30 Milyon Dolar Değerindeki En Eski Bitcoin Cüzdanlarından Biri Harekete Geçti

Neredeyse 9 yıldır pasif durumdaki içerisinde 616 Bitcoin bulunan bir cüzdan bugün aktif hale geldi. Cüzdan ilk olarak aktifleştiğindeki değeri 8000 doların biraz üstündeydi. Bugün ise cüzdanın değeri yaklaşık 30 milyon dolar ediyor.

10 Aralık 2012 tarihinde bir cüzdana 616 Bitcoin gönderilmişti. İşlemin gerçekleştirildiği gün Bitcoin’in fiyatı 13.3 dolar seviyesindeydi. Ve tüm işlem toplamda 8195 dolar ediyordu. Bugün ise Bitcoin 45,000 dolar seviyesinde ve cüzdanın değeri 27.720 milyon dolar ediyor. Dün ise Bitcoin 48,000 dolar seviyesindeyken cüzdanın toplam değeri 29.568 milyon dolar ediyordu.

Blokchain.com üzerinden alınan blok zinciri verilerine göre cüzdan içerisinde bulunan 616 Bitcoin UTC zaman diliminde bugün saat 05:50 iken başka bir cüzdana aktarıldı. Cüzdan neredeyse 9 yıldır pasif durumdaydı ve bugün itibariyle harekete geçti. Cüzdan içerisinde bulunan 616 Bitcoin’in tamamı şu anda gönderilen Bitcoin cüzdanında bulunuyor.

Neredeyse 10 yıl önce cüzdan 616 Bitcoin aldığında, bazı yatırımcılar Bitcoin’in gelecek fiyatıyla ilgili sınırlı bir beklentiye sahiptiler. Ve buna bağlı olarak Bitcoin’i değersiz bir şeymiş gibi alıp sattılar. Ancak Bitcoin bugün geldiği noktada, bu cüzdanın sahibi gibi o zamanlarda sahip olduğu Bitcoin’leri tutanlar bugün Bitcoin balinaları haline geldi. Bu yılın başlarında 5 milyon dolar değerindeki başka bir Bitcoin cüzdanı da 2010 yılından beri ilk kez aktif hale gelmişti.

Geçen sene, içerisinde ilk Bitcoin bloğu kazıldıktan 1 ay sonra yani Şubat 2009’da kazılan Bitcoinler bulunan bir cüzdan da o zamanlar 500,000 dolar değerindeki Bitcoinler’ini satmıştı. Hatta bazı spekülasyonlara göre bu işlemin Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakomoto ile bir bağlantısı olduğu da ortaya atılmıştı.

Bugün itibariyle artık büyük cüzdan haberleri ile ilgili fazla spekülasyonlar ortaya atılmıyor. Ama bunun gibi hikayeler bir şeylere erken yatırım yapmanın önemini yeniden hatırlatıyor. 9 yılda %360,000 yükseliş hiç de önemsenmeyecek bir şey değil.

Eylül ayı da şimdilik Bitcoin için pek olumlu geçmiyor. Bitcoin’in fiyatı ayın ilk günlerinde 53,000 dolar seviyelerine kadar gelse sonra yaşadığı büyük düşüş ile neredeyse birkaç saat içerisinde 43,000 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ardından Bitcoin kararsızlığını sürdürse de yeniden 49,000 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Ancak bugünün erken saatlerinde Bitcoin bir çöküş daha yaşadı ve çok kısa sürede 44,000 dolar seviyelerine kadar geriledi. Şu anda ise Bitcoin, 45,000 dolar seviyesinde kararsızlığını sürdürüyor. Eylül ayı Bitcoin tarihi için de pek olumlu olmasa da en azından Ekim ayında Bitcoin’den beklentiler büyük.