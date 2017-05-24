Gerek programlama dillerinin İngilizce temelli olmasından, gerekse İngilizce’nin evrensel bir olmasından dolayı, pek çok programcının ilk komutu “Hello World(Merhaba Dünya)” olur. Peki başlıca 25 programlama dilinde dünyaya nasıl selam verirsiniz?
Söz konusu iki kelimeyi ekranda görmek; kodlarının derlenip yüklenebildiklerini, sorunsuz olarak çalışabildiklerini ve çözüme ulaşıldığını işaret ediyor. Bu da yeni programcılar için uzun ve keyifli bir yolda atılan ilk adım… Doğal olarak her programcı, dünyaya bir şekilde damgalarını vurmak ister. İlk cümleleri de “Hello World” olur. En popüler programlama dilleri ile bunun ne kadar basit olduğunu görünce şaşırabilirsiniz.
Peki 25 farklı programlama dilinde Hello World(Merhaba Dünya) sözcüğündeki ait kodları nasıl oluşturursunuz?
1. C Programlama Dili
#include
int main(void)
{
puts(“Hello, world!”);
}
2. C++ Programlama Dili
#include
int main()
{
std::cout << “Hello, world!”;
return 0;
}
3. C# Programlama Dili
using System;
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Hello, world!”);
}
}
4. JAVA Programlama Dili
import javax.swing.JFrame; //Importing class JFrame
import javax.swing.JLabel; //Importing class JLabel
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
JFrame frame = new JFrame(); //Creating frame
frame.setTitle(“Hi!”); //Setting title frame
frame.add(new JLabel(“Hello, world!”));//Adding text to frame
frame.pack(); //Setting size to smallest
frame.setLocationRelativeTo(null); //Centering frame
frame.setVisible(true); //Showing frame
}
}
5. JavaScript
document.write(‘Hello, world!’);
6. Python
print “Hello, world!”
7. Pascal Kodları
program HelloWorld;
begin
WriteLn(‘Hello, world!’);
end.
8. Ruby
puts “Hello, world!”
9. Visual Basic .NET
Module Module1
Sub Main()
Console.WriteLine(“Hello, world!”)
End Sub
End Module
10. MatLab
disp (‘Hello, world!’)
11. Swift
println(“Hello, world!”)
12. jQuery
$(“body”).append(“Hello world!”);
13. Bash
echo “Hello World”
14. Perl 5
print “Hello, world!”;
15. Basic
PRINT “Hello, world!”
16. Objective-C
#import
#import
int main(void)
{
NSLog(@”Hello, world!”);
return 0;
}
17. XSLT
Hello World
18. CoffeeScript
console.log ‘Hello, world!’
19. Logo
print [Hello, world!]
20. VBScript
MsgBox “Hello, World!”
21. Clipper
? “Hello World”
22. Delphi
program HelloWorld;
begin
Writeln(‘Hello, world!’);
end.
23. Julia
println(“Hello world!”)
24. Processing
void setup()
{
println(“Hello, world!”);
}
25. R
cat(‘Hello, world!’)
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