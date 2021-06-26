İnceleme
8000 TL VE ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
8000 TL üstü fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Haziran ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
2500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/6JDKvVaY9ZU
2500 – 3500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ALzEdTKLUVY
3500 – 5000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/hFm_JJ9i0TE
5000 – 6500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/DAv_7H9yqpU
6500 – 8000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ekz2Fp4h-Ks
İçindekiler
8000 TL VE ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
Telefon fiyatlarına göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/3e379e86
8000 TL ve üzeri fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 8000 TL üstü fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21, Koreli üreticinin bu seneki tepe modellerinden biri. Ultra ile arasında fazlasıyla fark olsa da normal bir kullanıcının ihtiyacından oldukça fazlasını sunuyor.
Xiaomi Mi 10
Her ne kadar Mi 11 modeli de satışta olmasına rağmen Mi 10’daki yenilikler ve sunduğu özellikler de göz alıcı. Tek dezavantajı ise kalın olması ve ön kameranın çekim kalitesinin rakiplerine göre geride olması.
Huawei P40 Pro
Huawei’nin son P serisindeki tepe versiyonu olan P40 Pro, ay fotoğrafı bile çekebilecek seviyede başarılı kamerasıyla geliyor. Google servislerinden yoksun olması eksisi olsa da gelecek HarmonyOS güncellemesiyle sistem olarak da büyük şeyler vadediyor.
OnePlus 8 Pro
Her ne kadar 9 serisi çıkmış olsa da Türkiye’de mevcut satıştaki en güncel model olan OnePlus 8 Pro, OnePlus severlerin favorisi konumunda.
Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 tasarımsal ve donanımsal değişikleriyle TR’de resmi satışta olan en iyi Mi telefonu. Önemli geliştirmeler içeren bu versiyonda Xiaomi dersine gerçekten iyi çalışmış.
iPhone 12
iPhone 12, serinin popüler telefonlarından biri. Mini fiyat avantajı ve boyutu ile göz kırpsa da normal telefon boyutları ve özellikleriyle iPhone 12 daima tercih edilecek gibi.
OPPO Find X2
Aslında Find X3 ailesini bekliyorduk, fakat OPPO görünüşe göre TR’ye getirmeyecek. Fakat Find X2 geçtiğimiz senenin telefonu olmasına rağmen her şeyiyle dört dörtlük bir telefon olmaya devam ediyor. Keşke fiyatında da bir iniş olsaydı…
Samsung Galaxy S21+
Düz modeli yerine daha büyük ekran bir Samsung arayanlar için S21+ çok güzel bir seçenek olabilir. Kamera ve ekran deneyimiyle Samsung her zaman fark yaratmaya devam ediyor.
iPhone 12 Pro
Her ne kadar iPhone 12 ailesi güç olarak birbirine denk olsa da fotoğraf ve video kanadında daha iyi şeyler isteyenler iPhone 12 Pro’ya yöneldi. Özellikle sosyal medya fenomenlerinin vazgeçilmezi 🙂
Huawei Mate 40 Pro
Plus modeli TR’de olmadığı için ülkeye gelmiş en iyi Huawei telefonu Mate 40 Pro. Video kanadında da önemli geliştirmeler içeren telefon, kısa zaman içerisinde HarmonyOS güncellemesini de alması bekleniyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra
Bu da Samsung’un gelmiş geçmiş en iyi telefonu konumunda. Tasarımı gerçekten dikkat çekici olan Ultra modelinde düz ve Plus arasında da ciddi farklar var. Samsung tüm kozlarını bu telefonda kullanmış.
iPhone 12 Pro Max
En büyük ekranlı ve en dolu iPhone modelini isteyenler iPhone 13 Pro Max çıkana kadar alabileceğiniz tek telefon bu 🙂
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İnceleme
Oppo A54 İnceleme | Oppo’nun Yeni Yerlisi Neler Sunuyor?
Oppo A54, Oppo’nun ülkemizde üretimine başladığı bir başka akıllı telefon. Giriş segmentinde konumlanan Oppo A54, 5.000 mAh batarya, 18W hızlı şarj ve MediaTek Helio P35 işlemciye sahip. Giriş segmentinde çok sık görmediğimiz şekilde, 128 GB dahili depolama ve kulaklık da cihazla beraber sunulan unsurlar arasında.
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İçindekiler
Oppo’nun Türkiye fabrikasında ürettiği cihazlar seri bir şekilde piyasaya çıkmaya başladı
Oppo’nun ülkemizde bir fabrika açması şüphesiz ki hepimizi sevindiren bir durum. Bundan daha sevindirici olan durumsa, bu fabrikada aktif bir şekilde birçok akıllı telefonun seri biçimde üretilmeye başlamış olması. Oppo’nun “Made in Turkey” etiketine sahip akıllı telefonlar ailesinde yerini alan Oppo A54, giriş segmentinde konumlanan bir cihaz. A54, birçok temel özelliğiyle de, giriş segmentindeki kullanıcılara farklı artılar sunmayı amaçlıyor. Örneğin giriş segmentinde alışkın olduğumuzun aksine 128 GB dahili depolama sunulması da, cihazın bir başka artısı. Hatta cihazın kutundan, ek olarak bir kulaklık dahi kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.
