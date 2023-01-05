BBK grup altındaki dört markadan birisi olan ONEPLUS, şirket çatısı altındaki bir diğer marka OPPO ile stratejik ortaklık yoluna girdi. Bunun ilk meyvelerini ise ONEPLUS telefonlarda Çin’de ColorOS yazılımı ile çıkmasıyla gördük. Dün yapılan lansman da markanın yeni amiral gemisi ONEPLUS 11 tanıtıldı. Telefonun global lansmanı ise 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Çin lansmanı ile birlikte tanıtılan telefonun detaylarını, teknik özelliklerini, fiyatını ve ONEPLUS 11 hakkındaki görüşlerimizi bu videoda aktardık. Peki ONEPLUS 11 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlere paylaşmayı unutmayın.
ONEPLUS 11 Teknik Özellikleri
6,7 inç 2K OLED Ekran
120Hz Yenileme Hızı
1300nit Maksimum Parlaklık
Qualcomm SD 8 Gen 2
50MP + 48MP + 32MP
16MP Ön Kamera
5000mAh Batarya
100W Şarj
Android 13
ColorOS 13.1
LPDDR5X
UFS 4.0
USB 2.0
8,53 mm kalınlık
205 gram
Fiyat
12GB – 256GB – 3999¥
16GB – 256GB – 4399¥
16GB – 512GB – 4899¥
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