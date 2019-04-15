32 MP ön kameralı Redmi Y3 özellikleri belli oldu!

Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin iddialı selfie kamerasıyla öne çıkmaya hazırlanan yeni akıllı telefonu Redmi Y3 teknik özellikleriyle ortaya çıktı.

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Redmi Y3 özellikleri

İlk olarak 24 Nisan‘da Hindistan’da satılmaya başlanacak olan telefonun pek çok teknik özelliği Amazon Hindistan sitesinde ortaya çıktı. Damla çentikli Y3 özellikle damla çentikli ekranı ve 32 MP çözünürlüğündeki iddialı selfie kamerasıyla dikkat çekiyor. Çift kamera kurulumuyla gelecek olan telefonun ikinci kamerasının derinlik algılayıcı olması bekleniyor. Telefon gücünü ise Snapdragon 632 ya da 636 işlemcisinden alacak. Ayrıca cihazın sınıfından beklenmeyen bir şekilde su sıçramalarına dayanıklılık özelliğini sunması bekleniyor.

4000 mAh‘lık oldukça büyük bir bataryaya sahip olan Y3, kullanıcılarına iki gün kullanma ömrü vadediyor. Uygun fiyatlarıyla daha çok gençlere odaklanan Redmi Y serisinin yeni üyesinin 140 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.