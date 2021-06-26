8000 TL VE ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)

8000 TL üstü fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Haziran ayına ait güncel fiyatlarla listedik.

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2500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/6JDKvVaY9ZU

2500 – 3500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ALzEdTKLUVY

3500 – 5000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/hFm_JJ9i0TE

5000 – 6500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/DAv_7H9yqpU

6500 – 8000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ekz2Fp4h-Ks

Telefon fiyatlarına göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/3e379e86

8000 TL ve üzeri fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 8000 TL üstü fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21, Koreli üreticinin bu seneki tepe modellerinden biri. Ultra ile arasında fazlasıyla fark olsa da normal bir kullanıcının ihtiyacından oldukça fazlasını sunuyor.

Xiaomi Mi 10

Her ne kadar Mi 11 modeli de satışta olmasına rağmen Mi 10’daki yenilikler ve sunduğu özellikler de göz alıcı. Tek dezavantajı ise kalın olması ve ön kameranın çekim kalitesinin rakiplerine göre geride olması.

Huawei P40 Pro

Huawei’nin son P serisindeki tepe versiyonu olan P40 Pro, ay fotoğrafı bile çekebilecek seviyede başarılı kamerasıyla geliyor. Google servislerinden yoksun olması eksisi olsa da gelecek HarmonyOS güncellemesiyle sistem olarak da büyük şeyler vadediyor.

OnePlus 8 Pro

Her ne kadar 9 serisi çıkmış olsa da Türkiye’de mevcut satıştaki en güncel model olan OnePlus 8 Pro, OnePlus severlerin favorisi konumunda.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 tasarımsal ve donanımsal değişikleriyle TR’de resmi satışta olan en iyi Mi telefonu. Önemli geliştirmeler içeren bu versiyonda Xiaomi dersine gerçekten iyi çalışmış.

iPhone 12

iPhone 12, serinin popüler telefonlarından biri. Mini fiyat avantajı ve boyutu ile göz kırpsa da normal telefon boyutları ve özellikleriyle iPhone 12 daima tercih edilecek gibi.

OPPO Find X2

Aslında Find X3 ailesini bekliyorduk, fakat OPPO görünüşe göre TR’ye getirmeyecek. Fakat Find X2 geçtiğimiz senenin telefonu olmasına rağmen her şeyiyle dört dörtlük bir telefon olmaya devam ediyor. Keşke fiyatında da bir iniş olsaydı…

Samsung Galaxy S21+

Düz modeli yerine daha büyük ekran bir Samsung arayanlar için S21+ çok güzel bir seçenek olabilir. Kamera ve ekran deneyimiyle Samsung her zaman fark yaratmaya devam ediyor.

iPhone 12 Pro

Her ne kadar iPhone 12 ailesi güç olarak birbirine denk olsa da fotoğraf ve video kanadında daha iyi şeyler isteyenler iPhone 12 Pro’ya yöneldi. Özellikle sosyal medya fenomenlerinin vazgeçilmezi 🙂

Huawei Mate 40 Pro

Plus modeli TR’de olmadığı için ülkeye gelmiş en iyi Huawei telefonu Mate 40 Pro. Video kanadında da önemli geliştirmeler içeren telefon, kısa zaman içerisinde HarmonyOS güncellemesini de alması bekleniyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Bu da Samsung’un gelmiş geçmiş en iyi telefonu konumunda. Tasarımı gerçekten dikkat çekici olan Ultra modelinde düz ve Plus arasında da ciddi farklar var. Samsung tüm kozlarını bu telefonda kullanmış.

iPhone 12 Pro Max

En büyük ekranlı ve en dolu iPhone modelini isteyenler iPhone 13 Pro Max çıkana kadar alabileceğiniz tek telefon bu 🙂