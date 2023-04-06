Ülkemizde 25.000 TL ve üzerinde fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/XzFW6qq_bCM

5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/R94Jj17qOTs

7500 – 10.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR https://youtu.be/eLyg77rEHbo

10.000 TL – 15.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR https://youtu.be/ShqGk4oZGBU

15.000 TL – 25.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR https://youtu.be/MLNJAr3amwQ

Xiaomi 12T Pro

iPhone 13

Samsung Galaxy S21 Ultra

Xiaomi 12 Pro

Samsung Galaxy S22 Ultra

Xiaomi 13

Huawei Mate 50 Pro

iPhone 14

Samsung Galaxy S23 Ultra

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

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