Ekran
6.5 inç boyuta sahip IPS LCD ve HD+ yani 720p ekranla sunulan A54, ekran boyutu açısından gayet yeterli olsa da; bize kalırsa çözünürlük bakımından 1080p bir panel tercih edilmeliydi. Fakat giriş segmentinde olduğumuzu da göz önüne alırsak; bu durumu anlayabiliyoruz. Zaten Oppo A54 biraz da, annesine, babasına ya da büyüklerine hediye olarak akıllı telefon almayı tercih edecek kullanıcılar için güzel bir ekrana sahip. Mütevazi beklentilerle kullandığınız zaman da, hali hazırda kullanılan ekran taleplerinize yeteri kadar cevap verebiliyor.
Depolama ve RAM
Cihaz, depolama tarafında 128 GB dahili depolama sahip; öte yandan cihazda 4 GB RAM sunuluyor. Bu değerleri göz önüne aldığımızda özellikle dahili depolama tarafında cihazın beklentilere karşılık yine iyi bir cevap sunduğunu görebiliyoruz. Çünkü 128 GB dahili depolama sunulması, giriş segmentinde pek karşılaştığımız bir detay değil. Buna ek olarak, 128 GB depolama bana yetmez diyenler için MicroSD kart desteği de sunularak; hafızayı daha da yukarıya taşıyabilmeniz mümkün kılınmış. 4 GB RAM kapasitesini değerlendirecek olursak da, yine giriş segmentinin standartlarını karşıladığını görüyoruz.
İşlemci
Giriş segmentinde daha öncesinde de çokça görüp aşina olduğumuz bir işlemci Oppo A54’te sunulmuş. MediaTek’in Helio P35 işlemcisiyle sunulan cihaz, sentetik testlerde ulaşması gereken puanlara ulaşabiliyor. AnTuTu’da 100.000 puan barajını geçmeyi başaran cihaz, GeekBench’te de çoklu çekirdekte 1.000 puan barajını geçmeyi başararak; verimli bir şekilde çalışabildiğini de kullanıcıya gösteriyor.
Oyun performansı
Cihaz, sentetik testlerde yeterli puanlara ulaşabilmeyi başarsa da; ne yazık ki A54 bana kalırsa oyun oynamak için en iddialı cihazlardan biri değil. PUBG’yi dengeli grafikler ve orta kare hızında oynatabilmeyi başaran cihaz, oyun sırasında her ne kadar performans sıkıntısı yaşatmasa da; ekranın çözünürlüğü mobil oyunculuk için bir nebze daha fazlasını sunabilmeliydi diye düşünebiliyoruz. Fakat bu durum tabiki de A54’le oyun oynayamayacağınız anlamına gelmiyor.
Tasarım
Cihaz, tasarımsal anlamda şık ve ince hatlara sahip. Böylelikle kullanıcının cihazı kullanırken rahat etmesi sağlanmış. Fakat cihazın arka tarafının biraz fazla leke tutabildiğini de söylemek gerek. Bundan dolayı sıklıkla cihazın arkasını silme ve temizleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Mavi ve siyah olmak üzere 2 ayrı renk seçeneği de bulunan cihazın parmak izi okuyucusu da, güç tuşuna entegre edilmiş durumda. Böylelikle hızlı bir şekilde ekran kilidini kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca cihazın yüz tanıma sisteminin de başarılı bir şekilde çalıştığını da söylemek lazım.
Kamera
3’lü kamera modülüne sahip olan cihaz, 13 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörüne sahip. Ana kamerayla gündüz çekimlerinde başarılı işler çıkarabilen A54, gece çekimlerindeyse detayların keskinliğinde kayıplar yaşatabiliyor ve grenlenmelerin düşük ışıkta artış gösterdiğini tespit edebiliyorsunuz. Yine de genel anlamda başarılı işler çıkarabilen cihaz, ön tarafta da 16 MP bir kamerayla desteklenmiş. Ön kamera da, gerek portre çekimlerinde gerek klasik öz çekimlerde yeterli kaliteyi sunabiliyor. Arka taraftaki kamera çıkıntısının da düşük seviyede tutulması cihazın bir başka avantajı olmuş. Böylelikle cihazı kullanırken rahatlıkla cebinizden çıkarabiliyorsunuz ve cüzdana takılma gibi problemler ortadan kalkmış oluyor.
