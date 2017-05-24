25 Farklı Programlama Dilinde Dünyaya Nasıl Selam Verirsiniz?

25 Farklı Programlama Dilinde Dünyaya Nasıl Selam Verirsiniz?

24 Mayıs, 2017 İnternet, REHBER, Yazılım 0 yorumlar

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Gerek programlama dillerinin İngilizce temelli olmasından, gerekse İngilizce’nin evrensel bir olmasından dolayı, pek çok programcının ilk komutu “Hello World(Merhaba Dünya)” olur. Peki başlıca 25 programlama dilinde dünyaya nasıl selam verirsiniz?

Söz konusu iki kelimeyi ekranda görmek; kodlarının derlenip yüklenebildiklerini, sorunsuz olarak çalışabildiklerini ve çözüme ulaşıldığını işaret ediyor. Bu da yeni programcılar için uzun ve keyifli bir yolda atılan ilk adım… Doğal olarak her programcı, dünyaya bir şekilde damgalarını vurmak ister. İlk cümleleri de “Hello World” olur. En popüler programlama dilleri ile bunun ne kadar basit olduğunu görünce şaşırabilirsiniz.

programlama Peki 25 farklı programlama dilinde Hello World(Merhaba Dünya) sözcüğündeki ait kodları nasıl oluşturursunuz?

1. C Programlama Dili

#include
int main(void)
{
puts(“Hello, world!”);
}

2. C++ Programlama Dili

#include
int main()
{
std::cout << “Hello, world!”;
return 0;
}

3. C# Programlama Dili

using System;
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Hello, world!”);
}
}

4. JAVA Programlama Dili

import javax.swing.JFrame; //Importing class JFrame
import javax.swing.JLabel; //Importing class JLabel
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
JFrame frame = new JFrame(); //Creating frame
frame.setTitle(“Hi!”); //Setting title frame
frame.add(new JLabel(“Hello, world!”));//Adding text to frame
frame.pack(); //Setting size to smallest
frame.setLocationRelativeTo(null); //Centering frame
frame.setVisible(true); //Showing frame
}
}

5. JavaScript 

document.write(‘Hello, world!’);

6. Python 

print “Hello, world!”

7. Pascal Kodları

program HelloWorld;
begin
WriteLn(‘Hello, world!’);
end.

8. Ruby

puts “Hello, world!”

9. Visual Basic .NET

Module Module1
Sub Main()
Console.WriteLine(“Hello, world!”)
End Sub
End Module

10. MatLab

disp (‘Hello, world!’)

11. Swift

println(“Hello, world!”)

12. jQuery

$(“body”).append(“Hello world!”);

13. Bash

echo “Hello World”

14. Perl 5

print “Hello, world!”;

15. Basic

PRINT “Hello, world!”

16. Objective-C

#import
#import
int main(void)
{
NSLog(@”Hello, world!”);
return 0;
}

17. XSLT

Hello World

18. CoffeeScript

console.log ‘Hello, world!’

19. Logo

print [Hello, world!]

20. VBScript

MsgBox “Hello, World!”

21. Clipper

? “Hello World”

22. Delphi

program HelloWorld;
begin
Writeln(‘Hello, world!’);
end.

23. Julia

println(“Hello world!”)

24. Processing

void setup()

{
println(“Hello, world!”);
}

25. R

cat(‘Hello, world!’)

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