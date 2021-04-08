İnceleme
2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar (2021)
2500 TL altı fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonları listeledik. 2021 yılındaki güncel fiyatlarla listedik.
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2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar (2021)
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2500 tl altı ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi hazırlarken gerçekten zorlandık. Döviz kuru ve 200 dolar bandı sınırı sebebiyle ülkemizde telefon fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. 7 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yaptığımız araştırmalarda tavsiye ettiğimiz telefonlar ise şu şekilde;
Redmi 9C
Xiaomi’nin Türkiye’deki fabrikada da üretmeye başladığı Redmi 9C, şu anda global versiyon olarak fiyatlandırılıyor. Yani TR üretim versiyonu satışa çıkınca 9C modelini daha uygun fiyata bulabileceğiz. 6,53 inç ekran, Helio G35 işlemci ve farklı bellek ile depolama seçeneği mevcut. 13 MP değerindeki üçlü kamerası ise idare eder. 5.000 mAh batarya ile gelen ürün şu anda 1800 TL bandında.
Samsung Galaxy M20
Samsung’un uygun fiyatlı modellerinden Galaxy M20 de fiyatıyla listemize dahil oldu. 6,3 inç FHD+ ekrana sahip olmasıyla önemli bir artıya sahip. Exynos 7904 bu seviyede günlük kullanımı da karşılayabilir. Farklı RAM ve depolama mevcut. 13 MP kamerası ise fiyatına göre iyi denebilir. 5.000 mAh bataryası ise günlük kullanımda oldukça iyi bir değer.
Redmi 9
Xiaomi’nin uygun fiyatlı telefonlar arasında en dikkat çeken modeli olabilir. 2.500 TL altı telefonlar denildiğinde bize çok sorulan Redmi 9 da listemizde. 6,53 inç FHD+ ekran, Helio G80 ile oyun oynamada bile rahat olacak. 13 MP değerindeki ana ve 3 yardımcı kamerası ile 4’lü kamera sistemine sahip. 5020 mAh bataryası ise 1900 TL fiyatlı telefon için
OPPO A12
OPPO’nun Türkiye’deki en uygun fiyatlı telefonu olabilecek A12, 6,22 inç boyutlu ekranı ile tek elde kullanım rahatlığı da sunuyor. Helio P35 ise günlük kullanım için yeterli olsa da oyun konusunda sıkıntı yaratabilir. 12 MP değerindeki kamerası ise eş dost çekmek için işinize yarayacaktır. 4230 mAh bataryası da yeterli durumda.
TCL 10L
Özellikle ekranı ile göz dolduran TCL 10L, 6,53 inç FHD+ ekranında HDR desteği de sağlıyor. 2.000 TL bandındaki telefonda Netflix’te HDR film izleme keyfini yaşatan en uygun fiyatlı telefon konumunda. Snapdragon 665’ten gücünü alan 10L’de 48 MP ana kamera yer alıyor. Yardımcı kameraları ile beraber oldukça iyi çekimler vadeden telefon 4.000 mAh bataryası ile beraber geliyor. Günlük kullanımda ekran ve kamera deneyimi isteyenlerin tercihi olabilir.
Redmi Note 9
Oyuncu odaklı bir telefon olan Redmi Note 9, 2500 Tl altı en iyi akıllı telefonlar listemizin önemli cihazlarından. MediaTek Helio G85 oyun konusunda oldukça iyi bir işlemci konumunda. İstediğiniz her oyunu oynatabilme kabiliyetine sahip bir telefon Note 9. Her ne kadar 9S daha iyi performans verse de fiyat konusuna eğilenler için iyi bir tercih olacak. 48 MP kamerasında güzel fotoğraflar çekebilir, 5020 mAh batarya ile günü rahatlıkla geçirebilirsiniz.
POCO M3
Tam 2.500 TL bandında seyreden POCO M3, fiyatının biraz düşmesi ile daha iyi bir telefon haline geldi. Tasarımı farklı ve dikkat çekici olan cihaz, Snapdragon 662 ile geliyor. 48 MP kamera diziliminde geniş açı olmaması önemli bir eksi. Fakat tasarım ve performans olarak oldukça yerinde bir cihaz. 6.000 mAh bataryası ise POCO seven oyuncuların tercihi olacak.
