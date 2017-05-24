Gerek programlama dillerinin İngilizce temelli olmasından, gerekse İngilizce’nin evrensel bir olmasından dolayı, pek çok programcının ilk komutu “Hello World(Merhaba Dünya)” olur. Peki başlıca 25 programlama dilinde dünyaya nasıl selam verirsiniz?

Söz konusu iki kelimeyi ekranda görmek; kodlarının derlenip yüklenebildiklerini, sorunsuz olarak çalışabildiklerini ve çözüme ulaşıldığını işaret ediyor. Bu da yeni programcılar için uzun ve keyifli bir yolda atılan ilk adım… Doğal olarak her programcı, dünyaya bir şekilde damgalarını vurmak ister. İlk cümleleri de “Hello World” olur. En popüler programlama dilleri ile bunun ne kadar basit olduğunu görünce şaşırabilirsiniz.

Peki 25 farklı programlama dilinde Hello World(Merhaba Dünya) sözcüğündeki ait kodları nasıl oluşturursunuz?

1. C Programlama Dili

#include

int main(void)

{

puts(“Hello, world!”);

}

2. C++ Programlama Dili

#include

int main()

{

std::cout << “Hello, world!”;

return 0;

}

3. C# Programlama Dili

using System;

class Program

{

public static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine(“Hello, world!”);

}

}

4. JAVA Programlama Dili

import javax.swing.JFrame; //Importing class JFrame

import javax.swing.JLabel; //Importing class JLabel

public class HelloWorld {

public static void main(String[] args) {

JFrame frame = new JFrame(); //Creating frame

frame.setTitle(“Hi!”); //Setting title frame

frame.add(new JLabel(“Hello, world!”));//Adding text to frame

frame.pack(); //Setting size to smallest

frame.setLocationRelativeTo(null); //Centering frame

frame.setVisible(true); //Showing frame

}

}

5. JavaScript

document.write(‘Hello, world!’);

6. Python

print “Hello, world!”

7. Pascal Kodları

program HelloWorld;

begin

WriteLn(‘Hello, world!’);

end.

8. Ruby

puts “Hello, world!”

9. Visual Basic .NET

Module Module1

Sub Main()

Console.WriteLine(“Hello, world!”)

End Sub

End Module

10. MatLab

disp (‘Hello, world!’)

11. Swift

println(“Hello, world!”)

12. jQuery

$(“body”).append(“Hello world!”);

13. Bash

echo “Hello World”

14. Perl 5

print “Hello, world!”;

15. Basic

PRINT “Hello, world!”

16. Objective-C

#import

#import

int main(void)

{

NSLog(@”Hello, world!”);

return 0;

}

17. XSLT

Hello World

18. CoffeeScript

console.log ‘Hello, world!’

19. Logo

print [Hello, world!]

20. VBScript

MsgBox “Hello, World!”

21. Clipper

? “Hello World”

22. Delphi

program HelloWorld;

begin

Writeln(‘Hello, world!’);

end.

23. Julia

println(“Hello world!”)

24. Processing

void setup() {

println(“Hello, world!”);

}

25. R