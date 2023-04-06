Ülkemizde 25.000 TL ve üzerinde fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/XzFW6qq_bCM
5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/R94Jj17qOTs
7500 – 10.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR https://youtu.be/eLyg77rEHbo
10.000 TL – 15.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR https://youtu.be/ShqGk4oZGBU
15.000 TL – 25.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR https://youtu.be/MLNJAr3amwQ
Xiaomi 12T Pro
iPhone 13
Samsung Galaxy S21 Ultra
Xiaomi 12 Pro
Samsung Galaxy S22 Ultra
Xiaomi 13
Huawei Mate 50 Pro
iPhone 14
Samsung Galaxy S23 Ultra
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
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