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Akıllı Telefon
REDMI NOTE 10 İNCELEMESİ | Aileye AMOLED ekran geldi!
Redmi Note 10 incelemesiyle karşınızdayız. Türkiye’de en çok satılan telefon serilerinden olan Redmi Note serisinin yeni üyesi Redmi Note 10’un baz modeline yakından bakıyoruz.
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REDMI NOTE 10 İNCELEMESİ | Aileye AMOLED ekran geldi!
Redmi Note 10 modeline göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/221e7a99
Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri
Xiaomi’nin en popüler serisi Redmi Note için yeni seri Türkiye’de satışa çıktı. İlk aşamada satışa çıkan Redmi Note 10 ise 3.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. 160.46 x 74.5 x 8.29 mm boyutlarında olan Redmi Note 10, 178,8 gram ağıırlığıyla oldukça hafif bir yapıda geliyor. 5.000 mAh bataryasına rağmen bu hafiflik ise oldukça iyi bir değer. 6,43 inç AMOLED tabanlı DotDisplay adı verilen ekran ile gelen Note 10, 1100 nite varan parlaklık sunabiliyor. Yalnız bunu sadece otomatik parlaklıkta yaptığını belirtelim.
Gücünü Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 678 işlemcisinden alan telefona Adreno 612 graifk işlem birimiyle güncel oyunları orta ya da üst seviyede oynatabiliyor. 4 GB ve 6 GB bellek seçeneği ve 64 ile 128 GB depolama seçeneği sunan ürün, IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık da sağlıyor.
Batarya ve kamera özellikleri
Batarya kanadında 5.000 mAh değere çıkan Redmi Note 10, 33 Watt kutu içeriğinden çıkan şarj aleti ile geliyor. Bu sayede şarj aleti aramanıza da gerek kalmıyor. Günlük kullanımda rahat rahat günü tamamlayan cihaz, kullanıcıya göre iki güne varan ömür sunuyor. Kamera kanadında 48 MP ana kameraya ek olarak 8 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 2 MP değerlerindeki makro ve derinlik sensörü de bulunuyor. Genel performans olarak güzel diyebileceğimiz kameralar, rakibi POCO X3’e göre ve bazı gece durumlarında geride kalabiliyor.
Güzel artılarından biri ise 4K 30 fps çekim yapabilmesi ve Xiaomi klasiği kamera modları. Fakat 4K çekimde sabitleme işlemleri kapalı olduğu için fazla sarsıntılı görüntüler çıkabilir. 13 MP değerindeki ön kamerası ise biraz geride kalmış. Videoda ise yine Xiaomi klasiği FHD maksimum çekebiliyor. Güvenlik kanadında yanda parmak izi okuma ve yüz tanıma sunan üründe parmak izi okuyucusu oldukça iyi çalışıyor ve yanda yer alan okuyucular arasında en kullanışlısı olmuş. Çift SIM kart desteği, Bluetooth 5.0, Hi-Res Audio sertifikalı çift hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi ve kızılötesi alıcısı da olan telefon, fonksiyon bazında da oldukça verimli.
Note 10’un fiyatı iyi mi?
3.000 TL fiyatlandırmasına baktığımızda ise fiyatının biraz daha aşağıda olması satış başarısı açısından daha iyi olacaktır. Şu anda fiyat olarak rakibi POCO X3 NFC performans noktasında daha iyi sonuçlar verirken bu modelin 2.500 – 2.700 TL bandında olması çok daha alınabilir kılacağını düşünüyoruz.
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Aksesuar
Xiaomi Mi Watch vs. Mi Watch Lite | 1000 TL’lik saat ile 500 TL’lik saat farkı!
Xiaomi Mi Watch ile Xiaomi Mi Watch Lite modellerini beraber inceleyip kıyaslıyoruz. 500 TL ve 1000 TL fiyatları olan bu akıllı saatlerin sunduğu özelliklere ve farklarına yakından bakıyoruz.
