2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar (2021)

2500 TL altı fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonları listeledik. 2021 yılındaki güncel fiyatlarla listedik.

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2500 tl altı ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi hazırlarken gerçekten zorlandık. Döviz kuru ve 200 dolar bandı sınırı sebebiyle ülkemizde telefon fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. 7 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yaptığımız araştırmalarda tavsiye ettiğimiz telefonlar ise şu şekilde;

Redmi 9C

Xiaomi’nin Türkiye’deki fabrikada da üretmeye başladığı Redmi 9C, şu anda global versiyon olarak fiyatlandırılıyor. Yani TR üretim versiyonu satışa çıkınca 9C modelini daha uygun fiyata bulabileceğiz. 6,53 inç ekran, Helio G35 işlemci ve farklı bellek ile depolama seçeneği mevcut. 13 MP değerindeki üçlü kamerası ise idare eder. 5.000 mAh batarya ile gelen ürün şu anda 1800 TL bandında.

Samsung Galaxy M20

Samsung’un uygun fiyatlı modellerinden Galaxy M20 de fiyatıyla listemize dahil oldu. 6,3 inç FHD+ ekrana sahip olmasıyla önemli bir artıya sahip. Exynos 7904 bu seviyede günlük kullanımı da karşılayabilir. Farklı RAM ve depolama mevcut. 13 MP kamerası ise fiyatına göre iyi denebilir. 5.000 mAh bataryası ise günlük kullanımda oldukça iyi bir değer.

Redmi 9

Xiaomi’nin uygun fiyatlı telefonlar arasında en dikkat çeken modeli olabilir. 2.500 TL altı telefonlar denildiğinde bize çok sorulan Redmi 9 da listemizde. 6,53 inç FHD+ ekran, Helio G80 ile oyun oynamada bile rahat olacak. 13 MP değerindeki ana ve 3 yardımcı kamerası ile 4’lü kamera sistemine sahip. 5020 mAh bataryası ise 1900 TL fiyatlı telefon için

OPPO A12

OPPO’nun Türkiye’deki en uygun fiyatlı telefonu olabilecek A12, 6,22 inç boyutlu ekranı ile tek elde kullanım rahatlığı da sunuyor. Helio P35 ise günlük kullanım için yeterli olsa da oyun konusunda sıkıntı yaratabilir. 12 MP değerindeki kamerası ise eş dost çekmek için işinize yarayacaktır. 4230 mAh bataryası da yeterli durumda.

TCL 10L

Özellikle ekranı ile göz dolduran TCL 10L, 6,53 inç FHD+ ekranında HDR desteği de sağlıyor. 2.000 TL bandındaki telefonda Netflix’te HDR film izleme keyfini yaşatan en uygun fiyatlı telefon konumunda. Snapdragon 665’ten gücünü alan 10L’de 48 MP ana kamera yer alıyor. Yardımcı kameraları ile beraber oldukça iyi çekimler vadeden telefon 4.000 mAh bataryası ile beraber geliyor. Günlük kullanımda ekran ve kamera deneyimi isteyenlerin tercihi olabilir.

Redmi Note 9

Oyuncu odaklı bir telefon olan Redmi Note 9, 2500 Tl altı en iyi akıllı telefonlar listemizin önemli cihazlarından. MediaTek Helio G85 oyun konusunda oldukça iyi bir işlemci konumunda. İstediğiniz her oyunu oynatabilme kabiliyetine sahip bir telefon Note 9. Her ne kadar 9S daha iyi performans verse de fiyat konusuna eğilenler için iyi bir tercih olacak. 48 MP kamerasında güzel fotoğraflar çekebilir, 5020 mAh batarya ile günü rahatlıkla geçirebilirsiniz.

POCO M3

Tam 2.500 TL bandında seyreden POCO M3, fiyatının biraz düşmesi ile daha iyi bir telefon haline geldi. Tasarımı farklı ve dikkat çekici olan cihaz, Snapdragon 662 ile geliyor. 48 MP kamera diziliminde geniş açı olmaması önemli bir eksi. Fakat tasarım ve performans olarak oldukça yerinde bir cihaz. 6.000 mAh bataryası ise POCO seven oyuncuların tercihi olacak.