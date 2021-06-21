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5000 – 6500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
5000 – 6500 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Haziran ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
2500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/6JDKvVaY9ZU
2500 – 3500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ALzEdTKLUVY
3500 – 5000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/hFm_JJ9i0TE
İçindekiler
5000 – 6500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
5000 ve 6500 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 5000 – 6500 TL arası fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
POCO F3
Piyasanın en güçlü POCO telefonu konumunda olan POCO F3, tasarımsal olarak Mi 11 ailesine yakın olarak geliyor. Mavisi gerçekten güzel olduğunu da belirtelim. Bir diğer yandan Snapdragon 870 ve diğer özellikleriyle net tercih edilecektir.
Xiaomi Mi 10T
Xiaomi’nin en popüler ailesi olduğunu düşündüğümüz Mi 10T, Snapdragon 865 ve 144 Hz tazeleme hızı sunan detayları ile tam bir oyun canavarı konumunda.
Samsung Galaxy S20
Samsung’un geçtiğimiz yılki amiral gemisi olan Galaxy S20, tasarım ve performansta oldukça etkili. Güncel fiyatıyla da gayet fiyat/performans odağıyla karşımıza çıkacak.
Xiaomi Mi 10T Pro
“Mi 10T istiyorum ama OIS destekli daha iyi kamerası olsun” diyenler için ideal olan Mi 10T Pro, tasarım ve performansta en iyi fiyat-performans ürünlerinden biri konumunda.
Huawei P40
Huawei’nin en güçlü P serisi olmaya devam eden P40 ailesinin temel modeli de listemizde. Tek dezavantajı Lite ve Pro’ya göre şarj olan cihaz, tasarımı ve kolay kullanım avantajı ile listemizde.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Akıllı Telefon
SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?
Samsung Galaxy A72 incelemesiyle karşınızdayız. Samsung’un A52 ile beraber fazlasıyla konuşulan bir diğer telefonu A72’nin detaylı incelemesini gerçekleştirdik.
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İçindekiler
SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?
Samsung Galaxy A72’nin güncel fiyatını kontrol etmek ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/ec5f55a3
A72 Tasarımı
Samsung Galaxy A72, Samsung kanadının A52 ile beraber en çok konuşulan telefonu olan A72, tasarımsal olarak da piyasadaki en farklı telefonlardan biri olmayı başarıyor. Özellikle rengarenk tasarımlarıyla plastik kasa olsa da göz alıcı görünüyorlar.
8,4 mm inceliğinde ve 203 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A72, plastik kasasına rağmen dokusu oldukça iyi bir hissiyat veriyor. Elbette IP67 sertifikası da olması büyük bir artı. Özellikle yağmur, suya düşürme gibi sorunlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Öndeki 6,7 inç Full HD+ ekranında elbette Samsung olunca Super AMOLED panel kullanıyor. 90 Hz tazeleme hızı ve 800 nite çıkan parlaklık sunan cihazda Gorilla Glass 3 koruma yer alıyor.
Gücünü 2020 ve 2021’in en popüler işlemcisi Snapdragon 720G’den alan Galaxy A72, Adreno 618 grafik birimi ve 8 GB RAM ile geliyor. Depolama kanadında piyasada 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Ayrıca SD kart ile artırılabilir bir hafızası olması da avantaj.
Kamera tarafı
İddialı olduğu kamera kanadına gelince 64 MP değerindeli ana kamerasına 8 MP telefoto, 12 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 5 MP makro kamerası da bulunuyor. A52’den farklı olarak yer alan telefoto lensi ile yakınlaştırmaları daha iyi ve daha rahat yapabileceksiniz. Öndeki 32 MP kamerası ise oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Ancak gece çekimlerinde daha iyi olmasını beklerdik.
Deneyim noktasında bulunan stereo hoparlörler geniş ekranda izleyeceğiniz içeriklerin keyfini artırabiliyor. Müzik dinlerken de bir bluetooth hoparlöre gerek kalmadan oldukça yeterli bir ses de alabiliyorsunuz.
Bağlantı ve batarya
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve BT 5.0 desteği mevcut. Bunların daha güncel olması elbette bir avantaj olurdu ama bu da oldukça yeterli elbette. Güvenlik için ekran altı parmak izi ve yüz tanıma var. Yüz tanıma oldukça iyi çalışıyor ama maske kullanımı elbette dert. Ekran altı okuyucu ise biraz yavaş gibi. Kullanırken animasyondan kaynaklı mı emin olamayacağım bir şekilde sıkıntı çıkartabiliyor. Ancak okumada sorunu yok.
5.000 mAh bataryasında 25 Watt şarj desteği sunan cihaz, oldukça yeterli değerleri verebiliyor. 25 Watt’ın daha yüksek olmasını beklerdik, ama daha hiçbir cihazında daha yüksek şarja Samsung geçemedi. Bu nedenle kabul edilebilir.
