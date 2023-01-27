Akıllı saatler günümüzde oldukça sık kullanılan giyilebilir cihazlardan birisi. Bugün bu listede sizlerle 2500 TL altında alabileceğiniz en iyi akıllı saatleri paylaşacağız.

Huawei Watch GT 2e

Huawei’in 2019 yılında çıkardığı Watch GT 2e modeli listenin ilk modeli. Watch GT 2e, 1.39 inç büyüklükte Amoled bir ekran ile birlikte geliyor.

Akıllı saat Bluetooth 5.1 teknolojisine sahip. Bunun yanı sıra 455 mAh büyüklükte bir bataryaya ev sahipliği yapan bu akıllı saat az kullanımda 14 gün pil ömrü sunuyor. Dilerseniz aşağıdaki videodan detaylı incelemesini izleyebilirsiniz.

Huawei Watch GT 2e şu anda 2650 TL civarı bir fiyat etiketi ile bulunabiliyor.

Amazfit GTR 2 Sport

Listenin ikinci sırasında bizleri Amazfit GTR 2 Sport karşılıyor. Akıllı saat 1.39 inç büyüklükte Amoled bir ekran ile birlikte geliyor.

Bunun yanı sıra mikrofon ve hoparlöre sahip olan Amazfit GTR 2 Sport bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapmayı da destekliyor.

Akıllı saat 471 mAh büyüklükte bir batarya ile geliyor. Bu batarya yoğun kullanımda 10 saat, ortalama kullanıımda 48 saat, az kullanımda ise 14 gün pil ömrü sunuyor.

Amazfit GTR 2 Sport şu anda 2489 TL bandında bulunabiliyor.

Xiaomi Mi Watch

Listede aşağılara inmeye devam ediyoruz. Bizleri üçüncü sırada Xiaomi Mi Watch karşılıyor. Mi Watch, 1.39 inç büyüklükte Amoled bir ekran ile birlikte geliyor.

Akıllı saat 420 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip.

Xiaomi Mi Watch şu anda 2000 TL bandında bulunabiliyor. Dilerseniz inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Redmi Watch 2 Lite

Yavaş yavaş listenin sonlarına gelirken bizleri dördüncü sırada Redmi Watch 2 Lite karşılıyor. Redmi Watch 2 Lite bizlere 1.55 inç büyüklükte TFT LCD bir ekran sunuyor.

262 mAh bataryaya sahip olan akıllı saat yoğun kullanımda 14 saat ortalama kullanımda ise 120 saat pil ömrüne sahip.

Redmi Watch 2 Lite şu anda 1000 TL bandında internet üzerinde bulunabiliyor.

Xiaomi Mi Band 7

Xiaomi Mi Band serisiyle ülkemizde çok satan markalardan birisi. Listeye bir tane de Mi Band koymasak olmazdı. İşte listenin beşinci ve son akıllı saati: Mi Band 7.

Mi Band 7 1.62 inç büyüklükte Amoled bir ekrana sahip.

Bluetooth 5.2 desteği bulunan akıllı saatin 180 mAh büyüklükte bir bataryası bulunuyor. Mi Band 7 bu batarya ile yoğun kullanımda 216 saat, ortalama kullanımda ise 14 gün pil ömrü sunuyor.

Mi Band 7 ise şu anda 788 TL bandında bulunabiliyor.