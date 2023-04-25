TECNO markasının giriş/orta segmente yönelik akıllı telefon sersi POVA’nın yeni modeli POVA 4 Pro’ya bu videoda yakından bakıyoruz. Özellikle 6000 mAh bataryası, 45W hızlı şarjı, Helio G99 işlemcisi sayesinde uzun süreli sorunsuz oyun deneyimi sunması, AMOLED 90Hz ekranı ve stereo hoparlörü sayesinde izleme deneyimini arttırması öne çıkan noktalarından birkaç tanesi.

Peki siz TECNO POVA 4 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bulunduğu fiyat segmentinde kendisine yer bulabilecek mi? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

TECNO POVA 4 Pro PUBG testini izlemek için; https://youtu.be/-4X0CkMpEc4

TECNO POVA 4 Pro’ya Hepsiburada üzerinde göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/34lptovn

TECNO POVA 4 Pro’ya Trendyol üzerinde göz atmak için; https://ty.gl/dtiibpl5oq

TECNO POVA 4 Pro Özellikleri;

Boyut: 164,8 x 77 x 9,2 mm

Ekran: 6,66 inç FHD+ AMOLED 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G99

Grafik: Mali-G52 MC2

Kamera: 50 MP + AI

Ön Kamera: 8 MP

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB

Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5

Batarya: 6.000 mAh

Şarj: 45 Watt Hızlı Şarj

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