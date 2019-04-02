Xiaomi yeni kamera konumu için patent aldı

Akıllı telefonların ekran kasa oranlarını arttırmak için üreticiler tarafından birçok yeni yöntem deneniyor. Xiaomi bu yöntemler arasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

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Xiaomi’den farklı kamera konumlandırması!

LetsGoDigital tarafından oluşturulan yeni tasarımlara göre, cihazların ekran kasa oranını arttırmak, ekranların daha efektif kullanılmasını sağlamak amacıyla Xiaomi yeni patent başvurusunda bulundu. Cihazların ön kameralarını farklı bir şekilde konumlandırmak isteyen Çinli telefon üreticisi, yapılacak bu değişiklik için cihazların alt taraflarını kullanmak istiyor.

Bu konuda iki farklı tasarım ortaya çıkarken, birinci tasarımda iki kamera yan yana alt tarafa konumlandırılmışken, ikinci tasarımda cihazın alt köşelerine bu kameralar konumlandırılmış durumda. Bu yeni kamera konumları kullanımları nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

Bu şekilde farklı patentler gelecekte karşımıza çıkacakken, Çinli üreticiler bu değişime öncülük edecek gibi görünüyor.