Genel hatlarıyla baktığımızda Samsung Galaxy A72, fiyatına göre alınabilecek en güzel ve en şık telefonlardan biri konumunda.
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Video
PES 2021’de TÜRKİYE vs. İSVİÇRE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL Mini LED 4K C825
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız yeni serimiz ile karşınızdayız. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde Türkiye’nin her maçının sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
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PES 2021’de TÜRKİYE vs. İSVİÇRE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL Mini LED 4K C825
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL Mini LED 4K C825 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c825/c825-55.html
Türkiye’nin gruptaki son şansı İsviçre karşılaşmasında Aydoğan ve Efe kozlarını paylaştı. TCL Mini LED 4K C825 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu #2ms örneğinde olduğu gibi etiket (hashtag) şeklinde sürüm numarası değil, harf ile belirtmeniz olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan yapacağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Video
3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
3500 – 5000 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Haziran ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
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İçindekiler
3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
Listedeki telefonlara Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://listelerim.hepsiburada.com/paylas/6c48eee8-7049-4ae1-a064-f34f433326a2
2500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/6JDKvVaY9ZU
2500 – 3500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ALzEdTKLUVY
3500 ve 5000 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 3500 – 5000 TL arası fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
Redmi Note 10 Pro
Bu senenin en konuşulan telefonu olan Redmi Note 10 Pro, sunduğu özellikler ve fiyat avantajı ile göz kamaştırıyor. Gerçekten başarılı bir telefon olan cihaz elbette listemizde olmalıydı.
Realme 7 Pro
Realme kanadından 8 serisi halen ülkemize gelmemişken Realme 7 Pro da sunduğu özellikler ile listemizde kalmaya devam ediyor. Birçok kişinin dikkatini çeken ve satın aldığı telefon, tasarımı ve hızlı şarjı ile tercih sebebi olabilir.
Xiaomi Mi 11 Lite
Bu klasmandaki en iyi ekran deneyimini sunan Mi 11 Lite, telefondan içerik tüketenlerin tercihi olabilir. Hem ince hem hafif hem de şık olan cihaz, 10 bit renk desteği sunan en uygun fiyatlı telefon konumunda.
Samsung Galaxy A52
Samsung severlerin yeni gözdesi de A52 oldu. Plastik yoğunluklu kasasına rağmen şık bir tasarım sunmayı başaran Samsung Galaxy A52, bu noktada hem performansı hem de özellikleriyle bu yılın en çok satanlarından biri olacak.
POCO F2 Pro
Her ne kadar F3 ve Redmi Note 10 Pro dikkat çeken telefonlardan olsa da POCO’nun halen şahane telefonlarından biridir F2 Pro. AMOLED tam ekran deneyimi sunan cihazda pop-up kamera yer alıyor. Biraz ağır olması dışında Snapdragon 865 ile tam bir performans canavarı.
LG Velvet
Piyasadan çekilen LG efsanesinin son üyesi de Velvet fiyatıyla dikkat çekiyor. Snapdragon 845 ile hala şahane bir performans sunan Velvet, garanti vb. konularda da sorun olmadan alınabilecek şık, performanslı ve gerçekten güzel bir cihaz.
OPPO Reno 4 Pro
OPPO Reno 5 serisini getirmesine rağmen Reno 4 Pro’nun yeri ayrı. İnce, hafif ve şık tasarımına 65 Watt şarj desteği de sunan Reno 4 Pro, kamerada da fazlasıyla iddialı.
OPPO Reno 5
Yeni nesil telefon arayanların dikkatini çekcek Reno 5, ışıltılı tasarım arayanların gözdesi olacak. Ülkemizde de rüştünü artık ispatlayan OPPO’nun favorisi şu anda Reno 5.
Samsung Galaxy A72
Fiyat ve boyut avantajı ile Samsung Galaxy A52 dikkat çekse de benim gibi geniş ekran deneyimini sevenler de mutlaka A72’ye yönelecektir. Kamerada A52’ye bir avantaj da sağlayan A72, 25 Watt şarj desteğini kutudan çıkarması gibi hamleler ile daha alınabilir bir cihaz.
iPhone SE (2020)
iPhone 6, 6S, 7 gibi eski nesil iPhone’larını yenilemek ancak fazla para da vermek istemeyenler halen iPhone SE 2020’yi tercih ediyor. Uzun süre güncelleme desteği alacak olan A13 Bionic ile performansta sorunsuz olan bu telefon, batarya konsusunda üzebilir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
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Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 4 saat önce
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Yazan: yeterki, 3 gün önce
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
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5000 – 6500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
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Siz Sordunuz Eren Cevapladı | Sorun Söyleyelim #19
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