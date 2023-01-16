Ülkemizde artık sıfır telefon için zor bulunan 5000 TL maksimum fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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5000 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2023)
Ocak 2023 itibarıyla 5000 TL altı en iyi telefonlar;
- Redmi 10 2022
- Tecno Pova Neo 2
- Omix X600
- Samsung Galaxy A13
- Tecno Spark 9 Pro
- Infinix Hot 12
- Vivo Y22s
- Tecno Spark 8 Pro
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