Türkiye, 4G yerine doğrudan 4.5G teknolojisini kullanmıştı ve şimdi benzer bir adımla 5G yerine 5.5G teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 2026 yılında 5.5G kullanımının başlayacağını açıkladı.

5G ile 5.5G’nin farkları neler?

5G ile 5.5G arasındaki farklar oldukça belirgin. 5G ağları, gerçek dünya uygulamalarında yaklaşık 1 Gbps hız sunarken, 5.5G ağları 10 Gbps’ye kadar çıkabiliyor. Huawei, 5.5G’nin zirve noktasında 5G’den 10 kata kadar daha hızlı olabileceğini belirtiyor. 5G ağlarında 8 ila 12 milisaniye olan maksimum gecikme, 5.5G’de yaklaşık 5 milisaniyeye düşüyor.

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5G, 450 MHz ile 6 GHz ve 24.25 GHz ile 52.6 GHz frekans aralıklarını kullanırken, 5.5G, 100 GHz’in altındaki frekanslarda çalışıyor. Ayrıca, 5.5G’nin karbon verimliliği daha yüksek olup, pasif IoT cihazları için enerji verimliliği sağlıyor. 5.5G, daha hassas konumlandırma imkanı sunarak akıllı tarım, akıllı şehirler ve çevresel izleme gibi uygulamalar için büyük fayda sağlıyor.