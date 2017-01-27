5 Yılın Ardından Artık Twitter’ın da Instagram Hesabı Var

Twitter bu hafta platform ile ilgili kullanıcılarla paylaşmak üzere sessiz sedasız bir Instagram hesabı açtı ve kullanmaya başladı.

Twitter’ın Ekim ayında billboardlarda kullandığı bazı reklamların fotoğrafları Instagram hesabından paylaşıldı ayrıca Çarşamba günü de Oscar ödül törenleri için atılmış tweetleri gösteren bir Instagram Hikayesi yayınlandı.

Şirket Instagram hesabı hakında hiçbir açıklama yapmıyor. Instagram ilk başlarda mikroblog sitesine çok yakındı. Hatta mikroblog Instagram’ı satın alacağı uzun süreler konuşuldu ancak Facebook geldi ve bu duruma son noktayı 1 milyar dolara koydu. Bundan sonra iki firmanın arası açıldı. Instagramda yer alan tweet APIsi bloklandı. Kısa bir süre sonra Instagram bu desteği kaldırdı.

It’s official, the Oscar nominations are in! Peep our story to see what everyone’s saying about this year’s Oscars on Twitter and catch the replay of the nomination stream today at 7pm and 10pm ET on oscars.twitter.com. A photo posted by Twitter (@twitter) on Jan 24, 2017 at 10:35am PST

Instagram kendi tweet hesabını bir reklam kanalı olarak kullanıyor ve 40 milyon takipçisi var. Twitter’ın ilk haftadan 50.000 takipçisi oldu ve muhtemelen o da Instagramı reklam olarak kullanacak. Bu aslında kötü değil. Çünkü şirketin böyle bir hesaba gerçekten ihtiyacı vardı. Gelecek günlerde hesabın ne yönde kullanılacağını biraz daha anlama fırsatımız olabilir.