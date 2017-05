import javax.swing.JFrame; //Importing class JFrame

import javax.swing.JLabel; //Importing class JLabel

public class HelloWorld {

public static void main(String[] args) {

JFrame frame = new JFrame(); //Creating frame

frame.setTitle(“Hi!”); //Setting title frame

frame.add(new JLabel(“Hello, world!”));//Adding text to frame

frame.pack(); //Setting size to smallest

frame.setLocationRelativeTo(null); //Centering frame

frame.setVisible(true); //Showing frame

}

}