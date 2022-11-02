Ülkemizde 7500TL ile 10.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2022 Kasım ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
Telefonların güncel fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için; https://app.hps.im/d7ct/xwj4dqvp
Telefonların güncel fiyatlarını Trendyol üzerinden kontrol etmek için; https://ty.gl/ytdx2wmi6z
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Xiaomi Mi 11 Lite
realme GT Master Edition
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Samsung Galaxy A53 5G
ZTE Nubia Red Magic 5G Lite
POCO X3 GT
5000TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/ChLVM4Jcsiw
5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/Pys2CLTYOik
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