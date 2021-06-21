5000 – 6500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)

5000 – 6500 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Haziran ayına ait güncel fiyatlarla listedik.

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2500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/6JDKvVaY9ZU

2500 – 3500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ALzEdTKLUVY

3500 – 5000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/hFm_JJ9i0TE

5000 ve 6500 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 5000 – 6500 TL arası fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;

POCO F3

Piyasanın en güçlü POCO telefonu konumunda olan POCO F3, tasarımsal olarak Mi 11 ailesine yakın olarak geliyor. Mavisi gerçekten güzel olduğunu da belirtelim. Bir diğer yandan Snapdragon 870 ve diğer özellikleriyle net tercih edilecektir.

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi’nin en popüler ailesi olduğunu düşündüğümüz Mi 10T, Snapdragon 865 ve 144 Hz tazeleme hızı sunan detayları ile tam bir oyun canavarı konumunda.

Samsung Galaxy S20

Samsung’un geçtiğimiz yılki amiral gemisi olan Galaxy S20, tasarım ve performansta oldukça etkili. Güncel fiyatıyla da gayet fiyat/performans odağıyla karşımıza çıkacak.

Xiaomi Mi 10T Pro

“Mi 10T istiyorum ama OIS destekli daha iyi kamerası olsun” diyenler için ideal olan Mi 10T Pro, tasarım ve performansta en iyi fiyat-performans ürünlerinden biri konumunda.

Huawei P40

Huawei’nin en güçlü P serisi olmaya devam eden P40 ailesinin temel modeli de listemizde. Tek dezavantajı Lite ve Pro’ya göre şarj olan cihaz, tasarımı ve kolay kullanım avantajı ile listemizde.