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Xiaomi Mi Watch vs. Mi Watch Lite | 1000 TL’lik saat ile 500 TL’lik saat farkı!
Xiaomi Mi Watch özellikleri
Xiaomi’nin yeni piyasaya çıkan akıllı saati Mi Watch, 1,39 inç ve 326 ppi değerinde AMOLED ekranı ile geliyor. 32 gram ağırlığında olan saat ortalamada 16 günlük bir kullanım ömrüne sahip. 117 spor modu ile birçok konuda yardımcı olabilen ürün, 24 saat kalp atış hızı izleme ve kandaki oksijen seviyesini ölçme gibi detaylar da sunuyor.
100’den fazla saat şekli yer alan Mi Watch modelinde GPS, GLONASS, Galileo ve BDS konum uydularına bağlantı ile yaptığınız sporlarda doğru konum bilgisi verebiliyor. GPS açık bir şekilde spor yaparken ise 50 saat civarı bir pil ömrü sunuıyor. Yani 2 gün boyunca yoğun sporda Mi Watch yanınızda olacak. 5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına da sahip. Diğer saatlerden farklı olarak yaşamsal belirti izleme adı verilen özelliği ile günlük enerjinizi de hesaplıyor. Tüm saat kontrollerini ise Xiaomi Wear üzerinden yapabilirsiniz.
Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri
Mi Watch Lite ise tasarımsal ve bazı özellikler noktasında abisinden ayrılıyor. Kare bir tasarım ile gelen Lite versiyonu 1.4” TFT bir ekran sunuyor. Kullanırken ekrandaki gecikmeler Mi Watch ile yan yana geldiğinde fazla göze çarpıyor. 11 egzersiz modu ve 50 m derinliğe kadar 5 ATM su geçirmezlik ise artı yönlerinden biri. Ancak 117 moda karşı 11 olması ciddi bir fark. Tabii spora çok odaklı olmayan kişiler için bir değişiklik olmayacaktır.
GPS ve GLONASS uydu desteği olan ürün Mi Watch kadar net bir konum göstermese de yanlış gösterdiğine de rastlamadık. Tabii bir akıllı saatten beklenen nabız, uyku ve stres takibi de mevcut. Ancak nabız takibini abisi gibi sürekli değil, sizin belirlediğiniz aralıklarda yapıyor. Değerleri karşılaştırdığımızda ise yakın sonuçlar verdiğini gördük. 9 güne kadar pil ömrü sunan saat, yoğun kullanımda 10 saat civarı bir süre veriyor.
Hangisi alınır?
Arasında ciddi bir bütçe farkı olan bu iki akıllı saatten tabiki Mi Watch hem tasarımı hem de sunduğu özellikler ile tercih edilmeli. Xiaomi kanadı Mi Watch’ta ne kadar iyi sonuç vermiş olsa da Lite da bir o kadar hayal kırıklığı gibi geldi bana. Mi Watch Lite yerine Mi Band 5 almak, Mi Band 6’yı beklemek gibi tercihler daha mantıklı olabilir. Fakat Mi Watch görüşme desteği dışında tüm detayları ile gayet güzel bir saat olmuş.
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Donanım
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ROG Strix RTX 3060 O12G Gaming incelemesi ile karşınızdayız. RTX 30 ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan RTX 3060’ın detaylarına ve oyun testlerine göz atıyoruz.
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Oyun Test Sonuçları
- BFV (2K) 127 fps
- BFV (FHD) 158 fps
- Cyberpunk 2077 (2K) 42 fps
- Cyberpunk 2077 (FHD) 68 fps
- F1 2020 (2K) 123 fps
- F1 2020 (FHD) 161 fps
- FCND (2K) 86 fps
- FCND (FHD) 108 fps
- MFS (2K) 38 fps
- MFS (FHD) 49 fps
- ACV (2K) 56 fps
- ACV (FHD) 69 fps
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 1 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 3 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 4 hafta önce
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