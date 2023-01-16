Ülkemizde artık sıfır telefon için zor bulunan 5000 TL maksimum fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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Ocak 2023 itibarıyla 5000 TL altı en iyi telefonlar;

Redmi 10 2022

Tecno Pova Neo 2

Omix X600

Samsung Galaxy A13

Tecno Spark 9 Pro

Infinix Hot 12

Vivo Y22s

Tecno Spark 8 Pro