Sonuç
Genel hatlarıyla değerlendirdiğimiz zaman Oppo A54, giriş segmentinde alışkın olduğumuz özelliklere sahip bir cihaz. Performans ve kamera anlamında da, segmentinin yeterliliklerini karşılamayı başarıyor. Fiyatı da eğer aşağı yönlü bir seyre sahip olursa; daha çok kullanıcı tercihini Oppo A54’ten yana kullanacaktır.
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Akıllı Telefon
SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?
Samsung Galaxy A72 incelemesiyle karşınızdayız. Samsung’un A52 ile beraber fazlasıyla konuşulan bir diğer telefonu A72’nin detaylı incelemesini gerçekleştirdik.
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İçindekiler
SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?
Samsung Galaxy A72’nin güncel fiyatını kontrol etmek ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/ec5f55a3
A72 Tasarımı
Samsung Galaxy A72, Samsung kanadının A52 ile beraber en çok konuşulan telefonu olan A72, tasarımsal olarak da piyasadaki en farklı telefonlardan biri olmayı başarıyor. Özellikle rengarenk tasarımlarıyla plastik kasa olsa da göz alıcı görünüyorlar.
8,4 mm inceliğinde ve 203 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A72, plastik kasasına rağmen dokusu oldukça iyi bir hissiyat veriyor. Elbette IP67 sertifikası da olması büyük bir artı. Özellikle yağmur, suya düşürme gibi sorunlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Öndeki 6,7 inç Full HD+ ekranında elbette Samsung olunca Super AMOLED panel kullanıyor. 90 Hz tazeleme hızı ve 800 nite çıkan parlaklık sunan cihazda Gorilla Glass 3 koruma yer alıyor.
Gücünü 2020 ve 2021’in en popüler işlemcisi Snapdragon 720G’den alan Galaxy A72, Adreno 618 grafik birimi ve 8 GB RAM ile geliyor. Depolama kanadında piyasada 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Ayrıca SD kart ile artırılabilir bir hafızası olması da avantaj.
Kamera tarafı
İddialı olduğu kamera kanadına gelince 64 MP değerindeli ana kamerasına 8 MP telefoto, 12 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 5 MP makro kamerası da bulunuyor. A52’den farklı olarak yer alan telefoto lensi ile yakınlaştırmaları daha iyi ve daha rahat yapabileceksiniz. Öndeki 32 MP kamerası ise oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Ancak gece çekimlerinde daha iyi olmasını beklerdik.
Deneyim noktasında bulunan stereo hoparlörler geniş ekranda izleyeceğiniz içeriklerin keyfini artırabiliyor. Müzik dinlerken de bir bluetooth hoparlöre gerek kalmadan oldukça yeterli bir ses de alabiliyorsunuz.
Bağlantı ve batarya
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve BT 5.0 desteği mevcut. Bunların daha güncel olması elbette bir avantaj olurdu ama bu da oldukça yeterli elbette. Güvenlik için ekran altı parmak izi ve yüz tanıma var. Yüz tanıma oldukça iyi çalışıyor ama maske kullanımı elbette dert. Ekran altı okuyucu ise biraz yavaş gibi. Kullanırken animasyondan kaynaklı mı emin olamayacağım bir şekilde sıkıntı çıkartabiliyor. Ancak okumada sorunu yok.
5.000 mAh bataryasında 25 Watt şarj desteği sunan cihaz, oldukça yeterli değerleri verebiliyor. 25 Watt’ın daha yüksek olmasını beklerdik, ama daha hiçbir cihazında daha yüksek şarja Samsung geçemedi. Bu nedenle kabul edilebilir.
Genel hatlarıyla baktığımızda Samsung Galaxy A72, fiyatına göre alınabilecek en güzel ve en şık telefonlardan biri konumunda.
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
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İnceleme
PES 2021’de TÜRKİYE vs. GALLER | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL P8M 4K LED TV
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız yeni serimiz ile karşınızdayız. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde Türkiye’nin her maçının sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
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PES 2021’de TÜRKİYE vs. GALLER | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL P8M 4K LED TV
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL P8M 4K LED TV hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/p8m/p8m-55.html
TCL P8M incelemesi için; https://youtu.be/59Icd8qWUp4
Not: Videoda Dolby Atmos ses desteği olarak belirtilse de doğrusu Dolby Audio olacak. Ufak bir hata yapmışız, yanlış bilgilendirme olmaması adına buradan belirtelim.
Türkiye’nin ve turnuvanın açılış maçı olan İtalya karşılaşmasında Aydoğan ve Doğuş kozlarını paylaştı. TCL P8M 4K AI serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL P8M kontrast oranı 1000:1” örneğinde olduğu gibi doğru kontrast oranıyla yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
HWP Ailesine KATIL’mak için; https://www.youtube.com/channel/UCyZR2GDbjO7-iBxdTH4V_IQ/join
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Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 5 gün önce
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
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