna i4 denmesinden mütevellit, gelecek nesil 5 Serisi’nin elektrikli modelinin i5 olarak adlandırılması bekleniyor.
Her ne kadar kamuflaj olsa da aracın oranlarına baktığımızda, BMW i4‘e kıyasla daha oturaklı ve şık bir araçla karşılaşacağız gibi görünüyor. Ön tarafa baktığımızda kendisini biraz olsun belli eden farlarda E60 kodlu 5 Serisi hissiyatı yakalamak mümkün.
Aracın arka kısmında ise güncel 5 Serisi ile ufak benzerlikler dikkat çekiyor. Arka farlar kamuflaj sebebiyle kendini gizlerken, şişkin arka çamurluklar ile kaslı bir görünümle karşılaşacağımızın ipucunu alıyoruz.
BMW, en büyük rakiplerinden olan Mercedes ve Audi’nin, EQE ve A6 e-tron modelleri ile mücadele etmesi gerekecek. Haliyle üst düzey performans ve konforun bir arada sunulacağı ayarları kullanması bekleniyor.
BMW i5’te 70 kWh ve 100 kWh değerlerindeki batarya paketlerinin kullanılması bekleniyor. Yaklaşık 400 km civarında bir menzil sunması beklenen aracın, Tesla Model S karşısında ise işi biraz zor görünüyor. Fakat bu saydığımız teknik detayların resmi ağızlar tarafınca henüz onaylanmadığını da belirtmekte fayda var.
Güncel 5 Serisi, 2016 yılında tanıtıldı ve 2020 yılında bir makyaj geçirdi. Haliyle BMW i5’in 2023 sonu – 2024 başı gibi bir zamanda gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Fotoğraflar: S. Baldauf/SB-Medien
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Forumdan Son Mesajlar
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Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 3 hafta önce
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Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 1 ay önce
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 1 ay önce
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Yazan: hasanaydogdu, 2 ay önce
Türk Telekom görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor
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